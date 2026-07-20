PICAPE COMPACTA
Fiat Strada, lider de vendas no Brasil, tem R$ 29 mil de desconto
Picape mais vendida do Brasil, Fiat Strada sai de R$ 116.990 para R$ 87.790 para vendas diretas
A Fiat Strada, veículo mais vendido do Brasil, registra campanha comercial com redução de preço no canal de vendas diretas. A picape compacta, fabricada no polo industrial de Betim (MG), sai de R$ 116.990 para R$ 87.790 na versão Endurance Cabine Plus 1.3 Flex. O abatimento totaliza R$ 29.200 sobre a tabela original.
A estratégia abrange o modelo ano 2026/2027 sem opcionais na cor preto vulcano. A iniciativa contempla o público de produtores rurais e pessoas jurídicas conforme as regras vigentes na rede de concessionárias da marca italiana.
Desempenho comercial da picape
Os emplacamentos consolidam a liderança do utilitário no mercado brasileiro de automóveis e comerciais leves. Dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores indicam o volume acumulado superior a 84 mil unidades no primeiro semestre, mantendo a primeira posição geral no ranking nacional de vendas.
Condições e regras da oferta
A modalidade exige pagamento à vista ou enquadramento em linhas específicas de financiamento com entrada de setenta por cento e saldo parcelado em doze meses, sujeita à análise de crédito pelas instituições financeiras parceiras.
A disponibilidade obedece ao limite de unidades por concessionária participante da promoção.
Ficha técnica básica
- Motor: 1.3 Firefly Flex
- Transmissão: manual de cinco marchas
- Capacidade de carga: 720 kg na versão Cabine Plus
- Volume da caçamba: 1.354 litros