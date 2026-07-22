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SISTEMA HÍBRIDO

Caoa Chery Tiggo 9 PHEV: autonomia de 1.200 km e ficha técnica

Potência combinada do sistema híbrido ultrapassa 350 cv, associada a torque elevado distribuído

Jair Mendonça Jr
Por
Tiggo 9 PHEV
Tiggo 9 PHEV - Foto: Divulgação CAOA

A fabricante Caoa Chery posiciona o Tiggo 9 PHEV no segmento superior de sua linha de veículos, com foco em eficiência energética, autonomia ampliada e tecnologia embarcada.

Conheça o sistema hibrido e autonomia do Tiggo 9 PHEV

Tiggo 9 PHEV
Tiggo 9 PHEV - Foto: Divulgação CAOA

O conjunto propulsor do Tiggo 9 PHEV combina um motor térmico turbo a combustão e motores elétricos alimentados por bateria de alta capacidade. A gestão eletrônica gerencia o funcionamento dos propulsores conforme a demanda de aceleração e a carga disponível.

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Dados oficiais indicam autonomia combinada que atinge até 1.200 quilômetros com um tanque de combustível e carga completa da bateria.

O modo elétrico isolado permite deslocamentos urbanos sem emissões diretas de gases, enquanto o sistema híbrido aciona o motor a combustão em rodovias ou quando a bateria atinge níveis mínimos de operação.

Dimensões e capacidade interna

Tiggo 9 PHEV
Tiggo 9 PHEV - Foto: Divulgação CAOA

O veículo apresenta plataforma com dimensões superiores em relação aos demais modelos da linha atual da marca.

  • Comprimento: aproximadamente 4,82 metros
  • Largura: cerca de 1,93 metro
  • Altura: 1,69 metro
  • Distância entre-eixos: 2,82 metros
  • Configuração de assentos: ocupação para até sete passageiros em três fileiras de bancos.
  • Porta-malas: varia conforme o posicionamento dos assentos traseiros, oferecendo volume útil expandido com o rebatimento da terceira fileira.

Desempenho e transmissão

A potência combinada do sistema híbrido ultrapassa 350 cavalos, associada a torque elevado distribuído entre os eixos. A transmissão automática gerencia a relação de marchas para otimizar o consumo de combustível e a entrega de força. O sistema de tração integral atua de forma eletrônica para monitorar a aderência das rodas em pisos variados.

Tecnologia e sistemas de assistência

O painel interno incorpora telas digitais integradas para instrumentação e central multimídia. Os comandos de climatização, conectividade com smartphones e ajustes de condução utilizam interfaces digitais.

O pacote de assistência ao motorista (ADAS) inclui:

  • Controle de cruzeiro adaptativo
  • Alerta de colisão frontal com frenagem autônoma
  • Sistema de permanência em faixa
  • Monitoramento de pontos cegos
  • Câmeras de visão periférica com projeção em 360 graus

Disponibilidade e comercialização

A introdução do Tiggo 9 PHEV no mercado nacional integra a estratégia de eletrificação da montadora. A rede de concessionárias autorizadas realiza a comercialização, revisões técnicas e atendimento pós-venda para os modelos da linha eletrificada.

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