SISTEMA HÍBRIDO
Caoa Chery Tiggo 9 PHEV: autonomia de 1.200 km e ficha técnica
Potência combinada do sistema híbrido ultrapassa 350 cv, associada a torque elevado distribuído
A fabricante Caoa Chery posiciona o Tiggo 9 PHEV no segmento superior de sua linha de veículos, com foco em eficiência energética, autonomia ampliada e tecnologia embarcada.
Conheça o sistema hibrido e autonomia do Tiggo 9 PHEV
O conjunto propulsor do Tiggo 9 PHEV combina um motor térmico turbo a combustão e motores elétricos alimentados por bateria de alta capacidade. A gestão eletrônica gerencia o funcionamento dos propulsores conforme a demanda de aceleração e a carga disponível.
Dados oficiais indicam autonomia combinada que atinge até 1.200 quilômetros com um tanque de combustível e carga completa da bateria.
O modo elétrico isolado permite deslocamentos urbanos sem emissões diretas de gases, enquanto o sistema híbrido aciona o motor a combustão em rodovias ou quando a bateria atinge níveis mínimos de operação.
Dimensões e capacidade interna
O veículo apresenta plataforma com dimensões superiores em relação aos demais modelos da linha atual da marca.
- Comprimento: aproximadamente 4,82 metros
- Largura: cerca de 1,93 metro
- Altura: 1,69 metro
- Distância entre-eixos: 2,82 metros
- Configuração de assentos: ocupação para até sete passageiros em três fileiras de bancos.
- Porta-malas: varia conforme o posicionamento dos assentos traseiros, oferecendo volume útil expandido com o rebatimento da terceira fileira.
Desempenho e transmissão
A potência combinada do sistema híbrido ultrapassa 350 cavalos, associada a torque elevado distribuído entre os eixos. A transmissão automática gerencia a relação de marchas para otimizar o consumo de combustível e a entrega de força. O sistema de tração integral atua de forma eletrônica para monitorar a aderência das rodas em pisos variados.
Tecnologia e sistemas de assistência
O painel interno incorpora telas digitais integradas para instrumentação e central multimídia. Os comandos de climatização, conectividade com smartphones e ajustes de condução utilizam interfaces digitais.
O pacote de assistência ao motorista (ADAS) inclui:
- Controle de cruzeiro adaptativo
- Alerta de colisão frontal com frenagem autônoma
- Sistema de permanência em faixa
- Monitoramento de pontos cegos
- Câmeras de visão periférica com projeção em 360 graus
Disponibilidade e comercialização
A introdução do Tiggo 9 PHEV no mercado nacional integra a estratégia de eletrificação da montadora. A rede de concessionárias autorizadas realiza a comercialização, revisões técnicas e atendimento pós-venda para os modelos da linha eletrificada.