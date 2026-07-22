Denza D9 ganha versão de entrada mais barata e autonomia de 350 km

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A Denza, divisão de veículos de luxo da BYD, lançou a configuração Flash Charging Luxury para a minivan D9 no mercado chinês. O modelo reduziu o preço em 30.000 yuans (cerca de R$ 22.600 em conversão direta), passando a custar 329.800 yuans (aproximadamente R$ 248.600).

A estratégia comercial removeu diversos itens de conforto interno e componentes secundários da suspensão para diminuir o custo de aquisição, mantendo a arquitetura mecânica e os sistemas eletrônicos avançados.

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Confira as modificações na cabine e redução de itens

Para atingir o novo patamar de preço, a fabricante retirou equipamentos sofisticados da cabine. A central de informações projetada no para-brisa, a tela de entretenimento de 15,6 polegadas destinada ao passageiro dianteiro e o aromatizador deixam de integrar o veículo.

O acabamento interno em madeira verdadeira foi substituído por materiais simplificados. Nos bancos, os ajustes lombares e a função de massagem do assento dianteiro direito foram suprimidos. Os ocupantes dos assentos traseiros também perderam os sistemas de aquecimento e ventilação.

Na estrutura, a suspensão inteligente com controle de amortecimento DiSus-C foi mantida, mas perdeu os componentes mecânicos de válvula dupla, os sensores de leitura antecipada da via e as funções inteligentes de controle iCVC.

Manutenção da tecnologia e do sistema de propulsão

Apesar do corte de acessórios, a nova versão preserva os principais diferenciais tecnológicos. O pacote de assistência ao motorista God's Eye 5.0 continua presente com um sensor LiDAR instalado no teto, três radares 4D de ondas milimétricas, 11 câmeras e 12 sensores ultrassônicos.

O conjunto mecânico híbrido plug-in combina um motor 1.5 turbo a gasolina de 156 cv e 22,9 kgfm com duas unidades elétricas. O propulsor dianteiro entrega 272 cv, enquanto o motor traseiro fornece 61 cv, garantindo a tração integral nas quatro rodas.

A bateria blade de segunda geração possui capacidade de 58,5 kWh. A autonomia elétrica declarada atinge 350 km no ciclo chinês CLTC, com alcance combinado total de 1.480 km. O sistema mantém a arquitetura de recarga ultrarrápida Flash Charging, permitindo ciclos completos em nove minutos sob condições padrão.

Perspectiva de lançamento no mercado brasileiro

A chegada da linha Denza D9 ao Brasil está confirmada pela BYD para o segundo semestre de 2026. A minivan integra a estratégia de expansão da marca de luxo no território nacional, posicionando-se no segmento executivo de grande porte.