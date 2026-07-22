ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Leapmotor revela detalhes do novo elétrico rival do Dolphin e MG4
Novo hatch elétrico A05S traz autonomia de até 510 km e foco no mercado de entrada
A Leapmotor divulgou dados técnicos e visuais do A05S, hatch compacto elétrico desenvolvido para o segmento de entrada. Derivado da plataforma do utilitário A10, o modelo integra o plano de expansão comercial da marca em cooperação com o grupo Stellantis.
Especificações técnicas e motorização do Leapmotor A05S
O veículo possui 4,2 metros de comprimento, 1,8 metro de largura, 1,56 metro de altura e distância entre eixos de 2,605 metros. A linha divide-se em duas opções de motorização e bateria:
- Versão inicial: motor de 94 cv, bateria de 39,8 kWh e autonomia de 405 km medida pelo ciclo chinês.
- Versão superior: motor de 121 cv, bateria de 53 kWh e autonomia de 510 km medida pelo ciclo chinês.
Tecnologias e recursos internos
O sistema tecnológico do A05S utiliza sensores LiDAR para funções de assistência à condução, incluindo piloto automático urbano, suporte em rodovias e sistema de estacionamento com memorização de trajetos.
O interior conta com painel digital, central multimídia, carregador por indução e iluminação interna.
Leapmotor A05S: autonomia, versões e valores
Autonomia e capacidade de bateria
- Versão de entrada: autonomia de 405 km.
- Versão superior: autonomia de 510 km.
Versões e potência
A linha do hatch divide-se em duas configurações de motorização:
- Versão inicial: motorização de 94 cv de potência.
- Versão superior: motorização de 121 cv de potência.
Posicionamento de mercado e concorrência
O modelo atua no segmento de compactos elétricos, concorrendo com veículos como BYD Dolphin, MG4 Urban, GAC Aion UT e Geely EX2.
Projeções indicam tabela de preços inferior à do utilitário A10. A comercialização no mercado brasileiro é avaliada no escopo da estratégia internacional da marca.