Leapmotor revela detalhes do novo elétrico rival do Dolphin e MG4

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A Leapmotor divulgou dados técnicos e visuais do A05S, hatch compacto elétrico desenvolvido para o segmento de entrada. Derivado da plataforma do utilitário A10, o modelo integra o plano de expansão comercial da marca em cooperação com o grupo Stellantis.

Especificações técnicas e motorização do Leapmotor A05S

Leapmotor A05S - Foto: Divulgação Leapmotor

O veículo possui 4,2 metros de comprimento, 1,8 metro de largura, 1,56 metro de altura e distância entre eixos de 2,605 metros. A linha divide-se em duas opções de motorização e bateria:

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Versão inicial : motor de 94 cv, bateria de 39,8 kWh e autonomia de 405 km medida pelo ciclo chinês.

: motor de 94 cv, bateria de 39,8 kWh e autonomia de 405 km medida pelo ciclo chinês. Versão superior : motor de 121 cv, bateria de 53 kWh e autonomia de 510 km medida pelo ciclo chinês.

Tecnologias e recursos internos

Interior Leapmotor A05S - Foto: Divulgação Leapmotor

O sistema tecnológico do A05S utiliza sensores LiDAR para funções de assistência à condução, incluindo piloto automático urbano, suporte em rodovias e sistema de estacionamento com memorização de trajetos.

O interior conta com painel digital, central multimídia, carregador por indução e iluminação interna.

Leapmotor A05S: autonomia, versões e valores

Leapmotor A05S - Foto: Divulgação Leapmotor

Autonomia e capacidade de bateria

Versão de entrada : autonomia de 405 km.

Versão superior : autonomia de 510 km.

Versões e potência

A linha do hatch divide-se em duas configurações de motorização:

Versão inicial : motorização de 94 cv de potência.

: motorização de 94 cv de potência. Versão superior : motorização de 121 cv de potência.

Posicionamento de mercado e concorrência

O modelo atua no segmento de compactos elétricos, concorrendo com veículos como BYD Dolphin, MG4 Urban, GAC Aion UT e Geely EX2.

Projeções indicam tabela de preços inferior à do utilitário A10. A comercialização no mercado brasileiro é avaliada no escopo da estratégia internacional da marca.