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SUV HÍBRIDO

GAC GS4 Hybrid no Brasil: preço, ficha técnica e autonomia

Conheça especificações técnicas, consumo oficial, preço e autonomia do novo SUV híbrido da GAC

Jair Mendonça Jr
Por
GAC GS4 Hybrid
GAC GS4 Hybrid - Foto: Divulgação GAC Motor

A GAC Motor iniciou a comercialização do GAC GS4 Hybrid no mercado brasileiro. O SUV híbrido chega posicionado na faixa de R$ 191.990, utilizando a plataforma global GPMA e a tecnologia de motorização eletrificada HEV da fabricante chinesa.

Motorização e desempenho do GAC GS4 Hybrid

GAC GS4 Hybrid
GAC GS4 Hybrid - Foto: Divulgação GAC Motor

O conjunto motriz do GS4 Hybrid combina um motor a combustão 2.0 (2.0AKT) acoplado a um motor elétrico dianteiro. O sistema é gerenciado por uma transmissão dedicada a híbridos (DHT) de duas marchas.

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A potência combinada atinge 235 cv, enquanto o motor elétrico desenvolve 182 cv e 30,5 kgfm de torque. Aceleração de 0 a 100 km/h ocorre em aproximadamente 8 segundos.

O veículo possui tração dianteira e suspensão independente nas quatro rodas, com arranjo MacPherson no eixo dianteiro e Multi-link no eixo traseiro.

A bateria do sistema híbrido possui capacidade de 2,1 kWh, alimentada por recuperação de energia em frenagens e pelo propulsor a combustão.

Consumo e autonomia

Interior GAC GS4 Hybrid
Interior GAC GS4 Hybrid - Foto: Divulgação GAC Motor

Dados oficiais aferidos sob o padrão do Inmetro indicam os seguintes índices de consumo para o GAC GS4 Hybrid:

  • Ciclo urbano: 14,1 km/l
  • Ciclo rodoviário: 11,8 km/l

Com tanque de combustível integrado ao sistema, a autonomia urbana estimada supera 700 quilômetros por abastecimento.

Dimensões e capacidades

As medidas estruturais do SUV são:

  • Comprimento: 4.680 mm
  • Largura: 1.901 mm
  • Altura: 1.660 mm
  • Distância entre-eixos: 2.750 mm
  • Peso em ordem de marcha: 1.641 kg

Tecnologias e assistências à condução (ADAS)

O pacote tecnológico inclui central multimídia com tela touch de 10,1 polegadas, conectividade sem fio para smartphones, painel de instrumentos digital e carregador por indução.

O sistema de segurança ativa dispõe de seis airbags, controle de cruzeiro adaptativo (ACC), frenagem autônoma de emergência, assistente de permanência em faixa e sistema de visão periférica com câmera de 360 graus.

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