Novo ID. Cross 100% elétrico traz mudanças na ergonomia interna

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A Volkswagen apresentou o ID. Cross, veículo conceito que antecipa a diretriz técnica e visual da próxima geração de carros elétricos da marca. O modelo posiciona-se no segmento de utilitários esportivos compactos, com dimensões intermediárias entre os modelos T-Cross e T-Roc.

A iniciativa ocorre após críticas direcionadas à primeira fase da linha de elétricos ID., composta por veículos como ID.3 e ID.4. A fabricante alemã reestrutura o portfólio para incorporar nomenclaturas tradicionais e atender demandas de mercado frente à concorrência de fabricantes asiáticos.

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Ergonomia e interior

Interna Novo ID. Cross - Foto: Divulgação / Volkswagen

O interior do ID. Cross introduz modificações em relação aos antecessores. A marca integrou comandos físicos na cabine para controlar sistemas de climatização, áudio e funções secundárias.

O painel elimina botões estritamente táteis em favor de comandos mecânicos. O volante incorpora teclas físicas e o console central inclui bases de recarga para dispositivos móveis. A configuração atende demandas de consumidores coletadas globalmente por pesquisas da fabricante.

Estrutura e plataforma

Novo ID. Cross - Foto: Divulgação / Volkswagen

O projeto conceitual utiliza a plataforma de veículos elétricos do Grupo Volkswagen. Essa base técnica é compartilhada com modelos de marcas subsidiárias, a exemplo de Skoda Elroq, Audi Q4 e-tron e Cupra Tavascan.

A carroceria do protótipo exibe soluções voltadas à produção em série, como elementos deformáveis no para-choque traseiro para enquadramento em faixas de seguro automotivo. O modelo de produção em série utiliza componentes mecânicos comuns ao ecossistema industrial da empresa.

Versões e preços

Preço inicial : parte de aproximadamente 27.995 euros (cerca de R$ 162 mil a R$ 165 mil na conversão direta) no mercado europeu para a versão de entrada.

: parte de aproximadamente 27.995 euros (cerca de R$ 162 mil a R$ 165 mil na conversão direta) no mercado europeu para a versão de entrada. Versões : a linha é distribuída em três configurações principais: Trend (opção de entrada), Life (intermediária) e Style (topo de linha).

: a linha é distribuída em três configurações principais: Trend (opção de entrada), Life (intermediária) e Style (topo de linha). Motorização e baterias : conta com três níveis de potência (116 cv, 135 cv e 211 cv) e duas opções de capacidade de bateria (37 kWh e 52 kWh), entregando autonomia de até 427 quilômetros no ciclo WLTP. Até o momento, a montadora não confirmou a comercialização deste modelo no Brasil.

Estratégia de mercado

A montadora planeja lançar variações elétricas baseadas em nomenclaturas clássicas nos próximos anos. A estratégia prevê a introdução de utilitários e hatches alinhados ao histórico comercial da empresa, buscando diferenciação por meio de usabilidade interna e controles físicos diretos.