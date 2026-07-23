GREAT WALL MOTORS
GWM Tank 300 ganha versões alongadas e opções a diesel
Montadora divide a linha GWM Tank 300 entre modelos off-road e versões alongadas de até 761 cv
A Great Wall Motors divulgou a nova linha do utilitário Tank 300. A atualização introduz uma separação estrutural entre configurações voltadas para percursos fora de estrada e opções focadas em espaço interno e utilização urbana.
Cinco configurações distintas no mercado chinês
Confira todas e os preços do Tank 300
A tabela oficial da nova linha apresenta os seguintes valores convertidos a partir do iuan:
- Tank 300 Challenger (2.0 Turbo a gasolina): 199.800 yuans (aproximadamente R$ 150.600).
- Tank 300 Conqueror (2.0 Turbo a gasolina): 216.800 yuans (aproximadamente R$ 163.400).
- Tank 300 Diesel (2.4 Turbo Diesel): 234.800 yuans (aproximadamente R$ 177.000).
- Tank 300L Hi4-T (Híbrido plug-in alongado): 249.800 yuans (aproximadamente R$ 188.300).
- Tank 300L Hi4-Z (Híbrido plug-in alongado): 259.800 yuans (aproximadamente R$ 195.800).
Especificações técnicas das versões padrão
As versões Challenger e Conqueror utilizam propulsor 2.0 turbo a gasolina associado a uma transmissão automática de nove marchas. O sistema desenvolve 220 cavalos de potência e 38,7 kgfm de torque.
Estas configurações preservam tração nas quatro rodas com reduzida (modos 4H e 4L), controle de rastejamento e sistema de esterçamento de eixo traseiro para manobras em locais restritos. A altura mínima do solo é de 22,4 centímetros.
A versão movida a diesel emprega motor 2.4 turbo acoplado à mesma transmissão de nove marchas. O conjunto entrega 184 cavalos de potência e 48,9 kgfm de torque, com calibração voltada para deslocamentos de longa distância e operação em baixas rotações.
Especificações técnicas das versões alongadas (Tank 300L)
As carrocerias alongadas modificam a distância entre-eixos de 2,75 metros para 3,01 metros. O ângulo de entrada passa a ser de 38 graus, enquanto a altura livre do solo varia entre 23,4 e 23,5 centímetros.
- Tank 300L Hi4-T: o sistema híbrido plug-in utiliza bateria de 37,1 kWh. A autonomia elétrica declarada atinge 105 quilômetros pelo ciclo WLTC. A potência combinada chega a 421 cavalos e o torque total é de 76,5 kgfm.
- Tank 300L Hi4-Z: o sistema híbrido plug-in emprega bateria de 59,6 kWh. A autonomia elétrica declarada atinge 200 quilômetros pelo ciclo WLTC. A potência combinada totaliza 761 cavalos e o torque alcança 121,9 kgfm, com tempo de aceleração de zero a 100 quilômetros por hora em 4,3 segundos.
Disponibilidade comercial
A Great Wall Motors segmenta o portfólio para atender compradores direcionados a trilhas e consumidores interessados em deslocamentos urbanos diários.
Até o momento, a montadora não confirmou a importação destas novas configurações específicas da linha 2026 para o mercado brasileiro.