GWM Tank 300 ganha versões alongadas e opções a diesel

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A Great Wall Motors divulgou a nova linha do utilitário Tank 300. A atualização introduz uma separação estrutural entre configurações voltadas para percursos fora de estrada e opções focadas em espaço interno e utilização urbana.

Cinco configurações distintas no mercado chinês

Confira todas e os preços do Tank 300

A tabela oficial da nova linha apresenta os seguintes valores convertidos a partir do iuan:

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Tank 300 Challenger (2.0 Turbo a gasolina) : 199.800 yuans (aproximadamente R$ 150.600).

: 199.800 yuans (aproximadamente R$ 150.600). Tank 300 Conqueror (2.0 Turbo a gasolina) : 216.800 yuans (aproximadamente R$ 163.400).

: 216.800 yuans (aproximadamente R$ 163.400). Tank 300 Diesel (2.4 Turbo Diesel) : 234.800 yuans (aproximadamente R$ 177.000).

: 234.800 yuans (aproximadamente R$ 177.000). Tank 300L Hi4-T (Híbrido plug-in alongado) : 249.800 yuans (aproximadamente R$ 188.300).

: 249.800 yuans (aproximadamente R$ 188.300). Tank 300L Hi4-Z (Híbrido plug-in alongado) : 259.800 yuans (aproximadamente R$ 195.800).

Especificações técnicas das versões padrão

GWM Tank 300 - Foto: Divulgação GWM

As versões Challenger e Conqueror utilizam propulsor 2.0 turbo a gasolina associado a uma transmissão automática de nove marchas. O sistema desenvolve 220 cavalos de potência e 38,7 kgfm de torque.

Estas configurações preservam tração nas quatro rodas com reduzida (modos 4H e 4L), controle de rastejamento e sistema de esterçamento de eixo traseiro para manobras em locais restritos. A altura mínima do solo é de 22,4 centímetros.

A versão movida a diesel emprega motor 2.4 turbo acoplado à mesma transmissão de nove marchas. O conjunto entrega 184 cavalos de potência e 48,9 kgfm de torque, com calibração voltada para deslocamentos de longa distância e operação em baixas rotações.

Especificações técnicas das versões alongadas (Tank 300L)

Interior Tank 300 - Foto: Divulgação GWM

As carrocerias alongadas modificam a distância entre-eixos de 2,75 metros para 3,01 metros. O ângulo de entrada passa a ser de 38 graus, enquanto a altura livre do solo varia entre 23,4 e 23,5 centímetros.

Tank 300L Hi4-T : o sistema híbrido plug-in utiliza bateria de 37,1 kWh. A autonomia elétrica declarada atinge 105 quilômetros pelo ciclo WLTC. A potência combinada chega a 421 cavalos e o torque total é de 76,5 kgfm.

: o sistema híbrido plug-in utiliza bateria de 37,1 kWh. A autonomia elétrica declarada atinge 105 quilômetros pelo ciclo WLTC. A potência combinada chega a 421 cavalos e o torque total é de 76,5 kgfm. Tank 300L Hi4-Z : o sistema híbrido plug-in emprega bateria de 59,6 kWh. A autonomia elétrica declarada atinge 200 quilômetros pelo ciclo WLTC. A potência combinada totaliza 761 cavalos e o torque alcança 121,9 kgfm, com tempo de aceleração de zero a 100 quilômetros por hora em 4,3 segundos.

Disponibilidade comercial

A Great Wall Motors segmenta o portfólio para atender compradores direcionados a trilhas e consumidores interessados em deslocamentos urbanos diários.

Até o momento, a montadora não confirmou a importação destas novas configurações específicas da linha 2026 para o mercado brasileiro.