Suzuki Jimny ganha kits de rali inspirados em Lancia e Renault

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A preparadora japonesa DAMD desenvolveu novos kits de customização visual para o Suzuki Jimny. Os pacotes estéticos buscam inspiração em dois modelos clássicos do automobilismo mundial: o Lancia Delta Integrale e o Renault 5 Turbo.

Customizações visuai s do novo Suzuki Jimny

A versão inspirada no Renault 5 Turbo apresenta faróis dianteiros e grade frontal com o formato característico do hatch francês. Na traseira, o veículo incorpora um spoiler esportivo.

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O conjunto externo inclui rodas brancas da marca OZ Racing e adesivos laterais com a inscrição "non turbo". A variante baseada no Lancia Delta Integrale adota pintura vermelha com faixas longitudinais em branco e preto.

O projeto inclui faróis de neblina na cor amarela posicionados na parte inferior do para-choque e um aerofólio traseiro de grandes dimensões.

Especificações técnicas

As modificações realizadas pela DAMD concentram-se exclusivamente no design externo. O conjunto mecânico permanece inalterado em relação aos modelos de fábrica.

No mercado japonês, o Suzuki Jimny utiliza motor turbo de três cilindros com 658 cm³, potência de 64 cv e torque de 96 Nm. Nas versões comercializadas em mercados internacionais, o utilitário emprega propulsor aspirado de 1,5 litro com quatro cilindros, rendimento de 102 cv e torque de 130 Nm.

Versões e valores

A preparadora japonesa DAMD desenvolveu dois pacotes de customização estética para o Suzuki Jimny, divididos nas seguintes versões:

Little 5 (inspiração Renault 5 Turbo) : o pacote modifica a dianteira com faróis e grade retangulares, inclui para-choques dedicados, molduras de para-lama alargadas, aerofólio traseiro, adesivos laterais e rodas OZ Racing. O preço do kit no mercado japonês é de aproximadamente 520 mil ienes (cerca de R$ 19.600 em conversão direta, sem contar impostos de importação, frete e pintura).

: o pacote modifica a dianteira com faróis e grade retangulares, inclui para-choques dedicados, molduras de para-lama alargadas, aerofólio traseiro, adesivos laterais e rodas OZ Racing. O preço do kit no mercado japonês é de aproximadamente 520 mil ienes (cerca de R$ 19.600 em conversão direta, sem contar impostos de importação, frete e pintura). Little Delta (inspiração Lancia Delta Integrale) : o kit traz quatro faróis circulares na dianteira, grade frontal específica, faróis de neblina retangulares amarelos no para-choque, aerofólio traseiro de grande porte e faixas longitudinais decorativas. Os preços dos kits da DAMD no exterior costumam girar em torno de 4.500 euros antes de taxas e opcionais como rodas.

Ficha técnica (base do veículo)

As alterações da preparadora são exclusivamente visuais e aerodinâmicas, mantendo a mecânica original do Suzuki Jimny:

Motorização no Japão (Kei Car) : motor turbo de 3 cilindros, 658 cm³, 64 cv de potência e 96 Nm de torque.

: motor turbo de 3 cilindros, 658 cm³, 64 cv de potência e 96 Nm de torque. Motorização internacional (Jimny Sierra) : motor aspirado de 4 cilindros, 1,5 litro, 102 cv a 108 cv de potência e torque entre 130 Nm e 14,1 kgfm (dependendo do mercado).

: motor aspirado de 4 cilindros, 1,5 litro, 102 cv a 108 cv de potência e torque entre 130 Nm e 14,1 kgfm (dependendo do mercado). Transmissão : câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas.

: câmbio manual de 5 marchas ou automático de 4 marchas. Tração : 4x4 AllGrip Pro com reduzida.

: 4x4 AllGrip Pro com reduzida. Suspensão : eixo rígido de três links com mola helicoidal na dianteira e na traseira.

Vem para o Brasil?

Os kits da DAMD não são oferecidos oficialmente pela Suzuki no Brasil. Como se tratam de peças de personalização fabricadas de maneira independente por uma empresa japonesa, os componentes precisam ser importados de forma independente por proprietários interessados em realizar a customização de seus veículos por conta própria.