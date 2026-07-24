Mitsubishi Montero 2026: o retorno oficial do SUV 4x4 no mercado

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A montadora Mitsubishi Motors confirmou o lançamento do utilitário esportivo Montero 2026. O modelo retorna ao mercado global com tração integral, motores turboalimentados e sistemas eletrônicos de assistência à condução.

O veículo integra o segmento de utilitários esportivos de grande porte e chega às concessionárias internacionais no segundo semestre.

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Motorização e mecânica do Mitsubishi Montero 2026

O conjunto mecânico do Montero 2026 inclui motores a combustão com turbocompressor, associados a transmissões automáticas.

O sistema de tração integral utiliza a tecnologia Super Select 4WD, que permite alteração de modos de operação conforme o piso.

O chassi apresenta altura elevada em relação ao solo e placas de proteção inferiores na carroceria.

Especificações técnicas principais

Sistema de tração : Super Select 4WD

: Super Select 4WD Controle de estabilidade : Active Yaw Control (AYC)

: Active Yaw Control (AYC) Assistência de declive : Hill Descent Control

: Hill Descent Control Transmissão : Automática de múltiplas velocidades

Recursos de conectividade e interior

A cabine dispõe de painel digital voltado ao condutor, central multimídia com tela sensível ao toque, portas de conexão USB e sistema de carregamento por indução para smartphones.

Os assentos comportam ajustes térmicos e de ventilação, enquanto o compartimento de carga possui divisórias modulares.

Tecnologias de segurança e assistência

O pacote tecnológico embarcado compreende sistemas de segurança ativa:

Sistema de mitigação de colisão frontal

Monitoramento de ponto cego

Alerta de mudança de faixa

Piloto automático adaptativo

Câmeras de estacionamento traseiras

Posicionamento de mercado e concorrência

O lançamento atinge o segmento de utilitários esportivos voltados para transporte familiar e percursos off-road. A estratégia comercial da empresa busca posicionar o modelo frente a concorrentes diretos da categoria de veículos utilitários de grande porte.