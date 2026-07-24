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UTILITÁRIO ESPORTIVO

Mitsubishi Montero 2026: o retorno oficial do SUV 4x4 no mercado

Confira motorização, tração integral e tecnologias do novo utilitário esportivo da Mitsubishi

Jair Mendonça Jr
Por
Mitsubishi Montero 2026
Mitsubishi Montero 2026 - Foto: Divulgação Mitsubishi

A montadora Mitsubishi Motors confirmou o lançamento do utilitário esportivo Montero 2026. O modelo retorna ao mercado global com tração integral, motores turboalimentados e sistemas eletrônicos de assistência à condução.

O veículo integra o segmento de utilitários esportivos de grande porte e chega às concessionárias internacionais no segundo semestre.

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Motorização e mecânica do Mitsubishi Montero 2026

O conjunto mecânico do Montero 2026 inclui motores a combustão com turbocompressor, associados a transmissões automáticas.

O sistema de tração integral utiliza a tecnologia Super Select 4WD, que permite alteração de modos de operação conforme o piso.

O chassi apresenta altura elevada em relação ao solo e placas de proteção inferiores na carroceria.

Especificações técnicas principais

  • Sistema de tração: Super Select 4WD
  • Controle de estabilidade: Active Yaw Control (AYC)
  • Assistência de declive: Hill Descent Control
  • Transmissão: Automática de múltiplas velocidades

Recursos de conectividade e interior

A cabine dispõe de painel digital voltado ao condutor, central multimídia com tela sensível ao toque, portas de conexão USB e sistema de carregamento por indução para smartphones.

Os assentos comportam ajustes térmicos e de ventilação, enquanto o compartimento de carga possui divisórias modulares.

Tecnologias de segurança e assistência

O pacote tecnológico embarcado compreende sistemas de segurança ativa:

  • Sistema de mitigação de colisão frontal
  • Monitoramento de ponto cego
  • Alerta de mudança de faixa
  • Piloto automático adaptativo
  • Câmeras de estacionamento traseiras

Posicionamento de mercado e concorrência

O lançamento atinge o segmento de utilitários esportivos voltados para transporte familiar e percursos off-road. A estratégia comercial da empresa busca posicionar o modelo frente a concorrentes diretos da categoria de veículos utilitários de grande porte.

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