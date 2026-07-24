UTILITÁRIO ESPORTIVO
Mitsubishi Montero 2026: o retorno oficial do SUV 4x4 no mercado
Confira motorização, tração integral e tecnologias do novo utilitário esportivo da Mitsubishi
A montadora Mitsubishi Motors confirmou o lançamento do utilitário esportivo Montero 2026. O modelo retorna ao mercado global com tração integral, motores turboalimentados e sistemas eletrônicos de assistência à condução.
O veículo integra o segmento de utilitários esportivos de grande porte e chega às concessionárias internacionais no segundo semestre.
Motorização e mecânica do Mitsubishi Montero 2026
O conjunto mecânico do Montero 2026 inclui motores a combustão com turbocompressor, associados a transmissões automáticas.
O sistema de tração integral utiliza a tecnologia Super Select 4WD, que permite alteração de modos de operação conforme o piso.
O chassi apresenta altura elevada em relação ao solo e placas de proteção inferiores na carroceria.
Especificações técnicas principais
- Sistema de tração: Super Select 4WD
- Controle de estabilidade: Active Yaw Control (AYC)
- Assistência de declive: Hill Descent Control
- Transmissão: Automática de múltiplas velocidades
Recursos de conectividade e interior
A cabine dispõe de painel digital voltado ao condutor, central multimídia com tela sensível ao toque, portas de conexão USB e sistema de carregamento por indução para smartphones.
Os assentos comportam ajustes térmicos e de ventilação, enquanto o compartimento de carga possui divisórias modulares.
Tecnologias de segurança e assistência
O pacote tecnológico embarcado compreende sistemas de segurança ativa:
- Sistema de mitigação de colisão frontal
- Monitoramento de ponto cego
- Alerta de mudança de faixa
- Piloto automático adaptativo
- Câmeras de estacionamento traseiras
Posicionamento de mercado e concorrência
O lançamento atinge o segmento de utilitários esportivos voltados para transporte familiar e percursos off-road. A estratégia comercial da empresa busca posicionar o modelo frente a concorrentes diretos da categoria de veículos utilitários de grande porte.