Citroën C5 Aircross tem versão elétrica com mais espaço e mais barato

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A Citroën apresentou a nova geração do C5 Aircross. O modelo utiliza a plataforma STLA Medium e passa a contar com motorização cem por cento elétrica. O veículo cresceu em dimensões e o preço inicial registrou redução na Europa em relação ao antecessor.

Plataforma STLA medium e motorizações do Citroën C5 Aircross

O modelo adota a base estrutural STLA Medium, compartilha com o Peugeot 3008. Esta arquitetura permite a oferta de três tipos de sistemas de propulsão:

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Híbrido leve de 48 volts com 145 cavalos de potência.

Híbrido plug-in com bateria de 21 quilowatt-hora e autonomia elétrica de 86 quilômetros.

Variantes cem por cento elétricas.

Especificações das versões elétricas

A linha elétrica divide-se em duas configurações principais:

Standard : motor de 157 quilowatts (213 cavalos), bateria de 73 quilowatt-hora e autonomia de 520 quilômetros no ciclo WLTP. O tempo de recarga de vinte a oitenta porcento ocorre em 30 minutos em carregadores de 160 quilowatts.

: motor de 157 quilowatts (213 cavalos), bateria de 73 quilowatt-hora e autonomia de 520 quilômetros no ciclo WLTP. O tempo de recarga de vinte a oitenta porcento ocorre em 30 minutos em carregadores de 160 quilowatts. Autonomia e levada: Motor de 170 quilowatts (231 cavalos), bateria de 97 quilowatt-hora e autonomia de 680 quilômetros no ciclo WLTP. O tempo de recarga de vinte a oitenta porcento ocorre em 27 minutos em carregadores de 160 quilowatts.

Dimensões e capacidade interna

As medidas externas aumentaram. O comprimento passou para 4.652 milímetros, a distância entre eixos atingiu 2.784 milímetros e a largura chegou a 1.902 milímetros.

O porta-malas oferece capacidade entre 650 litros e 1.668 litros com os bancos traseiros rebatidos. O sistema de suspensão mantém os batentes hidráulicos progressivos. Os assentos utilizam a tecnologia Advanced Comfort com camada de 15 milímetros de espessura.

Preços e comercialização

A comercialização iniciou em Portugal com quatro níveis de acabamento: You, Plus, Business e Max. O valor inicial da versão de entrada estabeleceu-se em 33.490 euros. As entregas ocorrem no mercado europeu no decorrer do ano, enquanto as variantes híbridas plug-in chegam no período seguinte.