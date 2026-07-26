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FABRICANTE CHINESA

Dongfeng DFM Vigo: SUV elétrico chega ao Brasil para brigar com BYD

SUV elétrico da Dongfeng confirma versões Urban e Urban Plus no Brasil com motor de 163 cv

Jair Mendonça Jr
Por
Dongfeng DFM Vigo
Dongfeng DFM Vigo - Foto: Divulgação Donfeng

A fabricante chinesa Dongfeng (DFM) confirmou o lançamento do SUV elétrico DFM Vigo no mercado brasileiro. O modelo será comercializado nas versões Urban e Urban Plus.

A apresentação oficial ocorre no Festival Interlagos, agendado entre os dias 27 e 30 de agosto. O veículo complementa a linha nacional após a confirmação do hatch elétrico Box.

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Dimensões e capacidade de carga do DFM Vigo

Dongfeng DFM Vigo
Dongfeng DFM Vigo - Foto: Divulgação Donfeng

O DFM Vigo mede 4,30 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,65 metro de altura e possui 2,71 metros de entre-eixos. O porta-malas apresenta capacidade para 500 litros.

A estrutura traseira conta com uma tampa bipartida. A seção inferior suporta até 150 kg e funciona como assento ou plataforma de apoio.

Motorização e desempenho

O conjunto mecânico utiliza um motor elétrico de ímã permanente posicionado no eixo dianteiro.

  • Potência: 163 cv (120 kW)
  • Torque: 23,5 kgfm
  • Aceleração (0 a 100 km/h): 7,8 segundos
  • Velocidade máxima: 150 km/h (limitada eletronicamente)

Baterias e autonomia

As baterias utilizam tecnologia de fosfato de ferro-lítio (LFP) com capacidades entre 51,5 kWh e 54 kWh.

  • Autonomia (ciclo WLTP): Entre 340 km e 350 km
  • Autonomia (ciclo chinês CLTC): Até 470 km

Homologação: Os números oficiais dependem da certificação do Inmetro para o mercado nacional.

Posicionamento de mercado e concorrência

O modelo posiciona-se acima do hatch Box na gama da marca. O segmento alvo compreende os SUVs compactos elétricos.

A faixa de preço estimada situa-se entre R$ 150 mil e R$ 170 mil. Os concorrentes diretos no mercado brasileiro incluem BYD Yuan Pro, GWM Ora 5 e GAC Aion Y.

Estratégia Industrial

A importação inicial ocorre de forma direta. A fabricante conduz negociações para viabilizar a produção nacional dos veículos em parceria com operadores industriais locais, como Nissan e Stellantis.

A operação comercial no país prevê a implementação de uma rede própria de concessionárias.

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