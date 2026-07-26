Dongfeng DFM Vigo: SUV elétrico chega ao Brasil para brigar com BYD

Nos adicione às suas fontes preferidas

Siga o A TARDE no Google

A fabricante chinesa Dongfeng (DFM) confirmou o lançamento do SUV elétrico DFM Vigo no mercado brasileiro. O modelo será comercializado nas versões Urban e Urban Plus.

A apresentação oficial ocorre no Festival Interlagos, agendado entre os dias 27 e 30 de agosto. O veículo complementa a linha nacional após a confirmação do hatch elétrico Box.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Dimensões e capacidade de carga do DFM Vigo

Dongfeng DFM Vigo - Foto: Divulgação Donfeng

O DFM Vigo mede 4,30 metros de comprimento, 1,86 metro de largura, 1,65 metro de altura e possui 2,71 metros de entre-eixos. O porta-malas apresenta capacidade para 500 litros.

A estrutura traseira conta com uma tampa bipartida. A seção inferior suporta até 150 kg e funciona como assento ou plataforma de apoio.

Motorização e desempenho

O conjunto mecânico utiliza um motor elétrico de ímã permanente posicionado no eixo dianteiro.

Potência : 163 cv (120 kW)

: 163 cv (120 kW) Torque : 23,5 kgfm

: 23,5 kgfm Aceleração (0 a 100 km/h): 7,8 segundos

(0 a 100 km/h): 7,8 segundos Velocidade máxima : 150 km/h (limitada eletronicamente)

Baterias e autonomia

As baterias utilizam tecnologia de fosfato de ferro-lítio (LFP) com capacidades entre 51,5 kWh e 54 kWh.

Autonomia (ciclo WLTP) : Entre 340 km e 350 km

: Entre 340 km e 350 km Autonomia (ciclo chinês CLTC) : Até 470 km

Homologação: Os números oficiais dependem da certificação do Inmetro para o mercado nacional.

Posicionamento de mercado e concorrência

O modelo posiciona-se acima do hatch Box na gama da marca. O segmento alvo compreende os SUVs compactos elétricos.

A faixa de preço estimada situa-se entre R$ 150 mil e R$ 170 mil. Os concorrentes diretos no mercado brasileiro incluem BYD Yuan Pro, GWM Ora 5 e GAC Aion Y.

Estratégia Industrial

A importação inicial ocorre de forma direta. A fabricante conduz negociações para viabilizar a produção nacional dos veículos em parceria com operadores industriais locais, como Nissan e Stellantis.

A operação comercial no país prevê a implementação de uma rede própria de concessionárias.