FABRICANTE ALEMÃ
Volkswagen Passat Variant: conheça a nova geração e preços
Saiba tudo sobre a nona geração da perua Volkswagen e disponibilidade no Brasil
A nona geração do Volkswagen Passat Variant está disponível no mercado europeu. A fabricante alemã eliminou a opção de carroceria sedã para esta linha, mantendo apenas a configuração perua (station wagon). O veículo utiliza a plataforma MQB evo e é produzido na Eslováquia.
Estrutura de versões e motorizações
A linha do Passat Variant possui quatro níveis principais de acabamento na Europa:
- Life: Configuração de entrada.
- Business: Voltada para o segmento corporativo.
- Elegance: Focada em acabamento interno refinado.
- R-Line: Variante com elementos visuais de apelo esportivo.
As opções de motorização incluem propulsores a gasolina com tecnologia híbrida leve (eTSI), motores a diesel (TDI) e sistemas híbridos do tipo plug-in (eHybrid).
As potências variam entre 122 cv e 272 cv, com capacidade de rodagem elétrica superior a 100 quilômetros nas versões recarregáveis na tomada. O volume do porta-malas atinge 690 litros na configuração básica dos assentos.
Disponibilidade comercial no Brasil
A Volkswagen não comercializa a nova geração do Passat Variant no território brasileiro. A estratégia comercial da empresa no país concentra-se em utilitários esportivos (SUVs), picapes e veículos compactos.
A importação oficial do modelo está descartada pela montadora devido à retração histórica na demanda por peruas e station wagons no mercado nacional.
A aquisição do veículo no Brasil depende exclusivamente de processos de importação independente, modalidade que envolve custos logísticos, taxas alfandegárias e homologação individual junto aos órgãos de trânsito.