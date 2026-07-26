Volkswagen Passat Variant: conheça a nova geração e preços

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A nona geração do Volkswagen Passat Variant está disponível no mercado europeu. A fabricante alemã eliminou a opção de carroceria sedã para esta linha, mantendo apenas a configuração perua (station wagon). O veículo utiliza a plataforma MQB evo e é produzido na Eslováquia.

Estrutura de versões e motorizações

Painel da nona geração do Volkswagen Passat Variant - Foto: Divulgação Volkswagen

A linha do Passat Variant possui quatro níveis principais de acabamento na Europa:

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Life : Configuração de entrada.

: Configuração de entrada. Business : Voltada para o segmento corporativo.

: Voltada para o segmento corporativo. Elegance : Focada em acabamento interno refinado.

: Focada em acabamento interno refinado. R-Line : Variante com elementos visuais de apelo esportivo.

As opções de motorização incluem propulsores a gasolina com tecnologia híbrida leve (eTSI), motores a diesel (TDI) e sistemas híbridos do tipo plug-in (eHybrid).

As potências variam entre 122 cv e 272 cv, com capacidade de rodagem elétrica superior a 100 quilômetros nas versões recarregáveis na tomada. O volume do porta-malas atinge 690 litros na configuração básica dos assentos.

Disponibilidade comercial no Brasil

Portal Malas Volkswagen Passat Variant - Foto: Divulgação Volkswagen

A Volkswagen não comercializa a nova geração do Passat Variant no território brasileiro. A estratégia comercial da empresa no país concentra-se em utilitários esportivos (SUVs), picapes e veículos compactos.

A importação oficial do modelo está descartada pela montadora devido à retração histórica na demanda por peruas e station wagons no mercado nacional.

A aquisição do veículo no Brasil depende exclusivamente de processos de importação independente, modalidade que envolve custos logísticos, taxas alfandegárias e homologação individual junto aos órgãos de trânsito.