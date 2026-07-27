GENERAL MOTORS
Chevrolet S10 Trail Boss estreia no Brasil com nova configuração
Nova picape média chega ao mercado nacional com suspensão modificada e motor turbodiesel
A General Motors (GM) iniciou as vendas da Chevrolet S10 Trail Boss no mercado brasileiro. A nova configuração da picape média tem preço sugerido de R$ 341.290 e posicionamento intermediário entre as opções voltadas ao trabalho e as versões de topo.
Conjunto mecânico e suspensão
O principal diferencial da versão é a suspensão desenvolvida em parceria com a Ironman 4x4. O projeto inclui:
- Elevação de 30 milímetros na altura dianteira
- Molas e amortecedores com calibração específica
- Pneus de uso misto Pirelli Scorpion All Terrain de 18 polegadas
Sob o capô, a picape mantém o motor 2.8 turbodiesel de 207 cavalos de potência e 52 kgfm de torque. A transmissão é automática de oito marchas, combinada com o sistema de tração 4x4 com reduzida e bloqueio eletrônico do diferencial traseiro.
Equipamentos e visual
A carroceria traz elementos visuais exclusivos, como grade frontal em preto brilhante, para-lamas alargados, adesivos no capô e na tampa traseira.
Na lista de itens de série, a configuração incorpora:
- Painel de instrumentos digital de 8 polegadas
- Central multimídia MyLink com tela de 11 polegadas e espelhamento sem fio
- Protetor de caçamba Multiflex e santantônio estendido
A produção da nova versão ocorre no complexo industrial de São José dos Campos (SP), integrando o portfólio da linha da picape no segmento de utilitários de médio porte.