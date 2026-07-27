Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

GENERAL MOTORS

Chevrolet S10 Trail Boss estreia no Brasil com nova configuração

Nova picape média chega ao mercado nacional com suspensão modificada e motor turbodiesel

Jair Mendonça Jr
Por
Chevrolet S10 Trail Boss
Chevrolet S10 Trail Boss - Foto: Divulgação / GM

A General Motors (GM) iniciou as vendas da Chevrolet S10 Trail Boss no mercado brasileiro. A nova configuração da picape média tem preço sugerido de R$ 341.290 e posicionamento intermediário entre as opções voltadas ao trabalho e as versões de topo.

Conjunto mecânico e suspensão

Caçamba Chevrolet S10 Trail Boss
Caçamba Chevrolet S10 Trail Boss - Foto: Divulgação / GM

O principal diferencial da versão é a suspensão desenvolvida em parceria com a Ironman 4x4. O projeto inclui:

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.
  • Elevação de 30 milímetros na altura dianteira
  • Molas e amortecedores com calibração específica
  • Pneus de uso misto Pirelli Scorpion All Terrain de 18 polegadas

Sob o capô, a picape mantém o motor 2.8 turbodiesel de 207 cavalos de potência e 52 kgfm de torque. A transmissão é automática de oito marchas, combinada com o sistema de tração 4x4 com reduzida e bloqueio eletrônico do diferencial traseiro.

Equipamentos e visual

Interior Chevrolet S10 Trail Boss
Interior Chevrolet S10 Trail Boss - Foto: Divulgação / GM

A carroceria traz elementos visuais exclusivos, como grade frontal em preto brilhante, para-lamas alargados, adesivos no capô e na tampa traseira.

Na lista de itens de série, a configuração incorpora:

  • Painel de instrumentos digital de 8 polegadas
  • Central multimídia MyLink com tela de 11 polegadas e espelhamento sem fio
  • Protetor de caçamba Multiflex e santantônio estendido

A produção da nova versão ocorre no complexo industrial de São José dos Campos (SP), integrando o portfólio da linha da picape no segmento de utilitários de médio porte.

Leia Também:

REPOSICIONAMENTO COMERCIAL

Tiggo 7 PHEV 2027 cai R$ 10 mil e entra na briga dos SUVs híbridos
Tiggo 7 PHEV 2027 cai R$ 10 mil e entra na briga dos SUVs híbridos imagem

DA HAN

Lançamento híbrido da BYD viaja de Salvador a Maceió no modo elétrico
Lançamento híbrido da BYD viaja de Salvador a Maceió no modo elétrico imagem

MOTOR TÉRMICO A COMBUSTÃO

Novo Honda HR-V tem sistema híbrido autorecarregável; confira valores
Novo Honda HR-V tem sistema híbrido autorecarregável; confira valores imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

General Motors s10

Relacionadas

Mais lidas