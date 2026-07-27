Chevrolet S10 Trail Boss estreia no Brasil com nova configuração

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A General Motors (GM) iniciou as vendas da Chevrolet S10 Trail Boss no mercado brasileiro. A nova configuração da picape média tem preço sugerido de R$ 341.290 e posicionamento intermediário entre as opções voltadas ao trabalho e as versões de topo.

Conjunto mecânico e suspensão

Caçamba Chevrolet S10 Trail Boss - Foto: Divulgação / GM

O principal diferencial da versão é a suspensão desenvolvida em parceria com a Ironman 4x4. O projeto inclui:

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Elevação de 30 milímetros na altura dianteira

Molas e amortecedores com calibração específica

Pneus de uso misto Pirelli Scorpion All Terrain de 18 polegadas

Sob o capô, a picape mantém o motor 2.8 turbodiesel de 207 cavalos de potência e 52 kgfm de torque. A transmissão é automática de oito marchas, combinada com o sistema de tração 4x4 com reduzida e bloqueio eletrônico do diferencial traseiro.

Equipamentos e visual

Interior Chevrolet S10 Trail Boss - Foto: Divulgação / GM

A carroceria traz elementos visuais exclusivos, como grade frontal em preto brilhante, para-lamas alargados, adesivos no capô e na tampa traseira.

Na lista de itens de série, a configuração incorpora:

Painel de instrumentos digital de 8 polegadas

Central multimídia MyLink com tela de 11 polegadas e espelhamento sem fio

Protetor de caçamba Multiflex e santantônio estendido

A produção da nova versão ocorre no complexo industrial de São José dos Campos (SP), integrando o portfólio da linha da picape no segmento de utilitários de médio porte.