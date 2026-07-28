Geely Galaxy TT: sedã elétrico alcança 725 km com bateria menor

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A montadora chinesa Geely apresentou o conjunto motopropulsor do novo sedã elétrico Galaxy TT, modelo desenvolvido para concorrer no mercado de veículos elétricos de alta autonomia. O lançamento ocorreu em julho de 2026.

Sistema de propulsão e peso

Galaxy TT - Foto: Divulgação Geely

O veículo utiliza o sistema Intelligent E Drive 16-in-1, desenvolvido em parceria com a InfiMotion. O conjunto pesa 75 kg e integra 16 componentes essenciais em uma única unidade, incluindo:

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Motor elétrico

Conversor CC-CC

Carregador de bordo

Controlador do veículo

Controlador do motor

Sistema de gerenciamento de bateria de alta tensão

A carcaça é fabricada em magnésio. Segundo dados divulgados pela fabricante com base no ciclo CLTC, a eficiência do sistema atinge 93,8%.

Opções de bateria e autonomia

interior Galaxy TT - Foto: Divulgação Geely

O Galaxy TT oferece três opções de capacidade de bateria, todas estruturadas em arquitetura de 800 volts:

52,4 kWh

63,8 kWh

75,2 kWh

A autonomia máxima anunciada chega a aproximadamente 725 km. A fabricante aponta que a eficiência do sistema motriz reduz a necessidade de pacotes de baterias maiores.

Desempenho e testes

Galaxy TT - Foto: Divulgação Geely

A versão com tração integral e dois motores apresenta potência máxima de 425 kW, com aceleração de 0 a 100 km/h em 3,8 segundos.

Durante testes práticos realizados ao redor do Lago Qinghai, na China, o modelo registrou consumo médio de energia de 8,2 kWh/100 km, marca registrada em homologações de eficiência energética para sedãs elétricos comerciais.

O sistema integra gerenciamento de torque auxiliado por inteligência artificial e refrigeração líquida com 54 canais.

Valores e versões

Galaxy TT - Foto: Divulgação Geely

O Geely Galaxy TT estreou inicialmente no mercado chinês com a pré-venda da versão topo de linha Galaxy TT Ultra, oferecida por 209.800 yuans (cerca de R$ 157.350 em conversão direta sem impostos ou taxas de importação).

O modelo é estruturado sobre uma arquitetura elétrica de 800 volts e conta com três opções de capacidade de bateria e diferentes configurações de motorização:

Baterias : opções de 52,4 kWh, 63,8 kWh e 75,2 kWh, com autonomias declaradas entre 540 km e 725 km (padrão CLTC).

: opções de 52,4 kWh, 63,8 kWh e 75,2 kWh, com autonomias declaradas entre 540 km e 725 km (padrão CLTC). Desempenho : versões de entrada com tração traseira e opções de topo dotadas de dois motores elétricos (tração integral) que entregam até 578 cv de potência combinada, permitindo alta performance e recarga ultrarrápida.

Vem para o Brasil?

Até o momento, não há confirmação oficial de lançamento do Geely Galaxy TT para o mercado brasileiro.

A operação da Geely no Brasil — estruturada em parceria com a Renault no Paraná — tem focado inicialmente na nacionalização de veículos de maior volume comercial, como o SUV híbrido EX5 EM-i e o hatch elétrico EX2.

Caso o Galaxy TT seja trazido futuramente para o país, virá por meio de importação direta, posicionando-se em uma faixa de preço superior devido aos impostos e ao seu porte de sedã grande (quase 5 metros de comprimento).