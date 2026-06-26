Porsche Cayenne Electric: o SUV de luxo de 1.156 cv chega a Salvador

O Porsche Center Salvador antecipou o futuro da mobilidade premium com a avant-première da linha Cayenne Electric. O evento, realizado na unidade da avenida Tancredo Neves, confirmou a chegada do SUV ao Brasil ainda em 2026, marcando o capítulo mais ambicioso de eletrificação da montadora alemã.

Para o mercado baiano, a estratégia reflete a crescente demanda local por tecnologia de ponta e desempenho extremo, reforçando o papel de Salvador como um polo estratégico para o Grupo Bamaq e a rede Porsche Brasil.

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Desempenho de superesportivo em um SUV

Porsche Cayenne Electric - Foto: Divulgação / Porsche Center Salvador

A grande estrela da noite, o Cayenne Turbo Electric, chega com números que desafiam a física. Com 1.156 cv de potência combinada (utilizando overboost e Launch Control), o modelo cumpre a marca de 0 a 100 km/h em apenas 2,5 segundos.

A performance é sustentada por uma arquitetura de 800 volts, que permite recargas ultrarrápidas: o salto de 10% a 80% da bateria ocorre em menos de 16 minutos em estações compatíveis. Além do motor, a Porsche embarcou um pacote robusto de tecnologia, incluindo inteligência artificial para otimização de consumo e head-up display com realidade aumentada.

“O Cayenne é um dos pilares da Porsche e um pioneiro ao mostrar que um SUV pode incorporar o DNA de um carro esportivo. Essa vocação segue presente no novo Cayenne elétrico, que representa nosso ápice tecnológico e demonstra o potencial de performance da eletrificação — não como substituição, mas como uma nova dimensão. Isso porque o Cayenne continuará a ser oferecido com motores movidos à combustão e híbridos”, afirmou Eduardo Brandão, gerente do Porsche Center Salvador.

Veja como foi o evento

Configurações e investimento

Porsche Cayenne Electric - Foto: Divulgação / Porsche Center Salvador

O modelo de entrada, o Cayenne Electric, chega ao mercado brasileiro com preço inicial de R$ 900.000, enquanto a sua versão Coupé tem valor a partir de R$ 950.000.

Para quem busca um degrau acima em performance, a Cayenne S Electric surge como a alternativa equilibrada, custando R$ 1.080.000 na versão SUV e R$ 1.130.000 no formato Coupé.

Já o topo de linha, o Cayenne Turbo Electric, que entrega os impressionantes 1.156 cv, possui valor inicial de R$ 1.410.000 para o SUV e R$ 1.460.000 para a versão Coupé.

É importante destacar que estes valores são referências para as configurações de entrada. Como é tradição na marca, o custo final do veículo pode variar de acordo com a extensa lista de opcionais, cores exclusivas e pacotes de personalização de interior que cada cliente escolher.

A rede autorizada já iniciou o processo de pré-venda, permitindo que os interessados configurem seus veículos de forma personalizada antes da entrega oficial, prevista para setembro de 2026.