Renault Kardian e VW Tera disputam mercado em promoção a R$ 99.990

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A Renault reduziu o preço da versão Evolution manual do utilitário esportivo Kardian para R$ 99.990. A medida responde à campanha comercial da Volkswagen para o modelo Tera MPI, posicionado pelo mesmo valor na mesma faixa de entrada do segmento.

O valor de tabela regular do Renault Kardian Evolution é R$ 114.590. O Volkswagen Tera MPI possui preço regular de R$ 108.390. A aplicação da tarifa promocional de R$ 99.990 em ambas as marcas exige a entrega de um veículo usado na negociação, conforme as regras estabelecidas pelas montadoras.

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Especificações técnicas e motorização

Interior Renault Kardian - Foto: Divulgação Renault

Renault Kardian

O Renault Kardian Evolution utiliza motor 1.0 TCe turbo flex. O propulsor desenvolve potência máxima de 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina.

O torque atinge 22,4 kgfm. O sistema de transmissão é manual de seis marchas.

Volkswagen Tera

Volkswagen Tera MPI - Foto: Divulgação Volkswagen

Volkswagen Tera MPI emprega motor 1.0 aspirado flex. A potência máxima é de 84 cv com etanol e 77 cv com gasolina.

O torque registrado é de 10,3 kgfm. O câmbio é manual de cinco marchas.

Dimensões e capacidade de carga

O Renault Kardian possui distância entre-eixos de 2,60 metros e porta-malas com capacidade para 358 litros.

possui distância entre-eixos de 2,60 metros e porta-malas com capacidade para 358 litros. O Volkswagen Tera

Equipamentos de Série

A configuração promocional do Renault Kardian inclui:

Ar-condicionado digital automático

Painel de instrumentos configurável de 7 polegadas

Central multimídia com tela de 8 polegadas e conexão sem fio

Seis airbags

Controles de tração e estabilidade

A configuração promocional do Volkswagen Tera inclui:

Interior Volkswagen Tera MPI - Foto: Divulgação Volkswagen

Central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas

Seis airbags

Controles de tração e estabilidade

Ar-condicionado manual

Contexto de mercado e condições comerciais

A disputa comercial ocorre no segmento de utilitários esportivos compactos no Brasil.

A marca francesa vincula o desconto do Kardian à entrega de seminovo e oferece modalidade de financiamento com taxa zero, entrada de 70% e saldo em 12 parcelas.

A marca alemã condiciona o preço reduzido do Tera à entrega de veículo usado com documentação regular, manual e chave reserva.