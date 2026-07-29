Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > AUTOS

GUERRA DOS SUVS

Renault Kardian e VW Tera disputam mercado em promoção a R$ 99.990

Kardian oferece motor turbo e câmbio de seis marchas enquanto Tera aposta em porta-malas

Jair Mendonça Jr
Por
Renault Kardian
Renault Kardian - Foto: Divulgação Renault

A Renault reduziu o preço da versão Evolution manual do utilitário esportivo Kardian para R$ 99.990. A medida responde à campanha comercial da Volkswagen para o modelo Tera MPI, posicionado pelo mesmo valor na mesma faixa de entrada do segmento.

O valor de tabela regular do Renault Kardian Evolution é R$ 114.590. O Volkswagen Tera MPI possui preço regular de R$ 108.390. A aplicação da tarifa promocional de R$ 99.990 em ambas as marcas exige a entrega de um veículo usado na negociação, conforme as regras estabelecidas pelas montadoras.

Tudo sobre Autos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Especificações técnicas e motorização

Interior Renault Kardian
Interior Renault Kardian - Foto: Divulgação Renault

Renault Kardian

  • O Renault Kardian Evolution utiliza motor 1.0 TCe turbo flex. O propulsor desenvolve potência máxima de 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina.
  • O torque atinge 22,4 kgfm. O sistema de transmissão é manual de seis marchas.

Volkswagen Tera

Volkswagen Tera MPI
Volkswagen Tera MPI - Foto: Divulgação Volkswagen
  • Volkswagen Tera MPI emprega motor 1.0 aspirado flex. A potência máxima é de 84 cv com etanol e 77 cv com gasolina.
  • O torque registrado é de 10,3 kgfm. O câmbio é manual de cinco marchas.

Dimensões e capacidade de carga

  • O Renault Kardian possui distância entre-eixos de 2,60 metros e porta-malas com capacidade para 358 litros.
  • O Volkswagen Tera apresenta distância entre-eixos de 2,56 metros e porta-malas com capacidade para 407 litros.

Equipamentos de Série

A configuração promocional do Renault Kardian inclui:

  • Ar-condicionado digital automático
  • Painel de instrumentos configurável de 7 polegadas
  • Central multimídia com tela de 8 polegadas e conexão sem fio
  • Seis airbags
  • Controles de tração e estabilidade

A configuração promocional do Volkswagen Tera inclui:

Interior Volkswagen Tera MPI
Interior Volkswagen Tera MPI - Foto: Divulgação Volkswagen
  • Central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas
  • Seis airbags
  • Controles de tração e estabilidade
  • Ar-condicionado manual

Contexto de mercado e condições comerciais

A disputa comercial ocorre no segmento de utilitários esportivos compactos no Brasil.

A marca francesa vincula o desconto do Kardian à entrega de seminovo e oferece modalidade de financiamento com taxa zero, entrada de 70% e saldo em 12 parcelas.

A marca alemã condiciona o preço reduzido do Tera à entrega de veículo usado com documentação regular, manual e chave reserva.

Leia Também:

RANKING

Carros elétricos com maior autonomia no Brasil em 2026: veja a lista
Carros elétricos com maior autonomia no Brasil em 2026: veja a lista imagem

SISTEMA DE PROPULSÃO

Geely Galaxy TT: sedã elétrico alcança 725 km com bateria menor
Geely Galaxy TT: sedã elétrico alcança 725 km com bateria menor imagem

FABRICAÇÃO NACIONAL

Novo elétrico BAIC Arcfox T1 chega ao Brasil com autonomia de 425 km
Novo elétrico BAIC Arcfox T1 chega ao Brasil com autonomia de 425 km imagem
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Renault. volkswagem

Relacionadas

Mais lidas