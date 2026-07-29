GUERRA DOS SUVS
Renault Kardian e VW Tera disputam mercado em promoção a R$ 99.990
Kardian oferece motor turbo e câmbio de seis marchas enquanto Tera aposta em porta-malas
A Renault reduziu o preço da versão Evolution manual do utilitário esportivo Kardian para R$ 99.990. A medida responde à campanha comercial da Volkswagen para o modelo Tera MPI, posicionado pelo mesmo valor na mesma faixa de entrada do segmento.
O valor de tabela regular do Renault Kardian Evolution é R$ 114.590. O Volkswagen Tera MPI possui preço regular de R$ 108.390. A aplicação da tarifa promocional de R$ 99.990 em ambas as marcas exige a entrega de um veículo usado na negociação, conforme as regras estabelecidas pelas montadoras.
Especificações técnicas e motorização
Renault Kardian
- O Renault Kardian Evolution utiliza motor 1.0 TCe turbo flex. O propulsor desenvolve potência máxima de 125 cv com etanol e 120 cv com gasolina.
- O torque atinge 22,4 kgfm. O sistema de transmissão é manual de seis marchas.
Volkswagen Tera
- Volkswagen Tera MPI emprega motor 1.0 aspirado flex. A potência máxima é de 84 cv com etanol e 77 cv com gasolina.
- O torque registrado é de 10,3 kgfm. O câmbio é manual de cinco marchas.
Dimensões e capacidade de carga
- O Renault Kardian possui distância entre-eixos de 2,60 metros e porta-malas com capacidade para 358 litros.
- O Volkswagen Tera apresenta distância entre-eixos de 2,56 metros e porta-malas com capacidade para 407 litros.
Equipamentos de Série
A configuração promocional do Renault Kardian inclui:
- Ar-condicionado digital automático
- Painel de instrumentos configurável de 7 polegadas
- Central multimídia com tela de 8 polegadas e conexão sem fio
- Seis airbags
- Controles de tração e estabilidade
A configuração promocional do Volkswagen Tera inclui:
- Central multimídia VW Play com tela de 10 polegadas
- Seis airbags
- Controles de tração e estabilidade
- Ar-condicionado manual
Contexto de mercado e condições comerciais
A disputa comercial ocorre no segmento de utilitários esportivos compactos no Brasil.
A marca francesa vincula o desconto do Kardian à entrega de seminovo e oferece modalidade de financiamento com taxa zero, entrada de 70% e saldo em 12 parcelas.
A marca alemã condiciona o preço reduzido do Tera à entrega de veículo usado com documentação regular, manual e chave reserva.