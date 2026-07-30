Novo SUV elétrico da Genesis chega com 641 cv para peitar BMW e AMG

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A Genesis apresentou oficialmente o GV60 Magma, o primeiro modelo de sua nova divisão esportiva voltada para o segmento de veículos elétricos de alto desempenho. O lançamento ocorreu nos Estados Unidos, com comercialização inicial restrita aos estados da Califórnia, Nova York e Nova Jersey.

O utilitário esportivo utiliza a plataforma E-GMP e conta com um conjunto mecânico composto por uma bateria de 84 kWh e dois motores elétricos, que fornecem tração integral. C

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om a ativação do modo Boost, o sistema entrega 641 cv de potência e 79,8 kgfm de torque. Dados de fábrica indicam aceleração de 0 a 100 km/h em 3,4 segundos.

Tecnologias e dinâmica de condução

O desenvolvimento do GV60 Magma incluiu soluções mecânicas e eletrônicas direcionadas à condução esportiva. O veículo dispõe de:

Sistema de controle de largada (Launch Control).

Diferencial eletrônico de deslizamento limitado.

Sistema de trocas de marchas simuladas de forma virtual.

Emissor de som externo para reproduzir ruídos de motores a combustão.

Modos de condução acionados por botões dedicados no volante.

Design e acabamento interno

Interior GV60 Magma - Foto: Divulgação Genesis

As alterações visuais externas compreendem para-choques com maior abertura aerodinâmica, rodas forjadas de 21 polegadas, aerofólio traseiro ampliado e a opção de pintura na cor Magma Orange.

No interior, a cabine apresenta bancos esportivos revestidos em camurça com ajustes térmicos, sistema de som da marca Bang & Olufsen e uma tela OLED integrada de 27 polegadas para painel de instrumentos e central multimídia, com interfaces gráficas específicas para a versão.

Posicionamento de mercado

O preço inicial do Genesis GV60 Magma nos Estados Unidos é de US$ 69,950, desconsiderando taxas de frete e impostos locais. O modelo posiciona-se acima do Hyundai Ioniq 5 N e concorre diretamente com o Porsche Macan Electric, o Audi SQ6 e-tron e o Mercedes-AMG EQE SUV.