Assista: Porsche elétrico aposta corrida com maior avião do mundo

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Durante o vigésimo nono voo de teste da aeronave Roc, da empresa Stratolaunch, um veículo utilitário esportivo elétrico da marca Porsche executou uma manobra coordenada na pista do espaçoporto de Mojave, na Califórnia.

A demonstração ocorreu durante a corrida de decolagem do maior avião do mundo em envergadura. O modelo Porsche Cayenne elétrico, equipado com potência de 1.139 cavalos e torque de 1.500 Nm, posicionou-se exatamente entre as duas fuselagens gêmeas da aeronave.

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Dinâmica da manobra

Engenheiros identificaram uma zona de fluxo de ar estável situada atrás do trem de pouso principal e antes da cauda da aeronave.

O veículo manteve deslocamento sincronizado dentro dessa área específica durante a aceleração na pista, acompanhando o movimento do avião até o momento da separação do solo.

A ação técnica priorizou a precisão de posicionamento e o controle de engenharia em vez de competição de velocidade.

Características técnicas do Roc

A aeronave Roc possui envergadura de 117 metros e utiliza materiais compostos em sua estrutura.

O projeto opera como plataforma móvel para lançamentos espaciais e testes de sistemas de voo em alta velocidade, sem transporte de passageiros em suas operações.

Veja o vídeo