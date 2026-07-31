Carnaval Salvador: prefeito confirma Ambev, mas abre portas para Grupo Petrópolis

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Durante cerimônia de posse da diretoria do Sistema Comércio Bahia (Fecomércio-BA), o prefeito de Salvador, Bruno Reis, em entrevista ao Portal A TARDE, detalhou o andamento de acordos vigentes com empresas que patocinam o Carnaval de Salvador.

Sobre a manutenção da cervejaria Ambev como patrocinadora ofical da folia momesca da capital baiana, o prefeito declarou:

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Prefeitura de Salvador e Grupo Petrópolis tratam de patrocínios - Foto: :Denisse Salazar / AG. A TARDE

"Continuamos. Nós renovamos o contrato até o fim do meu mandato. A Ambev tem valores anuais para serem disponibilizados em virtude deste contrato", pontuou o prefeito.

O representante da administração municipal também mencionou tratativas com outras marcas e listou iniciativas do calendário oficial.

"E o Grupo Petrópolis querendo, nós temos interesse, temos diversos outros eventos, a exemplo da Virada Salvador, exemplo agora do Festival da Primavera, exemplo, é, do nosso Natal, é, do Novembro Negro, e tantas iniciativas que o Grupo Petrópolis pode apoiar e se tiver disposição e vontade, a cidade está de portas abertas", sugeriu Bruno Reis.

Contexto e declarações do Grupo Petrópolis

Na última quarta, 29, o Portal A TARDE esteve na 15ª edição da SuperBahia, que acontece no Centro de Convenções de Salvador, e entrevistou o gerente de patrocínios do Grupo Petrópolis, José Luiz Sinti.

Na ocasião, o porta-voz da marca demostrou interesse em participar do Carnaval de Salvador, que é a cidade detentora do maior carnaval de trio elétrico do mundo, segundo dados do Guinness World Records.

"Dentro da nossa pasta, temos a área de patrocínios. Nós já patrocinamos o Carnaval de Salvador em 2014 e estamos abertos a novas propostas sobre o tema. Obviamente, respeitando todos os contratos dos concorrentes, mas, caso receba alguma oferta, iremos avaliá-la com carinho, pois é uma ocasião muito importante", disse Sinti.