DICAS
Carnaval de Salvador: como escolher entre pipoca e camarote
Guia reúne dicas para estreantes aproveitarem a folia com mais conforto e diversão
Pela primeira vez no Carnaval de Salvador? Antes de decidir entre acompanhar os trios na pipoca ou investir em um camarote, vale entender como funciona cada experiência.
Enquanto a pipoca coloca o folião no coração da festa, os camarotes oferecem conforto, serviços exclusivos e programação própria. A escolha depende do perfil, do orçamento e do tipo de Carnaval que você deseja viver.
Durante seis dias, Salvador reúne milhões de foliões nos circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho. A cidade oferece opções para quem quer passar horas pulando atrás do trio elétrico, mas também para quem prefere acompanhar a festa com estrutura completa, gastronomia e shows exclusivos.
Pipoca: a experiência mais tradicional do Carnaval
A pipoca é considerada por muitos a forma mais autêntica de viver o Carnaval baiano. Sem cordas e sem abadás, o folião acompanha gratuitamente os trios elétricos, podendo entrar e sair quando quiser.
É também onde acontecem alguns dos momentos mais marcantes da festa, especialmente nas apresentações dos grandes nomes da Axé Music e do pagodão.
Entre as atrações que costumam reunir multidões estão: Ivete Sangalo, Bell Marques, BaianaSystem, Léo Santana, Daniela Mercury, Saulo Fernandes e Igor Kannário.
Algumas delas, especialmente as de BaianaSystem, Igor Kannário e Bell Marques exigem preparo físico. Próximo ao trio, a movimentação costuma ser intensa e constante.
Para quem estreia, a recomendação é observar o fluxo antes de entrar na multidão e evitar permanecer na área imediatamente à frente do caminhão de som.
Onde ficar na pipoca?
Cada circuito possui pontos considerados estratégicos pelos foliões mais experientes.
Circuito Barra-Ondina
- Morro do Cristo: vista privilegiada e boa circulação de vento.
- Morro do Ipiranga: ideal para quem prefere assistir aos trios.
- Entrada do Morro do Gato: um dos pontos mais tradicionais.
- Ruas Marques de Leão, Afonso Celso e Miguel Burnier: boas opções para descanso.
Circuito Campo Grande
- Próximo ao Teatro Castro Alves.
- Encontro da Avenida Sete com a Carlos Gomes.
- Casa d'Itália e Passeio Público.
- Corredor da Vitória, que costuma ter menos movimento.
Circuito Batatinha
No Pelourinho, o clima é diferente. Fanfarras, blocos afro, cortejos culturais e apresentações em ruas históricas tornam o circuito uma boa escolha para famílias e para quem prefere uma festa mais tranquila.
O que fazer antes de entrar na pipoca
Algumas atitudes fazem diferença durante horas caminhando atrás dos trios.
- Hidrate-se durante todo o percurso.
- Use roupas leves e que sequem rapidamente.
- Prefira tênis confortáveis.
- Leve apenas o essencial, de preferência em pochete doleira.
- Combine pontos de encontro com amigos.
- Evite usar o celular durante todo o tempo.
- Entre pelo lado da multidão, nunca de frente para o trio.
- Se a movimentação apertar, mantenha os braços junto ao corpo e acompanhe o fluxo.
- Nunca tente caminhar na direção contrária da multidão.
- Observe sempre o ambiente ao redor.
Camarotes oferecem uma experiência completamente diferente
Quem procura mais conforto encontra nos camarotes uma estrutura semelhante à de grandes festivais.
Além da vista privilegiada para os trios, muitos espaços funcionam até o amanhecer com programação própria, reunindo artistas nacionais, DJs, gastronomia e diversos serviços.
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Hoje, os camarotes também atendem públicos diferentes. Alguns priorizam música eletrônica, outros apostam no sertanejo, no pagode, no axé ou em experiências mais intimistas.
Escolha o camarote pelo estilo de música
Assim como cada bloco tem um perfil, os camarotes também passaram a atender públicos diferentes.
Quem gosta de sertanejo costuma encontrar no Camarote Villa uma programação voltada ao gênero, sem deixar de lado o axé e a música eletrônica.
Já o Camarote Salvador reúne uma programação mais diversificada, com nomes da música brasileira contemporânea, artistas do axé, pagode, pop e grandes DJs. Em edições recentes, passaram pelos palcos artistas como Ivete Sangalo, João Gomes, Rachel Reis, BaianaSystem, Alok e o cantor norte-americano Ne-Yo.
Para quem prefere pagode e axé durante praticamente toda a noite, espaços como Planeta Band e Club. Já quem busca um ambiente menor e menos movimentado encontra no Harém Soho uma proposta boutique, com capacidade reduzida, acesso mais reservado e clima intimista.
O Brahma mantém programação diversificada e ficou conhecido recentemente pela customização temática dos abadás e pela presença de personalidades nacionais, como o técnico Carlo Ancelotti.
Muito além do open bar
Os camarotes deixaram de oferecer apenas bebidas e alimentação.
Hoje é comum encontrar:
- salões de beleza;
- maquiagem profissional;
- customização de abadás;
- massagens;
- espaços de relaxamento;
- lounges climatizados;
- ativações de marcas;
- ambientes instagramáveis;
- SPA;
- flash tattoos em alguns espaços.
Em muitos casos, o folião consegue acompanhar a passagem dos trios, descansar, jantar e voltar para os shows exclusivos sem sair do camarote.
Quanto custa curtir um camarote?
Os valores variam conforme localização, serviços e atrações. Há opções a partir de cerca de R$ 700 por dia, enquanto experiências premium ultrapassam R$ 10 mil para pacotes completos.
Na maioria dos espaços, o ingresso inclui open bar, buffet, shows internos e acesso aos mirantes com vista para o circuito.
Afinal, pipoca ou camarote?
Quem busca viver a essência do Carnaval costuma encontrar na pipoca uma experiência intensa, espontânea e gratuita. Já os camarotes oferecem conforto, segurança, estrutura, alimentação, descanso e programação paralela que continua mesmo depois que os trios deixam o circuito.
Muitos turistas, inclusive, optam por combinar as duas experiências durante a viagem: passam alguns dias acompanhando os trios na pipoca e reservam uma ou duas noites para conhecer um camarote.
Independentemente da escolha, planejamento, hidratação e atenção ao movimento da festa fazem toda a diferença para aproveitar o Carnaval de Salvador do início ao fim.