Carnaval de Salvador: como escolher entre pipoca e camarote

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Pela primeira vez no Carnaval de Salvador? Antes de decidir entre acompanhar os trios na pipoca ou investir em um camarote, vale entender como funciona cada experiência.

Enquanto a pipoca coloca o folião no coração da festa, os camarotes oferecem conforto, serviços exclusivos e programação própria. A escolha depende do perfil, do orçamento e do tipo de Carnaval que você deseja viver.

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Durante seis dias, Salvador reúne milhões de foliões nos circuitos Barra-Ondina, Campo Grande e Pelourinho. A cidade oferece opções para quem quer passar horas pulando atrás do trio elétrico, mas também para quem prefere acompanhar a festa com estrutura completa, gastronomia e shows exclusivos.

Pipoca: a experiência mais tradicional do Carnaval

A pipoca é considerada por muitos a forma mais autêntica de viver o Carnaval baiano. Sem cordas e sem abadás, o folião acompanha gratuitamente os trios elétricos, podendo entrar e sair quando quiser.

É também onde acontecem alguns dos momentos mais marcantes da festa, especialmente nas apresentações dos grandes nomes da Axé Music e do pagodão.

Entre as atrações que costumam reunir multidões estão: Ivete Sangalo, Bell Marques, BaianaSystem, Léo Santana, Daniela Mercury, Saulo Fernandes e Igor Kannário.

Algumas delas, especialmente as de BaianaSystem, Igor Kannário e Bell Marques exigem preparo físico. Próximo ao trio, a movimentação costuma ser intensa e constante.

Para quem estreia, a recomendação é observar o fluxo antes de entrar na multidão e evitar permanecer na área imediatamente à frente do caminhão de som.

Onde ficar na pipoca?

Cada circuito possui pontos considerados estratégicos pelos foliões mais experientes.

Circuito Barra-Ondina

Morro do Cristo: vista privilegiada e boa circulação de vento.

vista privilegiada e boa circulação de vento. Morro do Ipiranga: ideal para quem prefere assistir aos trios.

Entrada do Morro do Gato: um dos pontos mais tradicionais.

Ruas Marques de Leão, Afonso Celso e Miguel Burnier: boas opções para descanso.

Circuito Campo Grande

Próximo ao Teatro Castro Alves.

Encontro da Avenida Sete com a Carlos Gomes.

Casa d'Itália e Passeio Público.

Corredor da Vitória, que costuma ter menos movimento.

Circuito Batatinha

No Pelourinho, o clima é diferente. Fanfarras, blocos afro, cortejos culturais e apresentações em ruas históricas tornam o circuito uma boa escolha para famílias e para quem prefere uma festa mais tranquila.

O que fazer antes de entrar na pipoca

Algumas atitudes fazem diferença durante horas caminhando atrás dos trios.

Hidrate-se durante todo o percurso.

Use roupas leves e que sequem rapidamente.

Prefira tênis confortáveis.

Leve apenas o essencial, de preferência em pochete doleira.

Combine pontos de encontro com amigos.

Evite usar o celular durante todo o tempo.

Entre pelo lado da multidão, nunca de frente para o trio.

Se a movimentação apertar, mantenha os braços junto ao corpo e acompanhe o fluxo.

Nunca tente caminhar na direção contrária da multidão.

Observe sempre o ambiente ao redor.

Camarotes oferecem uma experiência completamente diferente

Quem procura mais conforto encontra nos camarotes uma estrutura semelhante à de grandes festivais.

Além da vista privilegiada para os trios, muitos espaços funcionam até o amanhecer com programação própria, reunindo artistas nacionais, DJs, gastronomia e diversos serviços.

Hoje, os camarotes também atendem públicos diferentes. Alguns priorizam música eletrônica, outros apostam no sertanejo, no pagode, no axé ou em experiências mais intimistas.

Escolha o camarote pelo estilo de música

Assim como cada bloco tem um perfil, os camarotes também passaram a atender públicos diferentes.

Quem gosta de sertanejo costuma encontrar no Camarote Villa uma programação voltada ao gênero, sem deixar de lado o axé e a música eletrônica.



Já o Camarote Salvador reúne uma programação mais diversificada, com nomes da música brasileira contemporânea, artistas do axé, pagode, pop e grandes DJs. Em edições recentes, passaram pelos palcos artistas como Ivete Sangalo, João Gomes, Rachel Reis, BaianaSystem, Alok e o cantor norte-americano Ne-Yo.

Camarote Brahma - Foto: Victor Fonseca

Para quem prefere pagode e axé durante praticamente toda a noite, espaços como Planeta Band e Club. Já quem busca um ambiente menor e menos movimentado encontra no Harém Soho uma proposta boutique, com capacidade reduzida, acesso mais reservado e clima intimista.

O Brahma mantém programação diversificada e ficou conhecido recentemente pela customização temática dos abadás e pela presença de personalidades nacionais, como o técnico Carlo Ancelotti.

Muito além do open bar

Os camarotes deixaram de oferecer apenas bebidas e alimentação.

Hoje é comum encontrar:

salões de beleza;

maquiagem profissional;

customização de abadás;

massagens;

espaços de relaxamento;

lounges climatizados;

ativações de marcas;

ambientes instagramáveis;

SPA;

flash tattoos em alguns espaços.

Em muitos casos, o folião consegue acompanhar a passagem dos trios, descansar, jantar e voltar para os shows exclusivos sem sair do camarote.

Quanto custa curtir um camarote?

Os valores variam conforme localização, serviços e atrações. Há opções a partir de cerca de R$ 700 por dia, enquanto experiências premium ultrapassam R$ 10 mil para pacotes completos.

Na maioria dos espaços, o ingresso inclui open bar, buffet, shows internos e acesso aos mirantes com vista para o circuito.

Afinal, pipoca ou camarote?

Quem busca viver a essência do Carnaval costuma encontrar na pipoca uma experiência intensa, espontânea e gratuita. Já os camarotes oferecem conforto, segurança, estrutura, alimentação, descanso e programação paralela que continua mesmo depois que os trios deixam o circuito.

Muitos turistas, inclusive, optam por combinar as duas experiências durante a viagem: passam alguns dias acompanhando os trios na pipoca e reservam uma ou duas noites para conhecer um camarote.

Independentemente da escolha, planejamento, hidratação e atenção ao movimento da festa fazem toda a diferença para aproveitar o Carnaval de Salvador do início ao fim.