Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > POLÍCIA

AÇÃO POLICIAL

Suspeito de matar homem por causa de fraude contra seguradora é preso em Salvador

Crime ocorreu em junho deste ano

Leilane Teixeira
Por
Não há informações sobre o estado de saúde do homem
Não há informações sobre o estado de saúde do homem - Foto: Reprodução Polícia Civil

Um homem de 28 anos foi preso, na quinta-feira, 30, suspeito de matar outro homem durante uma discussão envolvendo divergências financeiras relacionadas a uma fraude contra uma seguradora de veículos. A prisão aconteceu no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Jonata Rodrigo da Silva Paiva, de 26 anos. O crime ocorreu em junho deste ano, na Rua Rubens de Araújo, no bairro de Sete de Abril.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Investigações

As investigações apontam que Jonata foi atingido por diversos golpes de faca na região do tórax após um desentendimento com o suspeito. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos. Após o homicídio, o investigado fugiu.

O suspeito foi localizado durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Depois de ser preso, ele foi encaminhado para uma unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

Leia Também:

POLÍCIA

Salvador terá mudanças no trânsito por causa de eventos neste fim de semana (1 e 2/08)
Salvador terá mudanças no trânsito por causa de eventos neste fim de semana (1 e 2/08) imagem

POLÍCIA

Casal é preso após invadir igreja e furtar objetos no interior da Bahia
Casal é preso após invadir igreja e furtar objetos no interior da Bahia imagem

POLÍCIA

Página que usava nome da PM é investigada por vender vídeos de tortura e mortes
Página que usava nome da PM é investigada por vender vídeos de tortura e mortes imagem

A ação foi realizada por equipes da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime e verificar se houve a participação de outras pessoas.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

HOMICÍDIO Polícia Civil Salvador segurança pública

Relacionadas

Mais lidas