Suspeito de matar homem por causa de fraude contra seguradora é preso em Salvador

Siga o A TARDE no Google

Um homem de 28 anos foi preso, na quinta-feira, 30, suspeito de matar outro homem durante uma discussão envolvendo divergências financeiras relacionadas a uma fraude contra uma seguradora de veículos. A prisão aconteceu no bairro de Pau da Lima, em Salvador.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima foi identificada como Jonata Rodrigo da Silva Paiva, de 26 anos. O crime ocorreu em junho deste ano, na Rua Rubens de Araújo, no bairro de Sete de Abril.

Tudo sobre Polícia em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Investigações

As investigações apontam que Jonata foi atingido por diversos golpes de faca na região do tórax após um desentendimento com o suspeito. Ele chegou a ser socorrido e levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de São Marcos, mas não resistiu aos ferimentos. Após o homicídio, o investigado fugiu.

O suspeito foi localizado durante o cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão expedidos pela Justiça. Depois de ser preso, ele foi encaminhado para uma unidade policial, onde permanece à disposição da Justiça.

A ação foi realizada por equipes da 2ª Delegacia de Homicídios (DH/Central), vinculada ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Segundo a Polícia Civil, as investigações seguem em andamento para esclarecer todas as circunstâncias do crime e verificar se houve a participação de outras pessoas.