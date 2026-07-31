Casal é preso após invadir igreja e furtar objetos no interior da Bahia

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Um homem de 42 anos e uma mulher de 41 foram presos em flagrante nesta sexta-feira, 31, no bairro da Graça, em Valença, no baixo sul da Bahia, suspeitos de participação em um furto qualificado contra uma igreja do município.

A prisão ocorreu após uma série de diligências realizadas pela Polícia Civil, que identificou a atuação da dupla. Durante a abordagem, os agentes encontraram uma faca e um alicate, materiais que, segundo as investigações, seriam utilizados para arrombamentos.

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Suspeito já era investigado por outros crimes

Conforme apurado pela Polícia Civil, o homem preso é investigado por uma sequência de furtos qualificados cometidos com rompimento de obstáculos em igrejas e estabelecimentos comerciais de Valença.

Entre os casos analisados está um furto registrado em um templo religioso localizado no bairro São Félix. Na ocasião, o suspeito teria danificado a grade e a porta de entrada do imóvel para conseguir acessar o local e retirar diversos objetos.

Investigação continua

Após a prisão, os dois suspeitos permaneceram custodiados e estão à disposição da Justiça. A Polícia Civil informou que as apurações continuam para verificar se a dupla possui envolvimento em outros crimes contra o patrimônio ocorridos no município.

A operação foi realizada por equipes da Delegacia Territorial de Valença (DT/Valença), com apoio do Grupo de Apoio Tático e Técnico à Investigação (GATTI/Costa do Dendê) e do Núcleo de Inteligência da 5ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (5ª Coorpin/Valença), unidades ligadas ao Departamento de Polícia do Interior (DEPIN).