Homem que pulou de ônibus na BR-242 é encontrado morto após oito dias

Após oito dias de buscas, terminou de forma trágica a procura por João Paulo Ferreira de Lima, de 34 anos, que havia desaparecido depois de sair pela janela de um ônibus rodoviário em movimento, na BR-242, no município de Seabra, na Chapada Diamantina.

O corpo do passageiro foi encontrado no final da tarde desta quarta-feira, 30, em uma área de vegetação fechada próxima ao trecho onde ocorreu o incidente. A localização encerrou a mobilização que envolveu equipes de resgate, forças de segurança e moradores da região.

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O caso aconteceu durante uma viagem intermunicipal. Conforme as informações apuradas, João Paulo apresentou uma mudança repentina de comportamento dentro do coletivo e acabou pulando pela janela do veículo enquanto o ônibus seguia pela rodovia. Após a queda, ele não foi mais localizado naquele momento.

As buscas começaram logo após o desaparecimento e foram concentradas inicialmente nas proximidades do ponto onde o passageiro caiu. No entanto, as características do local, com mata densa e terreno de difícil acesso, dificultaram o trabalho das equipes.

O corpo foi encontrado em um ponto de vegetação fechada, afastado da margem da estrada, o que dificultou a identificação visual do local pelas equipes durante os primeiros dias de procura.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) realizou os procedimentos periciais e encaminhou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), onde serão realizados exames para apontar a causa da morte e os possíveis ferimentos provocados pelo impacto.

A Polícia Civil segue apurando as circunstâncias do caso para esclarecer o que motivou o passageiro a deixar o ônibus em movimento e concluir os procedimentos legais antes da liberação do corpo para a família. As informações são do Blog do Marcelo.