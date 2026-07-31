TCM suspende mais uma licitação da Prefeitura de Retirolândia

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A Prefeitura de Retirolândia, no semi-árido baiano, sofreu mais um revés na condução de mais um processo licitatório. O Tribunal de Contas do Município da Bahia (TCM-BA) determinou a suspensão da Concorrência Eletrônica nº 011/ 2026, destinada à contratação de empresa especializada para executar a requalificação do Mercado Municipal , com valor estimado em R$ 3.584.348,24.

A decisão cautelar foi proferida nesta quarta-feira, 29, após denúncia do cidadão Valdimilson Pereira de Souza, que apontou a existência de cláusulas consideradas restritivas à competitividade do certame.

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Para o relator, há indícios suficientes de irregularidades que justificam a suspensão da licitação até o julgamento definitivo do mérito.

O processo licitatório previa o recebimento das propostas entre os dias 14 e 28 de julho, com abertura da disputa de lances marcada para 29 de julho.

O que motivou a suspensão

Na decisão, o TCM entendeu, em análise preliminar, qua algumas exigências do edital extrapolam o que prevê a Lei Federal nº 14.133/2021, podendo restringir a participação de empresas interessadas.

Os principais pontos apontados pelo TCM são:

exigência de diversas certidões não previstas na legislação para fins de habilitação

cobrança cumulativa de documentos da Junta Comercial considerados desnecessários

exigência de certidão de insolvência sem previsão legal

obrigação de apresentação antecipada de equipe técnica multidisciplinar, antes mesmo da contratação

Segundo o relator, o conselheiro Nelson Pellegrino, essas exigências podem comprometer a ampla concorrência e impedir que a Administração obtenha a proposta mais vantajosa.

Por outro lado, o Tribunal considerou regulares, em análise inicial, a exisgência de garantia de proposta e da documentação relacionada ao cumprimento da legislação sobre contratação de pessoas com deficiência e reabilitados.

Além de suspender imediatamente a Concorrência Eletrônica, o TCM autorizou que a Prefeitura promova a correção do edital.

Na decisão, o órgão determina que o município retire as cláusulas consideradas restritivas, apresente as justificativas técnicas e jurídicas para as exigências eventualmente mantidas, republice o edital e reabra integralmente o prazo para apresentação das propostas.

Somente após essas providências e a comprovação das alterações perante a Corte de Contas a licitação poderá prosseguir.

O prefeito José Egnildo dos Santos, mais conhecido como Guene, e o agente de contratação, Filipe Rislle de Araújo Ramos da Cunha, foram notificados para apresentar defesa e encaminhar toda a documentação referente ao processo administrativo.

Exigências do edital

O edital previa uma extensa lista de documentos para habilitação das empresas, entre eles certidões fiscais e trabalhistas,

certidão negativa de protesto, certidões emitidas por diversos órgãos de controle, balanços patrimoniais dos dois últimos exercícios, documentos societários atualizados, declarações específicas sobre custos trabalhistas, previdenciários e tributários.

Foi justamente parte dessas exigências que motivou a atuação cautelar do Tribunal.

Mais uma licitação suspensa

A suspensão da Concorrência nº 011/2026 soma-se a outros processos licitatórios da Prefeitura de Retirolândia que já enfrentaram questionamentos e interrupções durante a atual gestão..

A sequência de suspensões tem gerado preocupação entre os moradores, principalmente em razão dos atrasos na execução de obras e investimentos públicos.

Sob anonimato por temer represália, um morador da cidade afirmou que vê uma repetição de problemas nas licitações municipais e acredita em má fé.

"Essa não foi a primeira, também acredito que não será a última. Eu creio que esse ano tiveram diversas licitações suspensas por indícios de direcionamento e a maioria delas teve que voltar para refazer novamente. Então tudo isso é um atraso no crescimento do município", disse o rapaz.

"Então, eu acredito que todas elas são cartas marcadas, direcionadas. Porque dá para você ver, quando você lê o edital, dá para você ter esse conhecimento, na verdade. Não acredito que seja falta de conhecimento, eles estão fazendo de má fé mesmo para beneficiar pessoas fora da gestão e fora da cidade", denunciou o morador.

Segundo ele, por conta de todas as irregularidades, os empresários já não conseguem mais confiar nos processos.

"As pessoas estão perdendo a confiança nas licitações porque muitos acreditam que já se sabe quem vai vencer antes mesmo da disputa. Essa última mesmo aí, a gente já sabe é uma indicação do engenheiro, que tem uma empresa aí que ele faz parte e que ele quer que ganhe assim como ganhou outras licitações no município", finalizou o homem.



Espaço para manifestação

Mais uma vez, o A TARDE procurou o prefeito Guene para se pronunciar sobre a decisão do TCM. Mas, até a publicação da matéria, o gestor não havia dado retorno.

A reportagem que força que o espaço segue aberto para manifestação da Prefeitura de Retirolândia.

Caso o Executivo apresente esclarecimentos ou defesa sobre a decisão do Tribunal de Contas e sobre os questionamentos levantados na denúncia, o conteúdo será atualizado para assegurar o contraditório e a ampla divulgação das informações.