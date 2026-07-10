Prefeito de Retirolândia é denunciado por nomear sobrinha para duas secretarias

Nesta quinta-feira, 9, uma nova denúncia envolvendo a gestão do prefeito de Retirolândia, José Egnildo dos Santos (PSB), conhecido como 'Guene', voltou a colocar a administração municipal no centro do debate.

O questionamento surgiu após a publicação do Decreto nº 186, de 2 de julho de 2026, o qual designa a secretária municipal de Administração, Finanças e Planejamento, Edijane da Silva Oliveira, para assumir também o comando da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos.

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No decreto, o gestor justifica a medida como necessária para garantir a continuidade dos serviços públicos e estabelece que a acumulação dos cargos tem caráter temporário.

O denunciante, que preferiu não se identificar por temer represália, levantou suspeitas de uma possível prática de nepotismo, já que a secretária, segundo ele, é sobrinha do prefeito.

Ele afirmou que a mulher vai administrar as duas principais pastas da administração da cidade, que fica no nordeste da Bahia.

Nomeação de Edijane ao cargo de secretária nas pastas de Infraestrutura e Serviços Públicos - Foto: Reprodução Diário Oficial

"O Prefeito Guene nomeou a sobrinha Edijane da Silva Oliveira, atual secretária de Administração, Finanças e Planejamento para acumular mais uma secretaria, a de Infraestrutura e Serviços Públicos do Município de Retirolândia", disse o homem, ao Portal A TARDE.

A reportagem do A TARDE procurou o prefeito Guene para falar sobre essa nova denúncia, mas até a publicação da matéria, não obteve retorno.

Outras denúncias

A nova denúncia foi apresentada três dias após moradores denunciarem um suposto esquema de nepotismo na administração municipal e um dia depois de o prefeito revogar o Pregão nº 020/ 2026, que previa a compra de matérias de construção.

A licitação foi alvo de questionamentos por aparentemente favorecer a empresa de Américo Santos de Oliveira, irmão do então secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Amécio Luiz Santos de Oliveira.

Na ocasião, os homens afirmaram que Américo e Amécio são primos de Guene.

Ainda na acusação anterior encaminhada à reportagem, os denunciantes revelaram que diversos outros cargos estratégicos da Prefeitura de Retirolândia são ocupados por familiares do gestor.

Entre os nomes citados, além de Amécio e de Edijane, estão o da secretária de Educação, Renilda, do secretário de Comunicação, Jhemerson, e do diretor operacional da Secretaria de Infraestrutura, conhecido como 'Neu. Todos, conforme os moradores, são parentes do prefeito.

Os filhos de Guene, Deivson e Felipe, também foram apontados pelos moradores como beneficiários da gestão de Retirolândia.

Segundo a denúncia, os rapazes estariam atuando diretamente na administração municipal e utilizando os veículos públicos para fins particulares.

O que disse o prefeito sobre essas denúncias

Questionado sobre a presença dos familiares nos cargos do primeiro escalão e nas decisões da administração pública, Guene concentrou a resposta apenas na defesa dos filhos, negando que eles tenham exercido qualquer influência ou participação nos atos administrativos.

"...É uma mentira sem tamanho essa história envolvendo meus filhos. Um deles, o Kelvin, é menor de idade. O Felipe trabalha todo dia na roça, e o Deivson presta serviço ao SENAR há alguns anos e continua prestando até hoje", disse ele.

"Agora, todo filho ajuda os pais, e eu tenho orgulho de poder contar com meus filhos numa conversa, num conselho e até numa ajuda braçal mesmo — como foi o caso da ornamentação do São Pedro. Eles fizeram isso por amor a Retirolândia, como voluntários, e eu desafio quem quer que seja a apresentar prova do contrário", concluiu o gestor, em mensagem enviada ao Portal A TARDE.

Com relação à revogação da licitação, a reportagem também procurou o prefeito, mas não teve retorno. O espaço do portal segue aberto para esclarecimentos por parte do prefeito e dos demais citados.