Prefeitura de Retirolândia é alvo de denúncias sobre nepotismo e contrato suspeito

A Prefeitura de Retirolândia, no nordeste baiano, voltou a ser alvo de denúncias envolvendo supostas práticas de nepotismo e possível favorecimento em contrato público. As informações foram repassadas ao portal A TARDE por um morador do município, que pediu anonimato, por temer represálias.

Segundo ele, o prefeito José Egnildo dos Santos (PSB), mais conhecido com Guene, fez mudanças na estrutura do primeiro escalão da administração da prefeitura, na última sexta-feira, 3.

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Na ocasião, Amécio Luiz Santos de Oliveira, que até a data em questão ocupava o cargo de chefe de gabinete, foi nomeado para o cargo de "Agente Político" de Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente.

Foto: Reprodução

O morador afirmou que Amécio é primo do prefeito e a nomeação seria "mais um caso de favorecimento de familiares dentro da administração pública".

"Guene exonerou Amécio na sexta-feira, 3, do cargo de Chefe do Gabinete e nomeou no cargo político para secretário de Agricultura. Amécio é primo do prefeito", afirmou.

Ainda conforme o morador, diversos cargos estratégicos da Prefeitura seriam ocupados por parentes do gestor.

"Os cargos do primeiro escalão são ocupados todos pelos familiares do prefeito. Secretária de Educação é Renilma - sobrinha do prefeito. Secretária de Administração e Finanças é Jane - filha do sobrinho do Prefeito. Secretário de comunicação é Jhemerson - filho da sobrinha do Prefeito. A Diretoria operacional da Secretaria de Infraestrutura é com Neu - esposo da sobrinha do prefeito. Têm muitos outros cargos ocupados por familiares do Prefeito", reafirma ele.

O morador revelou também que os filhos do prefeito de prenomes Deivison e Felipe, atuam diretamente na administração municipal, apesar de, segundo ele, não ocuparem cargos oficiais.

"Deivison é quem comanda e determina todas as ações de todas as secretarias. Ele coordenou as negociações para contratação das bandas e da decoração dos festejos do São Pedro e também do aniversário da cidade, que acontece no dia 27 deste mês", declarou o rapaz.

Ainda segundo o relato, os dois filhos do prefeito utilizariam veículos oficiais da Prefeitura para fins particulares.

Outra denúncia feita à reportagem sustenta que Deivison e Felipe não aparecem na folha oficial de pagamento do município. Segundo o denunciante, eles receberiam recursos "por fora", sem vínculo formal com a administração. A reportagem não encontrou documentos que comprovem essa acusação.

Empresa de irmão de secretário vence licitação

Além das denúncias de nepotismo, o outro morador contou ao Portal A TARDE que um suposto favorecimento de contrato público estaria ocorrendo no município.

Foto: Reprodução

O homem revelou que uma licitação para fornecimento de materiais de construção foi vencida pela empresa de Américo Santos Oliveira, irmão do agora secretário de Agricultura e Meio Ambiente, Amécio Luiz Oliveira. Sendo que a empresa em questão tem como atividade principal o serviço de Transporte escolar.

O denunciante afirmou ainda que o valor do contrato entre a gestão municipal e a empresa Américo Santos Oliveira ME. é de R$ 743.224,60.

O A TARDE consultou o Diário Oficial do Município, disponível por meio do Sistema e Prestação de Serviços (INDAP), e confirmou a publicação do Termo de Adjudicação e Homologação do Pregão Eletrônico nº 020/2026, na edição nº 03569, de 1º de julho de 2026.

No documento consta que "o processo tem como objeto a eventual aquisição de materiais de construção e correlatos destinados às secretarias municipais, sendo vencedora a empresa 41.177.808 Américo Santos de Oliveira".

A reportagem também consultou o cadastro da empresa junto à Receita Federal e confirmou que o CNPJ nº 41.177.808/0001-26 possui como atividade econômica principal o transporte escolar.

Entre as atividades secundárias cadastradas, consta o comércio varejista de materiais de construção em geral, atividade compatível com o objeto da licitação. Entretanto, a reportagem não conseguiu confirmar oficialmente o valor do contrato firmado entre o Município e a empresa.

Prefeitura é procurada

O prefeito Guene foi procurado pelo A TARDE para comentar as denúncias de suposto nepotismo, a atuação de familiares na administração municipal e os questionamentos envolvendo a licitação. Mas, até a publicação da matéria, o ele não havia se pronunciado.

O Portal A TARDE também não conseguiu contato com os demais citados. O espaço permanece aberto para manifestações e eventuais esclarecimentos.