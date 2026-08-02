Motorista perde controle e carro cai de viaduto em Salvador

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Um motorista perdeu o controle do carro e o veículo derrubou uma mureta de proteção e caiu de um viaduto localizado na Avenida Dom João VI, na manhã deste domingo, 2, no bairro de Brotas, em Salvador.

Após o acidente, o carro ficou a centímetros de cair na pista abaixo, na Avenida General Graça Lessa (Ogunjá). A situação aconteceu pouco depois das 5h, segundo a Superintendência de Trânsito da cidade (Transalvador).

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De acordo com a Defesa Civil de Salvador (Codesal), que enviou uma equipe técnica ao local, o motorista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento.

O condutor disse, aos agentes da Transalvador, que perdeu o controle da direção após ser fechado por outro carro, enquanto atravessava o viaduto.

O veículo já foi removido pela Transalvador.



Acidente aconteceu pouco depois das 5h deste domingo, 2 - Foto: Reprodução | Redes Sociais

Viaduto sofreu danos

Em nota, a Codesal disse ter identificado no viaduto danos nos elementos acessórios (muretas, gradis e drenagem) e fez o encaminhamento à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) para realização da demolição de estruturas remanescentes que oferecem risco à segurança da população.

"A Codesal também fez o encaminhamento à Secretaria Municipal de Manutenção (Seman), para que seja providenciada a instalação de tapume, até que a recuperação do equipamento seja concluída, e para que sejam realizados reparos na rede de drenagem", complementou.