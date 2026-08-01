Aos 50 anos, homem corre 50 km para celebrar meio século de vida

O dentista Fabrício Jacinto percorreu 50 km neste sábado, 1º, em Salvador, para comemorar seu aniversário de 50 anos e também para alertar sobre a saúde bucal dos brasileiros. O percurso foi concluído em 5h52 minutos.

No final da corrida, ele disse que cada quilômetro vencido correspondeu a um ano de sua vida e reiterou a importância de se cuidar dos dentes, algo prioritário para a saúde do corpo e até do espírito.

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“Sou um felizardo por completar 50 anos de uma vida bem vivida, e só o fiz porque tenho fé em mim e na minha profissão”, disse o dentista, que depois acrescentou.

“Mais do que o desafio que me impus, o importante é passar a mensagem do quão é importante cuidar da saúde bucal, porque ela faz parte da engrenagem que garante o bem-estar de cada indivíduo, e vencer os desafios da vida exige que nossos dentes estejam bons”, acrescentou.

“Desafio 50”

Usando uma camisa na qual estava estampado o slogan “Desafio 50” na frente, e “Correndo pela saúde bucal”, na parte de trás, Fabrício iniciou a corrida no Farol da Barra, ainda no alvorecer, no intuito de aproveitar a baixa temperatura, e se dirigiu ao farol de Itapuã.

Depois, ele retornou ao ponto de partida, subiu a Ladeira da Barra, depois seguiu pelo Corredor da Vitória, Campo Grande e, finalmente, chegou à Avenida Contorno, até alcançar o Clube Náutico, no Terminal Turístico Náutico da Bahia, no Comércio, ponto final do percurso, onde comemorou o seu aniversário.

“Com o correr das horas e o aumento da temperatura, tudo ficou mais difícil, mas eu me concentrei no meu objetivo, quando, a dado momento, me lembrei de algumas passagens da minha vida”, confessou ofegante.

“Os últimos 10 km foram os mais difíceis, por conta do cansaço, da desidratação e de certa ansiedade, mas a cada metro vencido, vendo a Baía de Todos-os-Santos, eu recobrava as minhas forças, como se o mar me inspirasse, como me inspiraram alguns amigos que me acompanharam durante alguns trechos”, completou.

Trajetória na corrida

Fabrico Jacinto começou a correr depois dos quarenta anos. A sua primeira maratona foi em Amsterdã, em 2019, quando se encantou com a experiência de correr 42 km. Porém, com a pandemia, os seus planos de participar de novas maratonas tiveram que esperar.

Passados quatro anos, ele voltou a se desafiar e correu a Maratona de Buenos Aires – ele foi para a capital argentina de moto – e, daí para frente, tornou-se um assíduo maratonista quarentão.

Em 2026, ele correu maratonas em Mendoza, Argentina; Santiago, no Chile; e Montevidéu, no Uruguai. Essas experiências serviram de preparação para o desafio deste sábado.

Preparação

Para correr os 50 km, ele se preparou com uma série de profissionais de diversas áreas, do fisiologismo à nutrição, da preparação física à massoterapia.

“Hoje, corri 50 km em ritmo cadenciado, sem querer performar, e, mesmo assim, a ultramaratona exigiu muita preparação e disciplina, e isso vale para quem é corredor profissional ou não”, afirmou Fabrício, que fez uma analogia entre as corridas de longa distância e a saúde bucal.

“Para se chegar lá, enfim, vencer o percurso, é preciso cumprir metas, seguir etapas, como para ter uma boa saúde bucal é importante o uso do fio dental, a escovação dos dentes e a limpeza da língua, passos diários que ajudam a manter a boca limpa e livre de doenças”, finalizou.