Últimos socorros: o que fazer quando a cura já não é possível?

Muitas pessoas ainda associam os cuidados paliativos ao estágio da vida em que resta apenas aguardar a morte. No entanto, esse entendimento é prejudicial aos pacientes e familiares que deixam de receber o suporte necessário para um maior conforto e autonomia desde o diagnóstico de doenças graves.



Assim como é necessário aprender técnicas de primeiros socorros para agir em situações de emergência, também é importante se preparar para oferecer acolhimento e cuidado a alguém no processo final da vida. Essas orientações não deveriam ser aprendidas às pressas, em meio à despedida, porque se conhecidas com antecedência, é possível tornar esse momento mais seguro e digno.

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"Nem sempre o mais importante será fazer mais procedimentos. Muitas vezes, será aliviar a dor, controlar a falta de ar, acolher a família e garantir que o paciente esteja tranquilo e cercado pelas pessoas que ama. Sempre há algo que pode ser feito. Não é sobre cuidar do fim da vida, é sobre cuidar da pessoa", diz Yanne Amorim, médica especialista em cuidado paliativo.



Confira cuidados que fazem a diferença

O preparo para cuidar de alguém quando a cura já não é uma opção é chamado de 'últimos socorros'. Eles não consistem em procedimentos médicos complexos, mas sim em atitudes simples que proporcionam conforto.

A maior dificuldade de muitos familiares é o começo, como passar essa notícia para o paciente? Segundo a dra. Yanne Amorim, a melhor opção é não iniciar a conversa pela morte e sim pela vida.

"Perguntas como 'o que é importante para você?', 'como você gostaria de ser cuidado?' ou 'o que lhe traz conforto neste momento?' ajudam a colocar a pessoa no centro das decisões. Falar sobre esses desejos não tira a esperança, pelo contrário, permite que o cuidado seja mais respeitoso, humano e alinhado aos valores de quem está vivendo aquela experiência.", afirma a médica.



Depois desta conversa, algumas ações ajudam o paciente e os familiares a passarem por esse momento. Por isso, o portal A TARDE listou 5 atitudes que fazem a diferença:

Aliviar o desconforto físico: ajudar o paciente a mudar de posição na cama, manter a higiene, hidratar os lábios e oferecer pequenas quantidades de água ou alimentos, quando houver orientação da equipe de saúde.

ajudar o paciente a mudar de posição na cama, manter a higiene, hidratar os lábios e oferecer pequenas quantidades de água ou alimentos, quando houver orientação da equipe de saúde. Respeitar os desejos da pessoa: conversar sobre preferências, ouvir o que o paciente deseja para esse momento e garantir que suas decisões sejam consideradas sempre que possível.

conversar sobre preferências, ouvir o que o paciente deseja para esse momento e garantir que suas decisões sejam consideradas sempre que possível. Estar presente: muitas vezes, uma conversa tranquila ou até mesmo permanecer em silêncio ao lado oferecem mais conforto do que qualquer palavra.

muitas vezes, uma conversa tranquila ou até mesmo permanecer em silêncio ao lado oferecem mais conforto do que qualquer palavra. Criar um ambiente acolhedor: manter o quarto organizado, com iluminação agradável, pouco ruído e, se a pessoa desejar, músicas, fotografias ou objetos que tragam tranquilidade.

manter o quarto organizado, com iluminação agradável, pouco ruído e, se a pessoa desejar, músicas, fotografias ou objetos que tragam tranquilidade. Buscar apoio e compartilhar os cuidados: familiares e cuidadores não precisam enfrentar esse processo sozinhos. Contar com a equipe de cuidados paliativos e suporte psicológico são importantes para dividir as responsabilidades e reduzir a sobrecarga emocional.

Essas ações não substituem o acompanhamento médico, mas quebram preconceitos e são um diferencial na qualidade de vida do paciente.

“Enquanto a morte for um tabu, as famílias vão continuar decidindo no escuro, muitas vezes sem saber o que a pessoa gostaria, ou se sentindo culpadas por escolhas que nem eram delas para fazer. Falar sobre isso com antecedência é um ato de cuidado: dá autonomia para o paciente expressar o que quer e dá segurança para a família”, ressalta Yanne.



Como se preparar?

Para ajudar familiares e cuidadores o hospital Florence, especializado em reabilitação e cuidados paliativos lançou o curso Últimos Socorros em Salvador. Criado na Alemanha em 2008, o curso de último socorros já formou mais de 20 mil pessoas em 20 países e está presente no Brasil desde 2020.

A proposta é orientar qualquer pessoa sobre como agir quando a cura deixa de ser o objetivo do tratamento. Entre os temas abordados estão conversas sobre desejos de fim de vida, formas de aliviar o sofrimento, planejamento de decisões e o processo de despedida.

Realizado em formato de roda de conversa, o curso é aberto ao público, não exige experiência prévia e busca tornar o tema mais acessível, reduzindo medos e dúvidas que costumam surgir nesse período.

"Planejar o cuidado é uma forma de proteger a autonomia e preservar a dignidade até o fim", complementa dra. Yanne.



As inscrições podem ser feitas pelo site ultimossocorros.com.br, onde também estão disponíveis o calendário das próximas turmas e outras informações sobre a iniciativa.