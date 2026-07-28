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Salvador amplia atendimento na saúde com reforço de 530 servidores

Último chamamento foi publicado na edição de segunda-feira, 27, do Diário Oficial do Município

Yuri Abreu
Por
Convocação de aprovados em concurso amplia acesso à saúde em Salvador
Convocação de aprovados em concurso amplia acesso à saúde em Salvador - Foto: Betto Jr./Secom PMS

O acesso à saúde em Salvador foi ampliado com a contratação de novos profissionais para atuar na área. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) da capital baiana, até agora, 530 agentes foram convocados por meio de concurso público.

O último chamamento foi publicado no Diário Oficial do Município (DOM), de segunda-feira (27), e contempla três enfermeiros, que vão contribuir no reforço na rede municipal de saúde.

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Entre os cargos contemplados nas convocações realizadas até o momento estão:

  • Técnico de enfermagem;
  • Médico urologista;
  • Fonoaudiólogo;
  • Biólogo;
  • Técnico em laboratório;
  • Enfermeiro;
  • Terapeuta ocupacional.

"Chegar à marca de 530 profissionais convocados reforça o compromisso da gestão com o fortalecimento da rede municipal de saúde", afirmou o secretário de Saúde de Salvador, Rodrigo Alves.

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Efetivação

Ainda conforme a SMS, das 530 convocações realizadas até agora, 308 já foram convertidas em nomeações efetivadas. A incorporação gradativa dos novos servidores amplia a capacidade de atendimento em diferentes áreas da saúde.

Para os convocados, a orientação, a partir de agora, é acompanhar as publicações no DOM para conferir os prazos, a documentação exigida e as demais orientações referentes às próximas etapas do processo.

"As convocações e nomeações seguem um cronograma planejado e são realizadas de forma gradativa, conforme as necessidades dos serviços. Seguimos avançando com responsabilidade, garantindo mais qualidade na assistência à população”, pontuou Rodrigo Alves.

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Salvador Saúde SMS

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