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Salvador convoca profissionais de saúde aprovados em concurso

Os novos servidores irão reforçar equipes em diferentes áreas

Luiza Nascimento
Por
41 profissionais foram convocados
41 profissionais foram convocados - Foto: Bruno Concha / Secom PMS

Quarenta e um profissionais aprovados no Concurso Público nº 01/2024 da área de saúde de Salvador foram convocados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). As convocações, publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) ao longo desta semana, integram o planejamento da gestão para ampliar a capacidade de atendimento.

Na última quarta-feira, 22, foram 10 convocados e na sexta, 24, outros 31. Nesta etapa, foram convocados profissionais de diferentes categorias estratégicas, entre elas:

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  • Técnicos de enfermagem;
  • enfermeiros;
  • médicos urologistas;
  • fonoaudiólogos;
  • biólogos;
  • técnicos em laboratório;
  • terapeutas ocupacionais.

Os novos servidores irão reforçar equipes em diferentes áreas da rede municipal de saúde, com destaque para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), contribuindo para ampliar a capacidade operacional dos serviços e garantir uma assistência cada vez mais resolutiva, humanizada e eficiente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde o início do processo de convocação dos aprovados no concurso público, a SMS já contabiliza 527 candidatos convocados, dos quais 308 já foram nomeados, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Salvador com o fortalecimento da maior rede municipal de saúde do Norte e Nordeste.

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Cronograma de apresentação

Os candidatos convocados deverão consultar as publicações do Diário Oficial do Município para verificar o cronograma de apresentação, os locais de comparecimento e a relação completa da documentação exigida.

Também deverão providenciar:

  • Exames admissionais;
  • realizar o agendamento da perícia médica;
  • observar as demais orientações previstas para a posse, disponíveis nos respectivos avisos de convocação.
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concurso convocação emprego SMS sus

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