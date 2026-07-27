CONCURSOS
Salvador convoca profissionais de saúde aprovados em concurso
Os novos servidores irão reforçar equipes em diferentes áreas
Quarenta e um profissionais aprovados no Concurso Público nº 01/2024 da área de saúde de Salvador foram convocados pela Secretaria Municipal da Saúde (SMS). As convocações, publicadas no Diário Oficial do Município (DOM) ao longo desta semana, integram o planejamento da gestão para ampliar a capacidade de atendimento.
Na última quarta-feira, 22, foram 10 convocados e na sexta, 24, outros 31. Nesta etapa, foram convocados profissionais de diferentes categorias estratégicas, entre elas:
- Técnicos de enfermagem;
- enfermeiros;
- médicos urologistas;
- fonoaudiólogos;
- biólogos;
- técnicos em laboratório;
- terapeutas ocupacionais.
Os novos servidores irão reforçar equipes em diferentes áreas da rede municipal de saúde, com destaque para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU 192), contribuindo para ampliar a capacidade operacional dos serviços e garantir uma assistência cada vez mais resolutiva, humanizada e eficiente aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).
Desde o início do processo de convocação dos aprovados no concurso público, a SMS já contabiliza 527 candidatos convocados, dos quais 308 já foram nomeados, reafirmando o compromisso da Prefeitura de Salvador com o fortalecimento da maior rede municipal de saúde do Norte e Nordeste.
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Cronograma de apresentação
Os candidatos convocados deverão consultar as publicações do Diário Oficial do Município para verificar o cronograma de apresentação, os locais de comparecimento e a relação completa da documentação exigida.
Também deverão providenciar:
- Exames admissionais;
- realizar o agendamento da perícia médica;
- observar as demais orientações previstas para a posse, disponíveis nos respectivos avisos de convocação.