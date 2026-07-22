Mais de 20 concursos públicos oferecem vagas em todo o Brasil

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Cerca de 22 editais de concursos públicos foram publicados nesta terça-feira, 21. As oportunidades espalhadas por todo o país, contemplam as áreas administrativa, policial, de educação, saúde, jurídica, legislativa, tecnologia da informação, contabilidade, controle, comunicação e serviço social.

Ao total, os concursos somam mais de 1.000 vagas imediatas, além de oportunidades para formação de cadastro reserva. Confira quais os concursos públicos estão disponíveis no Brasil.

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Veja concursos públicos no Brasil

Concurso Polícia Penal - MARANHÃO

O Concurso Polícia Penal MA, oferta 758 vagas imediatas, além de 755 oportunidades para formação de cadastro de reserva. As inscrições podem ser realizadas entre 30 de julho e 31 de agosto de 2026.

A aplicação das provas está prevista para 13 de dezembro de 2026. Organizada pelo Cebraspe, a seleção contempla cargos de níveis médio e superior, para as carreiras administrativa e policial.

Taxa de inscrição: R$ 85,00 a R$ 150,00.

R$ 85,00 a R$ 150,00. Remuneração : de R$ 1.822,34 a R$ 8.638,77.

Concurso SEAP - MARANHÃO

O Concurso SEAP MA é destinado à Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Maranhão.

A seleção oferta 304 vagas imediatas, além de 304 para cadastro de reserva, destinadas às carreiras administrativa, enfermagem, psicologia, educação, jurídica e serviço social.

Organizado pelo Cebraspe, o certame aceita inscrições entre 4 de agosto e 14 de setembro de 2026. As provas objetivas serão aplicadas em 20 de dezembro de 2026.

Taxa de inscrição: R$ 120,00 a R$ 180,00, conforme o cargo escolhido.

R$ 120,00 a R$ 180,00, conforme o cargo escolhido. Remuneração: entre R$ 1.760,72 e R$ 3.521,43,

Concurso IFSC - SANTA CATARINA

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFSC) publicou editais para contratação de docentes e técnicos administrativos.

Organizada pelo FAURGS, tem oportunidades para candidatos de níveis médio, médio/técnico e superior. O concurso oferta 65 vagas, sendo 46 para professores e 19 para técnicos administrativos.

Para docentes, as inscrições seguem abertas de 20 de julho a 17 de agosto de 2026, enquanto para técnicos administrativos recebem inscrições de 21 de julho a 17 de agosto de 2026. As provas objetivas estão previstas para 27 de setembro de 2026.

Taxa de inscrição: entre R$ 180,00 e R$ 300,00.

entre R$ 180,00 e R$ 300,00. Remuneração: R$ 2.607,70 a R$ 13.288,85, além de benefícios como auxílio-alimentação.

Concurso SME Guapimirim- RIO DE JANEIRO

A Secretaria Municipal de Educação de Guapimirim (RJ) publicou edital com 125 vagas imediatas, além de 383 oportunidades para formação de cadastro de reserva.

Organizado pelo Instituto ACCESS, contempla cargos de níveis médio e superior para a carreira de Educação. As inscrições estarão abertas entre 21 de julho e 10 de setembro de 2026. A prova objetiva será aplicada em 18 de outubro de 2026.

Taxa de inscrição: R$ 53,00.

R$ 53,00. Remuneração: R$ 2.677,28 a R$ 2.983,47.

Concurso Faria Lemos - MINAS GERAIS

Concurso público tem 102 vagas para candidatos de todos os níveis de escolaridade. Entre as carreiras contempladas estão administrativa, saúde, contabilidade, controle e educação.

A banca responsável é o IBGP. As inscrições poderão ser realizadas de 5 de agosto a 4 de setembro de 2026 e as provas estão previstas para 27 de setembro de 2026.

Taxa de inscrição: entre R$ 60,00 e R$ 100,00.

entre R$ 60,00 e R$ 100,00. Remuneração: R$ 1.650,00 a R$ 16.803,20.

Concurso São Sebastião do Rio Verde - MINAS GERAIS

O edital do Concurso São Sebastião do Rio Verde MG, conta com 15 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

Organizado pelo INEPAM, o concurso oferece oportunidades para candidatos de todos os níveis de escolaridade, nas carreiras administrativa e saúde.

As inscrições serão realizadas entre 18 de setembro e 19 de outubro de 2026. A prova objetiva acontecerá em 22 de novembro de 2026.

Taxa de inscrição: entre R$ 50,00 e R$ 100,00.

Remuneração: até R$ 12.642,00.

Concurso DEMHAB Porto Alegre - RIO GRANDE DO SUL

O Departamento Municipal de Habitação de Porto Alegre (RS) possui 4 vagas imediatas e oportunidades para cadastro de reserva.

As vagas destinam-se às carreiras administrativas, para candidatos de níveis médio e superior.

As inscrições seguem de 21 de julho a 19 de agosto de 2026 e as provas estão previstas para 18 de outubro de 2026.

Taxa de inscrição: R$ 108,74 e R$ 193,31.

Remuneração : até R$ 11.822,92, considerando gratificações e auxílio-alimentação.

Concurso Câmara Trindade - GOIÁS

A Câmara Municipal de Trindade (GO) abriu concurso público com 17 vagas imediatas e 51 para cadastro de reserva.

O edital contempla candidatos de níveis fundamental, médio e superior, com oportunidades nas carreiras legislativa, administrativa e jurídica.

As inscrições poderão ser feitas entre 20 de agosto e 21 de setembro de 2026 e as provas ocorrerão nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2026.

Taxa de inscrição: entre R$ 90,00 e R$ 150,00.

Remuneração: R$ 1.925,00 a R$ 7.500,00.

Concurso São João da Boa Vista - SÃO PAULO

Os concursos abrangem oportunidades para candidatos de níveis fundamental, médio e superior, nas carreiras administrativa e educação.

As inscrições estarão abertas de 27 de julho a 25 de agosto de 2026. As provas objetivas estão previstas para 27 de setembro de 2026.

Taxa de inscrição: entre R$ 59,84 e R$ 98,30.

Remuneração : R$ 2.608,20 a R$ 6.787,59, além de auxílio-alimentação de R$ 650,87.

Concurso Angatuba - SÃO PAULO

As oportunidades contemplam candidatos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, para as carreiras administrativa, psicologia, jurídica, educação, farmácia, saúde, engenharia, enfermagem, odontologia e serviço social.

Concurso possui 25 vagas imediatas, além de cadastro de reserva. As inscrições poderão ser realizadas entre 27 de julho e 17 de agosto de 2026, e a prova objetiva ocorrerá em 6 de setembro de 2026.

Taxa de inscrição: R$ 40,00 e R$ 60,00.

R$ 40,00 e R$ 60,00. Remuneração: até R$ 6.102,68.

Concurso Arabutã - SANTA CATARINA

Concurso possui 7 vagas imediatas, além de formação de cadastro de reserva.

As inscrições estarão abertas entre 24 de julho e 24 de agosto de 2026. A prova objetiva será realizada em 11 de outubro de 2026.

Taxa de inscrição: entre R$ 80,00 e R$ 150,00.

entre R$ 80,00 e R$ 150,00. Remuneração: R$ 2.284,77 a R$ 6.742,14.

Concurso Ibirá - SÃO PAULO

O concurso público com 41 vagas imediatas, além de cadastro de reserva.

As inscrições poderão ser feitas entre 27 de julho e 26 de agosto de 2026, e a prova objetiva está prevista para 13 de setembro de 2026.

Taxa de inscrição: entre R$ 7,76 e R$ 13,08.

Remuneração: até R$ 5.016,50.

Concurso IPREMO de Morro Agudo - SÃO PAULO

O edital possui 2 vagas, além de cadastro de reserva. Além disso, contempla candidatos de níveis fundamental e médio para a carreira administrativa.

As inscrições acontecem de 21 de julho a 10 de agosto de 2026. A prova objetiva será aplicada em 23 de agosto de 2026.

Taxa de inscrição: entre R$ 45,68 e R$ 59,32.

Remuneração: R$ 1.897,20 a R$ 2.463,63.

Concurso Câmara de Monções - SÃO PAULO

O concurso público possui 2 vagas para candidatos de nível superior. As inscrições seguem de 18 de julho a 1º de agosto de 2026.

A prova objetiva ocorrerá em 30 de agosto de 2026.

Taxa de inscrição: R$ 150,00.

R$ 150,00. Remuneração: R$ 5.000,00 a R$ 6.000,00.

Concurso IPREM de Lençóis Paulista - SÃO PAULO

As oportunidades são destinadas às carreiras administrativa e contabilidade.

As inscrições estarão abertas entre 22 de julho e 17 de agosto de 2026 e a aplicação das provas está prevista para 6 de setembro de 2026.

Taxa de inscrição: R$ 85,00.

R$ 85,00. Remuneração : R$ 3.542,31 a R$ 4.823,06.

Concurso Forquetinha - RIO GRANDE DO SUL

As inscrições poderão ser realizadas entre 20 de julho e 3 de agosto de 2026. A prova objetiva acontecerá em 6 de setembro de 2026.



Taxa de inscrição: entre R$ 50,00 e R$ 120,00.

entre R$ 50,00 e R$ 120,00. Remuneração: até R$ 4.763,85.

Concurso Câmara Capelinha - MINAS GERAIS

As inscrições estarão abertas de 21 de setembro a 21 de outubro de 2026. As provas serão realizadas nos dias 28 e/ou 29 de novembro de 2026.



Taxa de inscrição: entre R$ 75,00 e R$ 100,00.

entre R$ 75,00 e R$ 100,00. Remuneração: R$ 1.958,43 a R$ 4.527,60.

Concurso SMS Itanhaém - SÃO PAULO

As inscrições seguem de 27 de julho a 25 de agosto de 2026. A prova objetiva será aplicada em 27 de setembro de 2026.



Taxa de inscrição: R$ 76,80.

R$ 76,80. Remuneração: R$ 3.372,00.

Concurso SMS Custódia - PERNAMBUCO

As inscrições poderão ser feitas entre 20 de julho e 31 de agosto de 2026. A prova está prevista para 18 de outubro de 2026.



Taxa de inscrição : R$ 125,00 e R$ 150,00.

: R$ 125,00 e R$ 150,00. Remuneração: R$ 2.000,00 a R$ 3.242,00.

Concurso Câmara de Nova Olinda - TOCATINS

As inscrições estarão abertas de 20 de julho a 18 de agosto de 2026. A prova objetiva ocorrerá em 20 de setembro de 2026.



Taxa de inscrição: entre R$ 90,00 e R$ 100,00.

entre R$ 90,00 e R$ 100,00. Remuneração: R$ 1.621,00 a R$ 3.241,07.

Concurso SME Igaraçu do Tietê - SÃO PAULO

As inscrições poderão ser realizadas entre 20 de julho e 6 de agosto de 2026. A prova objetiva está prevista para 30 de agosto de 2026.



Taxa de inscrição: R$ 50,00.

R$ 50,00. Remuneração : R$ 23,09 por hora-aula.

Concurso Carmo da Mata - MINAS GERAIS

O edital contempla diversas áreas de atuação. As provas estão previstas para os dias 12 e/ou 13 de setembro de 2026.