Concurso pela 1ª vez? Veja 5 dicas de ouro de quem teve 18 aprovações

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O ano de 2026 tem reunido inúmeras oportunidades em concursos; seja para quem já está há um tempo se preparando para certames, ou para quem tenta pela primeira vez uma vaga no funcionalismo público.

A preparação e o foco nos estudos são bases chaves no planejamento, mas podem vir acompanhadas por sentimentos de ansiedade e nervosismo, que podem prejudicar o desempenho ao longo da preparação.

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Caio Temponi tem 17 anos, e a pouca idade não foi impedimento para que ele fosse aprovado 18 vezes em vestibulares. Atualmente pesquisador pelo Centro de Pesquisa e Análise Heráclito (CPAH), o maior desafio inicial não está apenas no conteúdo, mas em compreender como funciona a lógica das provas e adaptar a rotina ao modelo de cobrança dos concursos.

Caio Temponi - Foto: Divulgação

“Muita gente começa a estudar sem nenhuma estratégia, apenas acumulando horas de leitura. Mas prestar um concurso exige método, constância e adaptação ao formato da banca. E entender isso desde o início faz total diferença”, disse ele.

Temponi foi aprovado em 1º no vestibular da EPCAR aos 12 anos, aos 13, em Medicina, totalizando 5 aprovações, também em Direito na UFRRJ, aos 14 anos, foi aprovado no ITA, um dos maiores vestibulares do Brasil. Todas essas aprovações lhe renderam 2 títulos no Livro dos Recordes e uma vaga como membro da Intertel, sociedade de pessoas com QI acima de 99 de percentil.

Confira 5 dicas de Caio Temponi para quem vai prestar concurso pela 1ª vez:

1 - Entenda o perfil da banca e o formato da prova

De acordo com Caio Temponi, um erro comum entre iniciantes é estudar sem conhecer a estrutura do concurso desejado. Cada banca possui padrões específicos de cobrança, estilo de enunciado e disciplinas mais valorizadas.

“Às vezes o candidato sabe o conteúdo, mas não consegue interpretar a lógica da banca. Resolver provas anteriores ajuda o cérebro a se adaptar ao tipo de raciocínio exigido. Além de ajudar no aprendizado, esse contato reduz a ansiedade causada pelo desconhecimento da prova”, explica.

2 - Crie uma rotina possível de manter

Outro ponto importante é evitar planejamentos irreais, muitas pessoas começam tentando estudar várias horas por dia e acabam desistindo rapidamente por exaustão.

“O mais eficiente é construir uma rotina sustentável, a consistência costuma gerar mais resultado do que intensidade exagerada no começo. Organizar horários fixos, estabelecer metas pequenas e respeitar as pausas ajuda a criar disciplina de longo prazo”, destaca.

3 - Faça revisões frequentes para consolidar o conteúdo

O excesso de informações pode dificultar a retenção do conteúdo tanto no curto, quanto no longo prazo, principalmente para quem está começando. Por isso, revisar as matérias estudadas é tão importante quanto aprender algo novo.

“O cérebro precisa de repetição para consolidar informação. Quem só acumula matéria sem revisar acaba esquecendo rapidamente”, afirma Caio.

4 - Aprenda a controlar a ansiedade durante a preparação

A pressão pela aprovação pode gerar desgaste emocional, principalmente quando o candidato cria expectativas muito altas logo no início.

“É importante entender que aprovação em concurso costuma ser um processo. Comparação excessiva e cobrança extrema acabam atrapalhando rendimento e concentração. Atividade física, pausas e equilíbrio na rotina ajudam a manter melhor desempenho cognitivo durante os estudos”, explica.

5 - Resolva questões desde o início dos estudos

Muitos candidatos deixam os exercícios para depois, acreditando que precisam dominar toda a teoria primeiro. Para Caio, isso pode atrasar a evolução.

“A questão mostra como o conteúdo aparece na prática. Resolver exercícios desde cedo ajuda a identificar dificuldades, melhorar interpretação e acelerar o aprendizado, além disso, a prática constante ajuda o candidato a ganhar velocidade e segurança para o dia da prova”, afirma.

“O candidato iniciante não precisa buscar perfeição imediata, o foco deve ser criar uma base sólida, entender o processo e evoluir gradualmente”, conclui.