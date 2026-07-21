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Instituto Federal lança concurso com vagas que pagam até R$ 5,2 mil

As vagas disponíveis são para cargos efetivos de Técnicos Administrativos em Educação

Carla Melo
Por
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina - Foto: Divulgação

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFC) lançou 19 vagas imediatas de níveis médio, médio/técnico e superior. A remuneração inicial varia de R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39 para atuação em jornadas semanais de 40 horas.

Além disso, haverá pagamento de alguns benefícios, como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar no valor de R$ 526,64 e auxílio-transporte na forma da legislação vigente.

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As vagas disponíveis no concurso público são para cargos efetivos de Técnicos Administrativos em Educação (TAE), nas seguintes ocupações:

Nível médio/técnico

  • Técnico de Laboratório – Automação
  • Técnico de Laboratório – Ciências da Natureza
  • Técnico de Laboratório – Informática
  • Assistente de Alunos

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Nível superior

  • Arquiteto e Urbanista
  • Bibliotecário – Documentalista
  • Engenheiro Civil
  • Engenheiro de Segurança do Trabalho
  • Técnico em Assuntos Educacionais
  • Tecnólogo em Gestão Pública

Haverá reserva para pessoas com deficiência e candidatos negros, indígenas e quilombolas. Os profissionais serão lotados nos municípios de Blumenau (Reitoria do Instituto), Urupema, Caçador, São Lourenço do Oeste, Lages, Chapecó, Canoinhas, São Carlos, São Miguel do Oeste e Tubarão.

Como se inscrever

Os interessados em participar deste concurso público deverão se inscrever de maneira online, no período previsto de 21 de julho a 17 de agosto de 2026, com o preenchimento de formulário junto à vaga de interesse.

Para se inscrever, o interessado deve acessar o site da banca Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS).

e prosseguir com os procedimentos necessários. A taxa de inscrição varia de R$ 180,00 a R$ 240,00.

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brasil concurso vagas

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