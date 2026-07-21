CONCURSOS
Instituto Federal lança concurso com vagas que pagam até R$ 5,2 mil
As vagas disponíveis são para cargos efetivos de Técnicos Administrativos em Educação
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina (IFC) lançou 19 vagas imediatas de níveis médio, médio/técnico e superior. A remuneração inicial varia de R$ 2.607,70 a R$ 5.215,39 para atuação em jornadas semanais de 40 horas.
Além disso, haverá pagamento de alguns benefícios, como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.192,00, auxílio pré-escolar no valor de R$ 526,64 e auxílio-transporte na forma da legislação vigente.
As vagas disponíveis no concurso público são para cargos efetivos de Técnicos Administrativos em Educação (TAE), nas seguintes ocupações:
Nível médio/técnico
- Técnico de Laboratório – Automação
- Técnico de Laboratório – Ciências da Natureza
- Técnico de Laboratório – Informática
- Assistente de Alunos
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Nível superior
- Arquiteto e Urbanista
- Bibliotecário – Documentalista
- Engenheiro Civil
- Engenheiro de Segurança do Trabalho
- Técnico em Assuntos Educacionais
- Tecnólogo em Gestão Pública
Haverá reserva para pessoas com deficiência e candidatos negros, indígenas e quilombolas. Os profissionais serão lotados nos municípios de Blumenau (Reitoria do Instituto), Urupema, Caçador, São Lourenço do Oeste, Lages, Chapecó, Canoinhas, São Carlos, São Miguel do Oeste e Tubarão.
Como se inscrever
Os interessados em participar deste concurso público deverão se inscrever de maneira online, no período previsto de 21 de julho a 17 de agosto de 2026, com o preenchimento de formulário junto à vaga de interesse.
Para se inscrever, o interessado deve acessar o site da banca Fundação de Apoio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (FAURGS).
e prosseguir com os procedimentos necessários. A taxa de inscrição varia de R$ 180,00 a R$ 240,00.