IBGE: inscrições para concurso com 1,4 mil vagas terminam nesta segunda

Siga o A TARDE no Google

Os interessados em participar do segundo processo seletivo simplificado do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) têm até as 23h59 desta segunda-feira, 20, para realizar a inscrição. Inicialmente, o prazo terminaria no dia 15 de julho, mas foi prorrogado após a publicação de um edital de retificação.

A seleção oferece 1.414 vagas temporárias para atuação no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola e no 1º Censo Nacional da População em Situação de Rua, com salários de até R$ 5.255,40, além de benefícios.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site do Instituto Avalia, banca organizadora do processo seletivo.



A taxa de participação é de R$ 37,50 para o cargo de Analista Censitário e de R$ 41,76 para Agente Censitário de Qualidade. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea que atendam aos critérios do edital podem solicitar isenção.

Vagas e salários

Do total de oportunidades, 1.020 vagas são destinadas ao cargo de Analista Censitário, que exige nível superior em áreas específicas, enquanto 394 vagas são para Agente Censitário de Qualidade, função que requer ensino médio completo.

Confira a remuneração:

Analista Censitário: R$ 5.255,40;

Agente Censitário de Qualidade: R$ 2.932.

Além dos salários, os contratados terão direito a auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar e pagamento proporcional de férias e 13º salário.

As vagas para Analista contemplam diversas áreas de formação, como Agronomia, Assistência Social, Biblioteconomia, Cartografia, Ciência de Dados, Ciências Contábeis, Ciências Sociais, Design Educacional, Economia, Engenharia de Produção, Estatística, Geografia, Geoprocessamento, Jornalismo, Tecnologia da Informação, entre outras.

Quem pode participar

Para concorrer, é necessário ter 18 anos ou mais na data da contratação e atender aos requisitos de escolaridade previstos para cada cargo.

Também é exigido que o candidato esteja em dia com as obrigações eleitorais e militares (quando aplicável), possua aptidão física e mental para exercer a função e cumpra os demais critérios estabelecidos no edital.

O processo seletivo reserva vagas para ações afirmativas:

25% para pessoas pretas e pardas;

5% para pessoas com deficiência;

3% para pessoas indígenas;

2% para pessoas quilombolas.

Como será a seleção

A seleção contará com prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, marcada para o dia 30 de agosto.

O exame terá 60 questões de múltipla escolha e será aplicado em turnos diferentes:

Manhã: Agente Censitário de Qualidade;

Tarde: Analista Censitário.

Os candidatos deverão apresentar documento oficial com foto, levar caneta esferográfica azul ou preta de material transparente e chegar ao local da prova com, no mínimo, uma hora de antecedência.

Duração dos contratos

Os contratos temporários terão duração inicial de até 12 meses, podendo ser prorrogados conforme a necessidade do IBGE, disponibilidade orçamentária e desempenho do profissional, respeitando o limite legal de 48 meses.

Confira cronograma do concurso