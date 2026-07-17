Instituto Federal lança concurso com salários acima de R$ 14 mil

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O Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT) lançou dois editais para concurso público que oferece 43 vagas aos cargos de professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico e técnico-administrativo em educação

Para o cargo de docente, são ofertadas 21 vagas; já para técnico-administrativo, são 22 vagas. Os concursos terão reserva de vagas para candidatos negros, pessoas com deficiência (PcD), indígenas e quilombolas.

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Os cargos possuem jornada de 40 horas semanais, sendo que, para professores, o regime será de dedicação exclusiva.

Remunerações

A remuneração inicial para docentes, incluindo auxílio-alimentação, é de R$ 7.589,19 para candidatos com graduação. Com a retribuição por titulação, o valor pode chegar a R$ 14.945,96 para profissionais com doutorado.

Para técnicos-administrativos, os salários iniciais são de R$ 6.407,39 para classe E, R$ 4.373,39 para classe D e R$ 3.799,70 para classe C, sem considerar o incentivo à qualificação.

Como se inscrever

As inscrições para os editais 02 e 03/2026 começam no dia 20 de julho de 2026. O encerramento das inscrições para docentes é no dia 03 de agosto e para os técnicos-administrativos é no dia 10 de agosto

O valor da taxa de inscrição são de:

R$ 160,00: cargo de docente;

R$ 160,00 cargo de técnico-administrativo (Nível superior)

R$ 140,00 cargo de técnico-administrativo (Ensino Fundamental Completo, Ensino Médio Completo e Ensino Médio Profissionalizante).

A inscrição e a emissão do boleto bancário para pagamento da taxa de inscrição são efetuadas exclusivamente pelo endereço eletrônico https://seletivo.ifmt.edu.br

Provas e vagas

Técnico-administrativos

A seleção para os cargos técnico-administrativos será composta por prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório, e prova de títulos, com caráter apenas classificatório.

A prova objetiva está prevista para o dia 13 de setembro, às 14h, em Cuiabá e municípios próximos, caso seja necessário. Os documentos da prova de títulos deverão ser enviados em formato PDF, com limite de até 10 MB, no momento da inscrição.

As vagas são para os cargos de Assistente de Alunos (1), Técnico de Laboratório (1), Administrador (2), Auditor (1), Contador (3), Enfermeiro (2), Engenheiro Agrônomo (3), Nutricionista (2), Pedagogo (2), Psicólogo (2) e Zootecnista (3).

O resultado final do concurso para técnicos-administrativos está previsto para 30 de novembro, com publicação no Diário Oficial da União em 3 de dezembro de 2026.

Professores

Para o cargo de professor, o processo seletivo terá prova objetiva, prova de desempenho didático e prova de títulos. As provas objetivas serão realizadas no dia 30 de agosto, nas cidades de Cuiabá e Colniza, além de municípios próximos caso haja necessidade.

As vagas são destinadas às áreas de Administração (2), Informática (4), Física (2), Matemática (3), Manutenção de Aeronaves (2), Medicina Veterinária – Clínica médica e cirurgia de pequenos animais (1), Medicina Veterinária – Clínica médica e cirurgia de grandes animais (1), Português/Espanhol (2), Química (2) e Zootecnia (2).

O sorteio dos temas para a prova de desempenho didático será realizado no dia 14 de outubro, às 14h30, pela comissão organizadora do concurso. O procedimento será transmitido pelo canal oficial do IFMT.

A prova de desempenho didático ocorrerá entre os dias 29 de outubro e 29 de novembro. Participarão dessa etapa apenas os candidatos que obtiverem pontuação igual ou superior a 70 pontos na prova objetiva, conforme a classificação.

O resultado final do concurso para docentes está previsto para ser divulgado em 23 de dezembro, com publicação no Diário Oficial da União em 29 de dezembro de 2026.