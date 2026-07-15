CONCURSOS
Polícia Civil lança concursos com 415 vagas e ganho até R$ 22 mil
Os dois certames são direcionados aos cargos de investigador e delegado
A Polícia Civil do Maranhão lançou dois concursos públicos com 415 vagas para contratação imediata e 888 oportunidades em cadastro de reserva para o cargo de delegado de Polícia Civil e oficial investigador de polícia.
Considerando as vagas imediatas e o cadastro de reserva, os editais preveem a classificação de até 1.303 candidatos.
Confira detalhes das vagas
Para delegado:
- 58 vagas imediatas;
- 174 para cadastro de reserva.
- Salário inicial de R$ 22.820,23.
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Para oficial investigador:
- 357 vagas imediatas
- 714 oportunidades em cadastro
- Salário inicial de R$ 6.514,30.
Como se inscrever
As inscrições para delegado começam em 20 de julho e seguem até 13 de agosto. Para oficial investigador, o prazo será de 24 de julho a 24 de agosto. As provas estão previstas para 1º de novembro, no caso dos delegados, e 6 de dezembro, para os investigadores.
Os dois concursos serão organizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o Cebraspe, e as inscrições podem ser realizadas pelo site da banca.
Quem pode pedir isenção da taxa
Os pedidos de isenção poderão ser apresentados entre 20 de julho e 13 de agosto.
O benefício será destinado aos candidatos que se enquadrarem nas condições previstas nas legislações estadual e federal, entre eles:
- cidadãos desempregados que atendam aos critérios de renda;
- doadores de sangue;
- doadores de medula óssea;
- eleitores convocados para trabalhar para a Justiça Eleitoral do Maranhão;
- pessoas que tenham atuado como juradas no Tribunal do Júri;
- doadoras de leite materno;
- integrantes de famílias de baixa renda inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CadÚnico.