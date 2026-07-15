Polícia Civil lança concursos com 415 vagas e ganho até R$ 22 mil

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A Polícia Civil do Maranhão lançou dois concursos públicos com 415 vagas para contratação imediata e 888 oportunidades em cadastro de reserva para o cargo de delegado de Polícia Civil e oficial investigador de polícia.

Considerando as vagas imediatas e o cadastro de reserva, os editais preveem a classificação de até 1.303 candidatos.

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Confira detalhes das vagas

Para delegado:

58 vagas imediatas;

174 para cadastro de reserva.

Salário inicial de R$ 22.820,23.

Para oficial investigador:

357 vagas imediatas

714 oportunidades em cadastro

Salário inicial de R$ 6.514,30.

Como se inscrever

As inscrições para delegado começam em 20 de julho e seguem até 13 de agosto. Para oficial investigador, o prazo será de 24 de julho a 24 de agosto. As provas estão previstas para 1º de novembro, no caso dos delegados, e 6 de dezembro, para os investigadores.

Os dois concursos serão organizados pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, o Cebraspe, e as inscrições podem ser realizadas pelo site da banca.

Quem pode pedir isenção da taxa

Os pedidos de isenção poderão ser apresentados entre 20 de julho e 13 de agosto.

O benefício será destinado aos candidatos que se enquadrarem nas condições previstas nas legislações estadual e federal, entre eles: