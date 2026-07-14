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PROCESSO SELETIVO

Cidade baiana oferece 102 vagas com salários de até R$ 5 mil

As oportunidades para a cidade de Ubaíra são para contratação temporária

Carla Melo
Por
A remuneração pode chegar a até R$ 5.130,63
A remuneração pode chegar a até R$ 5.130,63 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Ubaíra lançou um processo seletivo que busca preencher 102 vagas imediatas e de cadastro de reserva em diversos cargos. A remuneração pode chegar a até R$ 5.130,63 a depender da função.

As oportunidades são para contratação temporária de pessoal aos quadros de servidores das Secretarias Municipais de:

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  • Saúde;
  • Infraestrutura;
  • Ação Social;
  • Administração; e
  • Educação.

Confira as oportunidades oferecidas por nível de escolaridade:

Nível fundamental

  • Auxiliar de Serviços Gerais;
  • Motorista;
  • Pedreiro;
  • Servente de Obras e Serviços;
  • Auxiliar de Vigilância Escolar;
  • Auxiliar de Merenda Escolar;
  • Motorista Escolar.

Nível médio

  • Auxiliar Administrativo;
  • Atendente de Consultório;
  • Recepcionista;
  • Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais;

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Nível técnico

  • Técnico em Enfermagem;

Nível superior

  • Assistente Social;
  • Enfermeiro;
  • Dentista;
  • Fisioterapeuta;
  • Fonoaudiólogo;
  • Nutricionista;
  • Psicólogo;
  • Coordenador Pedagógico;
  • Professor (várias áreas).

Como se inscrever

O processo seletivo da Prefeitura de Ubaíra vai receber inscrições entre os dias 13 e 23 de julho de 2026. Os interessados em participar do certame devem entrar no site da Planejar Consultoria.

Feito isso, os candidatos precisam ainda pagar a taxa para confirmar sua inscrição. O valor cobrado é de:

  • R$ 30,00 para nível fundamental;
  • R$ 40,00 para níveis médio e técnico
  • R$ 50,00 para nível superior.

Avaliação

De acordo com o edital, a única etapa de classificação prevista é a avaliação documental baseada nas informações prestadas no ato da inscrição que forem comprovadas mediante envio de títulos.

Todos os inscritos poderão pontuar certificados de cursos na área específica do cargo concorrido, bem como experiência profissional correlata. Para cargos de nível fundamental também será contabilizada nota por diploma de ensino fundamental completo e ensino médio completo.

Quem estiver concorrendo a vagas de nível superior poderá somar pontos de pós-graduação, nos graus de Especialização, Mestrado e Doutorado.

Os resultados finais do processo seletivo da Prefeitura de Ubaíra terão validade de dois anos, contando a partir da data de homologação final. Se houver necessidade, poderá ser feita a prorrogação desse prazo por mais dois anos.

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Bahia concurso processo seletivo

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