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Concurso de prefeitura baiana têm 101 vagas com salários de R$ 3 mil

As oportunidades são voltadas ao cargo de nível médio

Carla Melo
Por
Sede da prefeitura de Abaré
Sede da prefeitura de Abaré - Foto: Reprodução | Google Street View

A prefeitura de Abaré lançou um concurso público com 101 vagas imediatas e cadastro reserva. As oportunidades, voltadas ao nível médio, têm salário de R$ 3.242,00, para atuação em jornadas semanais de 40 horas.

O cargo disponível neste concurso público é o de Agente Comunitário de Saúde (ACS), que exige uma série de requisitos, dentre os quais estão:

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  • Residência na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do concurso, considerando o informado no formulário de inscrição;
  • Ter concluído, com aproveitamento, o curso de formação inicial, com carga horária mínima de 40 horas; e
  • Ter concluído o ensino médio.

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O concurso público está sendo organizado e executado sob a responsabilidade do Instituto Amazônico de Seleção e Promoção de Eventos (IASPE), denominado de Instituto IASPE.

Como se inscrever

As inscrições neste concurso público deve ser realizadas no período de 13 de julho a 12 de agosto de 2026, no site da banca Instituto IASPE.

Para confirmar o pedido de inscrição, será preciso pagar uma taxa no valor de R$ 49,80.

Etapas avaliativas

Os inscritos neste certame serão avaliados por meio de provas objetivas, fase de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem aplicadas na data provável de 6 de setembro de 2026.

As provas serão compostas por 40 questões objetivas de múltipla escolha, que estarão distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Matemático, Noções Básicas de Informática e Conhecimentos Específicos.

Haverá ainda a etapa de curso introdutório de formação inicial de ACS, com natureza eliminatória.

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Bahia concurso público PREFEITURA

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