Tribunal de Contas lança concurso público com salários R$ 14 mil

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O Tribunal de Contas do Distrito Federal (TC-DF) lançou um edital de concurso público com vagas para nível superior. São oportunidades que têm remuneração que paga acima de R$ 14 mil.

A vaga é para o cargo de analista administrativo de Controle Externo e é focado na área de Gestão - Serviços Técnico-Administrativos.

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Para se candidatar ao certame, os candidatos precisam ter nível superior completo em qualquer área. Além das vagas imediatas, também será formado um cadastro de reserva para uso durante o prazo de validade do concurso.

Vagas e requisitos

As vagas disponíveis no concurso estão distribuídas da seguinte maneira:

5 vagas - ampla concorrência

- ampla concorrência 2 vagas - candidatos com deficiência

- candidatos com deficiência 2 vagas - candidatos negros (pretos e pardos)

- candidatos negros (pretos e pardos) 1 vaga - candidatos hipossuficientes

Remuneração e atribuições do cargo

A remuneração inicial é de R$ 14.990,41. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis do Distrito Federal.

Como se inscrever

As inscrições ficarão abertas de 26 de agosto a 17 de setembro, pelo site do Cebraspe, organizador do concurso.

O primeiro passo será preencher o formulário de inscrição com todos os dados solicitados. Em seguida, pagar a taxa de R$ 148, até o dia 21 de setembro.

Podem solicitar a isenção da taxa:

membros de família de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico);

doadores de sangue;

benefícios de programa social, conforme a Lei Distrital nº 4.949/2012, e suas alterações;

prestadores de serviço à Justiça Eleitoral, conforme a Lei Distrital nº 4.949/2012, e suas alterações;

candidato hipossuficiente, cuja renda familiar mensal per capita não exceda o valor de até 1,5 salário mínimo e que tenha cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral;

candidata doadora de leite materno ao Banco de Leite do Distrito Federal;

Comissário ou Agente de Proteção da Infância e da Juventude;

pessoa com deficiência comprovadamente carente; e

possível doador de medula.

Os pedidos de isenção poderão ser feitos de 31 de julho a 6 de agosto, por meio do site do Cebraspe, mediante envio da documentação comprobatória das condições.

Provas

O concurso será composto por provas objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório. A aplicação está marcada para o dia 22 de novembro, em Brasília, no Distrito Federal.

Na parte da manhã, serão realizadas as provas objetivas. Ao todo, serão cobradas 150 questões no estilo "certo" ou "errado", sendo 35 de Conhecimentos Básicos, 45 de Conhecimentos Específicos e 70 de Conhecimentos Especializados.