OPORTUNIDADE
Cidade baiana abre concurso com 92 vagas para níveis médio e superior
Inscrições seguem até de agosto; entre as vagas, oportunidades para Guarda Municipal e professores
A Prefeitura de Riachão do Jacuípe, na região sisaleira da Bahia, abriu concurso público para contratação de novos servidores municipais. O edital foi publicado nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial do Município.
São 92 vagas imediatas para cargos de níveis médio, superior e também de cadastro de reserva.
Do total de vagas, 39 são para funções que exigem nível médio de escolaridade e 53 para cargos de nível superior.
A carga horária prevista é de 40 horas semanais para os cargos de nível médio e de 20 horas semanais para nível superior.
O concurso será realizado pela Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM Concursos). As inscrições tiveram início nesta quarta-feira, 15, e seguem até o dia 13 de agosto. A prova objetiva está marcada para 30 de agosto.
As vagas disponíveis são:
Nível médio
- Agente de Trânsito - 3 vagas
- Fiscal de Postura e Obras - 3 vagas
- Fiscal de Tributos - 3 vagas
- Guarda Civil Municipal masculino - 25 vagas
- Guarda Civil Municipal feminino - 5 vagas
Nível superior
- Professor de Braille - 1 vaga
- Professor de Ciências Biológicas - 1 vaga
- Professor de Educação Física - 2 vagas
- Professor de Geografia - 1 vaga
- Professor de Inglês - 2 vagas
- Professor de História - 1 vaga
- Professor de Matemática - 3 vagas
- Professor de Séries Iniciais - 40 vagas
- Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - 1 vaga
- Fonoaudiólogo - 1 vaga
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As taxas de inscrição são de R$ 120 para os cargos de nível médio - 101, 102 e 103 -, R$ 140 para os cargos de Guarda Civil Municipal Masculino e Feminino - 104 e 105 -, e R$ 150 para as vagas de nível superior - 201 a 210.
O edital completo, com informações sobre vagas, requisitos, conteúdo das provas e cronograma, está disponível no site da FLEM.