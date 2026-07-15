Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CONCURSOS

OPORTUNIDADE

Cidade baiana abre concurso com 92 vagas para níveis médio e superior

Inscrições seguem até de agosto; entre as vagas, oportunidades para Guarda Municipal e professores

Andrêzza Moura
Por
São 92 vagas de níveis médio e superior
São 92 vagas de níveis médio e superior - Foto: Reprodução

A Prefeitura de Riachão do Jacuípe, na região sisaleira da Bahia, abriu concurso público para contratação de novos servidores municipais. O edital foi publicado nesta terça-feira, 14, no Diário Oficial do Município.

São 92 vagas imediatas para cargos de níveis médio, superior e também de cadastro de reserva.

Tudo sobre Concursos em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Do total de vagas, 39 são para funções que exigem nível médio de escolaridade e 53 para cargos de nível superior.

A carga horária prevista é de 40 horas semanais para os cargos de nível médio e de 20 horas semanais para nível superior.

O concurso será realizado pela Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM Concursos). As inscrições tiveram início nesta quarta-feira, 15, e seguem até o dia 13 de agosto. A prova objetiva está marcada para 30 de agosto.

As vagas disponíveis são:

Nível médio
  • Agente de Trânsito - 3 vagas
  • Fiscal de Postura e Obras - 3 vagas
  • Fiscal de Tributos - 3 vagas
  • Guarda Civil Municipal masculino - 25 vagas
  • Guarda Civil Municipal feminino - 5 vagas
Nível superior
  • Professor de Braille - 1 vaga
  • Professor de Ciências Biológicas - 1 vaga
  • Professor de Educação Física - 2 vagas
  • Professor de Geografia - 1 vaga
  • Professor de Inglês - 2 vagas
  • Professor de História - 1 vaga
  • Professor de Matemática - 3 vagas
  • Professor de Séries Iniciais - 40 vagas
  • Professor de Atendimento Educacional Especializado (AEE) - 1 vaga
  • Fonoaudiólogo - 1 vaga

Leia Também:

REDA

Bahia convoca aprovados no cadastro de reserva da Polícia Técnica
Bahia convoca aprovados no cadastro de reserva da Polícia Técnica imagem

CONCURSOS

Polícia Civil lança concursos com 415 vagas e ganho até R$ 22 mil
Polícia Civil lança concursos com 415 vagas e ganho até R$ 22 mil imagem

CONCURSOS

IBGE: inscrições para concurso com 1,4 mil vagas terminam nesta quarta
IBGE: inscrições para concurso com 1,4 mil vagas terminam nesta quarta imagem

As taxas de inscrição são de R$ 120 para os cargos de nível médio - 101, 102 e 103 -, R$ 140 para os cargos de Guarda Civil Municipal Masculino e Feminino - 104 e 105 -, e R$ 150 para as vagas de nível superior - 201 a 210.

O edital completo, com informações sobre vagas, requisitos, conteúdo das provas e cronograma, está disponível no site da FLEM.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Bahia concurso público riachão do jacuípe

Relacionadas

Mais lidas