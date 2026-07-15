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Bahia convoca aprovados no cadastro de reserva da Polícia Técnica

Candidatos devem consultar o edital com prazos e documentação exigida

Victoria Isabel
Por
Uma mulher também foi baleada
Uma mulher também foi baleada - Foto: Divulgação/DPT

O Governo da Bahia publicou, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira, 15, a convocação dos candidatos aprovados no cadastro de reserva do Processo Seletivo em Regime Especial de Direito Administrativo (REDA) do Departamento de Polícia Técnica (DPT).

A convocação contempla candidatos aprovados para os cargos de Técnico Administrativo, Técnico em Enfermagem, Fisioterapeuta, Assistente Social, Secretariado Executivo, Técnico em Laboratório, Técnico em Radiologia e Auxiliar de Necropsia.

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Os profissionais serão lotados em Salvador e em municípios do interior, como Alagoinhas, Itamaraju, Feira de Santana, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Irecê, Bom Jesus da Lapa, Camaçari, Serrinha, Santo Antônio de Jesus, Barreiras, Guanambi, Ilhéus, Itapetinga, Jacobina, Paulo Afonso, Santa Maria da Vitória e Valença.

Como consultar edital e convocação

Os convocados devem consultar o edital publicado no Diário Oficial para verificar a lista completa de convocação, além da documentação exigida, dos prazos e dos procedimentos necessários para a apresentação.

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A relação completa dos convocados também está disponível no portal oficial do Departamento de Polícia Técnica da Bahia.

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