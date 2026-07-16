IBGE prorroga inscrições para processo seletivo

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O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que oferece 1.414 vagas temporárias para os cargos de Agente Censitário de Qualidade e de Analista Censitário.

As inscrições, que se encerrariam nesta semana, foram prorrogadas até o dia 20 de julho de 2026, e podem ser feitas através do site do Instituto Avalia.

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As remunerações dos cargos variam entre R$ 2.932 e R$ 5.255,40 e têm jornada de 40 horas semanais. Além disso, os aprovados terão benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, além de férias e 13º proporcionais.

Confira os cargos disponíveis e salários:

Agente Operacional Regional (AOR): 948 vagas | Salário de R$ 4.008;

948 vagas | Salário de R$ 4.008; Agente Censitário Regional (ACR): 948 vagas | Salário de R$ 3.858;

948 vagas | Salário de R$ 3.858; Agente Censitário Supervisor (ACS): 4.143 vagas | Salário de R$ 3.480;

4.143 vagas | Salário de R$ 3.480; Agente Censitário Administrativo (ACA) : 1.110 vagas | Salário de R$ 2.128;

: 1.110 vagas | Salário de R$ 2.128; Agente Censitário de Informática (ACI): 1.089 vagas | Salário de R$ 2.128.

O edital reúne oportunidades para profissionais das áreas da:

Agronomia;

Assistência Social;

Biblioteconomia e Documentação;

Cartografia e Geodésia;

Ciência de Dados;

Ciências Contábeis;

Ciências Sociais/Antropologia;

Geografia;

Geoprocessamento;

Gestão e Infraestrutura;

Jornalismo;

Métodos Quantitativos;

Tecnologia da Informação;

Veterinária/Zootecnia;

As oportunidades estão distribuídas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal, e as provas objetivas permanecem previstas para o dia 30 de agosto de 2026.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 37,50 para Analista Censitário e de R$ 41,76 para Agente Censitário de Qualidade. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção, conforme os critérios do edital.

Para participar da seleção, o candidato deve: