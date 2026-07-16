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IBGE prorroga inscrições para processo seletivo

s inscrições, que se encerrariam nesta semana, foram prorrogadas até o dia 20 de julho de 2026

Carla Melo
Por
Inscrições vão até o dia 20 de julho
Inscrições vão até o dia 20 de julho - Foto: Tânia Rêgo | Agência Brasil

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) prorrogou as inscrições para o Processo Seletivo Simplificado que oferece 1.414 vagas temporárias para os cargos de Agente Censitário de Qualidade e de Analista Censitário.

As inscrições, que se encerrariam nesta semana, foram prorrogadas até o dia 20 de julho de 2026, e podem ser feitas através do site do Instituto Avalia.

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As remunerações dos cargos variam entre R$ 2.932 e R$ 5.255,40 e têm jornada de 40 horas semanais. Além disso, os aprovados terão benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.192, auxílio-transporte, auxílio pré-escolar, além de férias e 13º proporcionais.

Confira os cargos disponíveis e salários:

  • Agente Operacional Regional (AOR): 948 vagas | Salário de R$ 4.008;
  • Agente Censitário Regional (ACR): 948 vagas | Salário de R$ 3.858;
  • Agente Censitário Supervisor (ACS): 4.143 vagas | Salário de R$ 3.480;
  • Agente Censitário Administrativo (ACA): 1.110 vagas | Salário de R$ 2.128;
  • Agente Censitário de Informática (ACI): 1.089 vagas | Salário de R$ 2.128.

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O edital reúne oportunidades para profissionais das áreas da:

  • Agronomia;
  • Assistência Social;
  • Biblioteconomia e Documentação;
  • Cartografia e Geodésia;
  • Ciência de Dados;
  • Ciências Contábeis;
  • Ciências Sociais/Antropologia;
  • Geografia;
  • Geoprocessamento;
  • Gestão e Infraestrutura;
  • Jornalismo;
  • Métodos Quantitativos;
  • Tecnologia da Informação;
  • Veterinária/Zootecnia;

As oportunidades estão distribuídas em todas as capitais brasileiras e no Distrito Federal, e as provas objetivas permanecem previstas para o dia 30 de agosto de 2026.

Como se inscrever

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pela internet. A taxa é de R$ 37,50 para Analista Censitário e de R$ 41,76 para Agente Censitário de Qualidade. Candidatos inscritos no CadÚnico e doadores de medula óssea podem solicitar isenção, conforme os critérios do edital.

Para participar da seleção, o candidato deve:

  • Possuir aptidão física e mental para exercer a função;
  • Estar em pleno exercício dos direitos políticos;
  • Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da contratação;
  • Estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos candidatos do sexo masculino, também com as obrigações militares;
  • Ser brasileiro ou português amparado pelo Estatuto da Igualdade entre brasileiros e portugueses;
  • Cumprir os demais requisitos previstos no edital.
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concurso ibge processo seletivo

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