ECONOMIA
Tarifaço: confira produtos afetados e isentos da taxa de 25% dos EUA
Anunciada nesta quarta-feira, 15, a medida entrará em vigor em 22 de julho
Após oficializarem, nesta quinta-feira, 15, a aplicação de um novo tarifaço contra produtos brasileiros com a imposição de uma alíquota adicional de 25%, os Estados Unidos divulgaram a lista de itens que serão afetados.
O presidente Donald Trump acatou a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), feita no mês de junho. Segundo a representação, alguns alinhamentos do governo brasileiro geram insegurança jurídica e competição desleal aos “players” dos EUA.
A imposição das tarifas sobre as importações do Brasil acontecem no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, ferramenta de política comercial que permite aos americanos investigarem e retaliarem outras nações contra práticas comerciais consideradas injustas, o que vem sendo feito pelo Brasil, segundo o USTR.
A nova onda de tarifas é baseada em uma investigação que vinha se desenvolvendo desde julho de 2025, quando Trump anunciou as primeiras tarifas contra os produtos do Brasil, de 50%.
O que será taxado?
A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda avalia que as novas tarifas dos Estados Unidos às exportações brasileiras devem ter impacto “reduzido” na economia brasileira, segundo o boletim macrofiscal.
Para evitar danos colaterais à própria economia, Trump, direcionou a criação de uma extensa lista de exceções sobre as seguintes categorias:
- Matérias-primas consideradas essenciais para o abastecimento dos Estados Unidos;
- Produtos que poderiam causar impactos em diferentes setores da economia americana se fossem taxados;
- Itens sem produção suficiente nos EUA e sem fornecedores alternativos fora do Brasil;
- Produtos cuja taxação não seria eficaz para pressionar o Brasil a mudar as práticas contestadas.
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Confira lista dos principais produtos isentos:
- Carne bovina
- Café
- Laranjas e sucos de laranja
- Petróleo bruto e gás natural
- Aeronaves civis, motores e componentes aeroespaciais
- Produtos farmacêuticos e ingredientes químicos para uso farmacêutico
- Semicondutores e máquinas para sua fabricação
- Peixes e crustáceos
- Certos produtos de madeira tropical
- Mel orgânico
- Ferro-gusa
- Castanhas
- Celulose de madeira
- Pastas químicas de madeira
- Helicópteros
- Motores aeronáuticos e componentes do setor aeronáutico
- Alguns minérios
- Determinados produtos metálicos considerados estratégicos para cadeias produtivas americanas
Confira lista dos principais produtos taxados:
- Etanol
- Máquinas agrícolas
- Vestuário
- Maquinário elétrico
- Calçados
- Ferramentas de jardinagem
- Equipamentos de mineração
- Papel
- Açúcar orgânico
- Bens de capital
- Manufaturados em geral
- Produtos químicos diversos
- Itens industriais processados
Tarifa entra em vigor na próxima semana
Prevista para entrar em vigor na próxima quarta-feira, 22, a tarifa de 25% não será aplicada a mercadorias que já tiverem saído do Brasil.
Vale lembrar que outros itens brasileiros já estavam submetidos a outras tarifas impostas pelos EUA, principalmente nos setores de aço e alumínio.
Além disso, o governo americano afirmou que a medida poderá ser modificada, ou até mesmo suspensa, se o Brasil eliminar as práticas questionadas.