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ECONOMIA

Tarifaço: confira produtos afetados e isentos da taxa de 25% dos EUA

Anunciada nesta quarta-feira, 15, a medida entrará em vigor em 22 de julho

Luiza Nascimento
Por
Etanol
Etanol - Foto: Marcello Casal jr/Agência Brasil

Após oficializarem, nesta quinta-feira, 15, a aplicação de um novo tarifaço contra produtos brasileiros com a imposição de uma alíquota adicional de 25%, os Estados Unidos divulgaram a lista de itens que serão afetados.

O presidente Donald Trump acatou a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), feita no mês de junho. Segundo a representação, alguns alinhamentos do governo brasileiro geram insegurança jurídica e competição desleal aos “players” dos EUA.

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A imposição das tarifas sobre as importações do Brasil acontecem no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, ferramenta de política comercial que permite aos americanos investigarem e retaliarem outras nações contra práticas comerciais consideradas injustas, o que vem sendo feito pelo Brasil, segundo o USTR.

A nova onda de tarifas é baseada em uma investigação que vinha se desenvolvendo desde julho de 2025, quando Trump anunciou as primeiras tarifas contra os produtos do Brasil, de 50%.

O que será taxado?

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda avalia que as novas tarifas dos Estados Unidos às exportações brasileiras devem ter impacto “reduzido” na economia brasileira, segundo o boletim macrofiscal.

Para evitar danos colaterais à própria economia, Trump, direcionou a criação de uma extensa lista de exceções sobre as seguintes categorias:

  • Matérias-primas consideradas essenciais para o abastecimento dos Estados Unidos;
  • Produtos que poderiam causar impactos em diferentes setores da economia americana se fossem taxados;
  • Itens sem produção suficiente nos EUA e sem fornecedores alternativos fora do Brasil;
  • Produtos cuja taxação não seria eficaz para pressionar o Brasil a mudar as práticas contestadas.

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Confira lista dos principais produtos isentos:

  • Carne bovina
  • Café
  • Laranjas e sucos de laranja
  • Petróleo bruto e gás natural
  • Aeronaves civis, motores e componentes aeroespaciais
  • Produtos farmacêuticos e ingredientes químicos para uso farmacêutico
  • Semicondutores e máquinas para sua fabricação
  • Peixes e crustáceos
  • Certos produtos de madeira tropical
  • Mel orgânico
  • Ferro-gusa
  • Castanhas
  • Celulose de madeira
  • Pastas químicas de madeira
  • Helicópteros
  • Motores aeronáuticos e componentes do setor aeronáutico
  • Alguns minérios
  • Determinados produtos metálicos considerados estratégicos para cadeias produtivas americanas

Confira lista dos principais produtos taxados:

  • Etanol
  • Máquinas agrícolas
  • Vestuário
  • Maquinário elétrico
  • Calçados
  • Ferramentas de jardinagem
  • Equipamentos de mineração
  • Papel
  • Açúcar orgânico
  • Bens de capital
  • Manufaturados em geral
  • Produtos químicos diversos
  • Itens industriais processados

Tarifa entra em vigor na próxima semana

Prevista para entrar em vigor na próxima quarta-feira, 22, a tarifa de 25% não será aplicada a mercadorias que já tiverem saído do Brasil.

Vale lembrar que outros itens brasileiros já estavam submetidos a outras tarifas impostas pelos EUA, principalmente nos setores de aço e alumínio.

Além disso, o governo americano afirmou que a medida poderá ser modificada, ou até mesmo suspensa, se o Brasil eliminar as práticas questionadas.

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comércio exterior economia estados unidos

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