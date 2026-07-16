Tarifaço: confira produtos afetados e isentos da taxa de 25% dos EUA

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Após oficializarem, nesta quinta-feira, 15, a aplicação de um novo tarifaço contra produtos brasileiros com a imposição de uma alíquota adicional de 25%, os Estados Unidos divulgaram a lista de itens que serão afetados.

O presidente Donald Trump acatou a recomendação do Escritório do Representante Comercial dos EUA (USTR), feita no mês de junho. Segundo a representação, alguns alinhamentos do governo brasileiro geram insegurança jurídica e competição desleal aos “players” dos EUA.

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A imposição das tarifas sobre as importações do Brasil acontecem no âmbito da Seção 301 da Lei de Comércio norte-americana, ferramenta de política comercial que permite aos americanos investigarem e retaliarem outras nações contra práticas comerciais consideradas injustas, o que vem sendo feito pelo Brasil, segundo o USTR.

A nova onda de tarifas é baseada em uma investigação que vinha se desenvolvendo desde julho de 2025, quando Trump anunciou as primeiras tarifas contra os produtos do Brasil, de 50%.

O que será taxado?

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Fazenda avalia que as novas tarifas dos Estados Unidos às exportações brasileiras devem ter impacto “reduzido” na economia brasileira, segundo o boletim macrofiscal.

Para evitar danos colaterais à própria economia, Trump, direcionou a criação de uma extensa lista de exceções sobre as seguintes categorias:

Matérias-primas consideradas essenciais para o abastecimento dos Estados Unidos;

Produtos que poderiam causar impactos em diferentes setores da economia americana se fossem taxados;

Itens sem produção suficiente nos EUA e sem fornecedores alternativos fora do Brasil;

Produtos cuja taxação não seria eficaz para pressionar o Brasil a mudar as práticas contestadas.

Confira lista dos principais produtos isentos:

Carne bovina

Café

Laranjas e sucos de laranja

Petróleo bruto e gás natural

Aeronaves civis, motores e componentes aeroespaciais

Produtos farmacêuticos e ingredientes químicos para uso farmacêutico

Semicondutores e máquinas para sua fabricação

Peixes e crustáceos

Certos produtos de madeira tropical

Mel orgânico

Ferro-gusa

Castanhas

Celulose de madeira

Pastas químicas de madeira

Helicópteros

Motores aeronáuticos e componentes do setor aeronáutico

Alguns minérios

Determinados produtos metálicos considerados estratégicos para cadeias produtivas americanas

Confira lista dos principais produtos taxados:

Etanol

Máquinas agrícolas

Vestuário

Maquinário elétrico

Calçados

Ferramentas de jardinagem

Equipamentos de mineração

Papel

Açúcar orgânico

Bens de capital

Manufaturados em geral

Produtos químicos diversos

Itens industriais processados

Tarifa entra em vigor na próxima semana

Prevista para entrar em vigor na próxima quarta-feira, 22, a tarifa de 25% não será aplicada a mercadorias que já tiverem saído do Brasil.

Vale lembrar que outros itens brasileiros já estavam submetidos a outras tarifas impostas pelos EUA, principalmente nos setores de aço e alumínio.

Além disso, o governo americano afirmou que a medida poderá ser modificada, ou até mesmo suspensa, se o Brasil eliminar as práticas questionadas.