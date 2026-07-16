Empresa federal de tecnologia abre concurso com 1,8 mil vagas

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A Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência (Dataprev), empresa federal que desenvolve e gerencia os sistemas e bancos de dados no Brasil, abriu as inscrições para um concurso público com mais de 1,8 mil vagas.

Os salários variam entre R$ 8.273,94 a R$ 10.685,44 a depender do cargo do certame. A companhia também disponibiliza uma série de benefícios atrativos, como auxílio-alimentação no valor de R$ 1.357,20, reembolso de assistência à saúde, previdência complementar e participação nos lucros e resultados.

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São 212 vagas imediatas, além de 1.611 oportunidades de formação de cadastro de reserva . Ao todo, são 1.823 vagas para os cargos de nível superior em diversas áreas de atuação, como Advocacia, Tecnologia, Contabilidade e Engenharia, entre outras.

Confira as oportunidades

Analista de Tecnologia da Informação (Análise de Negócio de TI);

Analista de Tecnologia da Informação (Arquitetura, Engenharia e Sustentação Tecnológica);

Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Software)

Analista de Tecnologia da Informação (Inteligência da Informação) ;

Analista de Tecnologia da Informação (Segurança Cibernética e Proteção de Dados);

Analista de Tecnologia da Informação (Gestão de Serviços de TIC);

Analista de Tecnologia da Informação (Advocacia);

Analista de Tecnologia da Informação (Contabilidade);

Analista de Tecnologia da Informação (Comunicação Social);

Analista de Tecnologia da Informação (Gestão Econômico-Financeira);

Analista de Tecnologia da Informação (Administração e Governança);

Analista de Tecnologia da Informação (Engenharia) ;

Analista de Processamento.

Como se inscrever

As inscrições podem ser feitas até o dia 6 de agosto pelo site da banca organizadora, que é a Fundação Getúlio Vargas, mediante pagamento de taxa de inscrição de R$ 110.

Etapas das provas

As provas objetivas serão aplicadas no dia 11 de outubro, das 13h às 17h (horário de Brasília), em todas as capitais do país. No total, serão 70 questões de múltipla escolha, divididas entre Conhecimentos Gerais e Conhecimentos Específicos.

O concurso contará ainda com etapas de heteroidentificação e avaliação biopsicossocial para os candidatos que concorrerem às vagas reservadas.