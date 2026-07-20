Concurso de secretaria oferece 20 vagas e salários de R$ 11,5 mil

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A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária de Santa Catarina (SAPE/SC) lançou 20 vagas imediatas e de cadastro reserva para concurso público. As oportunidades são para analista técnico administrativo e o salário inicial é de R$ 11.521,24.

O cargo de Analista Técnico Administrativo II prevê que o profissional é responsável por prestar assessoria e consultoria técnica em assuntos administrativos, emitir laudos, pareceres e relatórios, além de apoiar diretamente o desenvolvimento das políticas voltadas à infraestrutura, segurança sanitária e inovação do meio rural e pesqueiro do Estado.

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Como se inscrever

As inscrições estão abertas até 28 de agosto, ao custo de R$ 150, através do site da banca do certame que é Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese).

O edital prevê isenções para inscritos no CadÚnico, doadores de sangue e medula óssea, entre outros.

Etapas de seleção e formato das provas

O processo seletivo será dividido em duas fases essenciais:

Prova objetiva (caráter eliminatório e classificatório): prova de múltipla escolha com 50 questões (15 de conhecimentos gerais e 35 de conhecimentos específicos), contendo 5 alternativas cada. Para ser considerado aprovado, o participante precisa alcançar a nota mínima de 6,00 pontos.

(caráter eliminatório e classificatório): prova de múltipla escolha com 50 questões (15 de conhecimentos gerais e 35 de conhecimentos específicos), contendo 5 alternativas cada. Para ser considerado aprovado, o participante precisa alcançar a nota mínima de 6,00 pontos. Prova de títulos (caráter classificatório): etapa voltada para a avaliação da titulação acadêmica dos candidatos aprovados na primeira fase, somando pontos extras na classificação final para quem possui especializações, mestrado ou doutorado.

As provas objetivas serão aplicadas no período da tarde em 20 de setembro deste ano e o candidato fazer nas seguintes cidades: Chapecó, Criciúma, Florianópolis, Joinville ou Lages.