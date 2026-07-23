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OPORTUNIDADE

Cidade de 3 mil habitantes lança concurso com salários de R$ 13 mil

A prefeitura de Ponto Chique oferece 66 vagas para todos os níveis de escolaridade

Carla Melo
Por
Prefeitura em Minas Gerais oferece 66 vagas
Prefeitura em Minas Gerais oferece 66 vagas - Foto: Reprodução

A prefeitura de Ponto Chique, em Minas Gerais, abriu as inscrições para um concurso público que oferece 66 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

Os salários variam entre R$ 1.660,86 a R$ 13.000,00. Confira o edital através do link

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As vagas do concurso são direcionadas para profissionais com Nível Fundamental (Completo e Incompleto), Nível Médio/Técnico e Nível Superior.

Confira em detalhes as vagas e salários de cada função:

Nível Superior

  • Médico - ESF: R$ 13.000,00
  • Odontólogo: R$ 4.030,81
  • Advogado: R$ 3.339,82
  • Enfermeiro: R$ 3.301,80
  • Professor de Ed. Básica: R$ 3.206,64
  • Professor de Ed. Física: R$ 3.206,64
  • Assistente Social: R$ 2.476,08
  • Educador Físico: R$ 2.476,08
  • Farmacêutico: R$ 2.476,08
  • Fisioterapeuta: R$ 2.476,08
  • Fonoaudiólogo: R$ 2.476,08
  • Nutricionista Escolar: R$ 2.476,08
  • Psicólogo: R$ 2.476,08

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Nível Médio e Técnico

  • Técnico em Enfermagem: R$ 1.721,84
  • Assistente Administrativo: R$ 1.660,86
  • Auxiliar Administrativo em Políticas Sociais: R$ 1.660,86
  • Fiscal de Serviços Urbanos: R$ 1.660,86
  • Fiscal Sanitário: R$ 1.660,86
  • Orientador Social: R$ 1.621,00

Nível Fundamental (Completo e Incompleto)

  • Operador de Máquinas II (Pesadas): R$ 1.950,70
  • Motorista (CNH "D"): R$ 1.857,91
  • Motorista (CNH "B"): R$ 1.660,86
  • Assistente de Saúde: R$ 1.621,00
  • Auxiliar de Serviços da Educação Básica: R$ 1.621,00
  • Auxiliar Administrativo: R$ 1.621,00
  • Auxiliar de Serviços Gerais: R$ 1.621,00
  • Auxiliar de Serviços Públicos: R$ 1.621,00
  • Coveiro: R$ 1.621,00
  • Gari: R$ 1.621,00
  • Vigilante: R$ 1.621,00

Os detalhes sobre a exigência de cada vaga estão descritas no Anexo I do concurso.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso iniciam nesta quinta-feira, 23 e seguem até o dia 21 de agosto, através do site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento ao Ensino Superior do Norte de Minas, banca responsável pelo certame.

As taxa de inscrições variam entre o nível escolhido; confira abaixo a relação de valores

  • Nível Fundamental Incompleto - R$ 60,00
  • Nível Fundamental Completo - R$ 65,00
  • Nível Médio - R$ 75,00
  • Nível Superior - R$ 95,00

Etapas do Concurso

A seleção é composta pelas seguintes fases:

  • Provas de Múltipla Escolha: De caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo eliminado quem obtiver menos de 50% do total.
  • Prova Prática: De caráter eliminatório, exclusiva para o cargo de Operador de Máquinas II.
  • Prova de Aptidão Física: Mencionada no cronograma de datas para cargos específicos
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