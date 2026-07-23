Cidade de 3 mil habitantes lança concurso com salários de R$ 13 mil

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A prefeitura de Ponto Chique, em Minas Gerais, abriu as inscrições para um concurso público que oferece 66 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.

Os salários variam entre R$ 1.660,86 a R$ 13.000,00. Confira o edital através do link

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As vagas do concurso são direcionadas para profissionais com Nível Fundamental (Completo e Incompleto), Nível Médio/Técnico e Nível Superior.

Confira em detalhes as vagas e salários de cada função:

Nível Superior

Médico - ESF: R$ 13.000,00

Odontólogo: R$ 4.030,81

Advogado: R$ 3.339,82

Enfermeiro: R$ 3.301,80

Professor de Ed. Básica: R$ 3.206,64

Professor de Ed. Física: R$ 3.206,64

Assistente Social: R$ 2.476,08

Educador Físico: R$ 2.476,08

Farmacêutico: R$ 2.476,08

Fisioterapeuta: R$ 2.476,08

Fonoaudiólogo: R$ 2.476,08

Nutricionista Escolar: R$ 2.476,08

Psicólogo: R$ 2.476,08

Nível Médio e Técnico

Técnico em Enfermagem: R$ 1.721,84

Assistente Administrativo: R$ 1.660,86

Auxiliar Administrativo em Políticas Sociais: R$ 1.660,86

Fiscal de Serviços Urbanos: R$ 1.660,86

Fiscal Sanitário: R$ 1.660,86

Orientador Social: R$ 1.621,00

Nível Fundamental (Completo e Incompleto)

Operador de Máquinas II (Pesadas): R$ 1.950,70

Motorista (CNH "D"): R$ 1.857,91

Motorista (CNH "B"): R$ 1.660,86

Assistente de Saúde: R$ 1.621,00

Auxiliar de Serviços da Educação Básica: R$ 1.621,00

Auxiliar Administrativo: R$ 1.621,00

Auxiliar de Serviços Gerais: R$ 1.621,00

Auxiliar de Serviços Públicos: R$ 1.621,00

Coveiro: R$ 1.621,00

Gari: R$ 1.621,00

Vigilante: R$ 1.621,00

Os detalhes sobre a exigência de cada vaga estão descritas no Anexo I do concurso.

Como se inscrever

As inscrições para o concurso iniciam nesta quinta-feira, 23 e seguem até o dia 21 de agosto, através do site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento ao Ensino Superior do Norte de Minas, banca responsável pelo certame.

As taxa de inscrições variam entre o nível escolhido; confira abaixo a relação de valores

Nível Fundamental Incompleto - R$ 60,00

- R$ 60,00 Nível Fundamental Completo - R$ 65,00

- R$ 65,00 Nível Médio - R$ 75,00

- R$ 75,00 Nível Superior - R$ 95,00

Etapas do Concurso

A seleção é composta pelas seguintes fases: