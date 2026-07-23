OPORTUNIDADE
Cidade de 3 mil habitantes lança concurso com salários de R$ 13 mil
A prefeitura de Ponto Chique oferece 66 vagas para todos os níveis de escolaridade
A prefeitura de Ponto Chique, em Minas Gerais, abriu as inscrições para um concurso público que oferece 66 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva.
Os salários variam entre R$ 1.660,86 a R$ 13.000,00. Confira o edital através do link
As vagas do concurso são direcionadas para profissionais com Nível Fundamental (Completo e Incompleto), Nível Médio/Técnico e Nível Superior.
Confira em detalhes as vagas e salários de cada função:
Nível Superior
- Médico - ESF: R$ 13.000,00
- Odontólogo: R$ 4.030,81
- Advogado: R$ 3.339,82
- Enfermeiro: R$ 3.301,80
- Professor de Ed. Básica: R$ 3.206,64
- Professor de Ed. Física: R$ 3.206,64
- Assistente Social: R$ 2.476,08
- Educador Físico: R$ 2.476,08
- Farmacêutico: R$ 2.476,08
- Fisioterapeuta: R$ 2.476,08
- Fonoaudiólogo: R$ 2.476,08
- Nutricionista Escolar: R$ 2.476,08
- Psicólogo: R$ 2.476,08
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Nível Médio e Técnico
- Técnico em Enfermagem: R$ 1.721,84
- Assistente Administrativo: R$ 1.660,86
- Auxiliar Administrativo em Políticas Sociais: R$ 1.660,86
- Fiscal de Serviços Urbanos: R$ 1.660,86
- Fiscal Sanitário: R$ 1.660,86
- Orientador Social: R$ 1.621,00
Nível Fundamental (Completo e Incompleto)
- Operador de Máquinas II (Pesadas): R$ 1.950,70
- Motorista (CNH "D"): R$ 1.857,91
- Motorista (CNH "B"): R$ 1.660,86
- Assistente de Saúde: R$ 1.621,00
- Auxiliar de Serviços da Educação Básica: R$ 1.621,00
- Auxiliar Administrativo: R$ 1.621,00
- Auxiliar de Serviços Gerais: R$ 1.621,00
- Auxiliar de Serviços Públicos: R$ 1.621,00
- Coveiro: R$ 1.621,00
- Gari: R$ 1.621,00
- Vigilante: R$ 1.621,00
Os detalhes sobre a exigência de cada vaga estão descritas no Anexo I do concurso.
Como se inscrever
As inscrições para o concurso iniciam nesta quinta-feira, 23 e seguem até o dia 21 de agosto, através do site da Fundação de Apoio ao Desenvolvimento ao Ensino Superior do Norte de Minas, banca responsável pelo certame.
As taxa de inscrições variam entre o nível escolhido; confira abaixo a relação de valores
- Nível Fundamental Incompleto - R$ 60,00
- Nível Fundamental Completo - R$ 65,00
- Nível Médio - R$ 75,00
- Nível Superior - R$ 95,00
Etapas do Concurso
A seleção é composta pelas seguintes fases:
- Provas de Múltipla Escolha: De caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A pontuação máxima é de 100 pontos, sendo eliminado quem obtiver menos de 50% do total.
- Prova Prática: De caráter eliminatório, exclusiva para o cargo de Operador de Máquinas II.
- Prova de Aptidão Física: Mencionada no cronograma de datas para cargos específicos