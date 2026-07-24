Defensoria Pública da Bahia abre vagas com ganhos acima de R$ 5,5 mil

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A Defensoria Pública Geral do Estado da Bahia (DPE BA) lançou um processo seletivo simplificado para contratação de pessoal por tempo determinado sob regime Especial de Direito Administrativo (REDA).

São oferecidas quatro vagas para a área médica. Sendo:

Médico - Perícia Médica;

Médico Psiquiatra – Perícia Médica

Médico – Medicina do Trabalho

Perícia Médica e Médico – Oftalmologia – Perícia Médica

Remuneração

Todas as oportunidades serão lotadas na capital, Salvador. Todos trabalharão em jornadas de 12 horas semanais. A remuneração, em troca desse regime de plantão, é de R$ 3.348,58.

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Além da remuneração, serão concedidos os seguintes auxílios/benefícios: auxílio-alimentação (cujo valor integral de 40 horas é de R$ 2.200, mas será pago proporcionalmente), auxílio-transporte de valor variável, plano de saúde disponibilizado de forma opcional e auxílio-saúde.

Como se inscrever

A inscrição será realizada no período iniciado no dia 21 de julho e que finaliza no dia 23 de agosto de 2025, às 17h, exclusivamente pela internet, no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico (Fundação CefetBahia).

Depois de realizado o cadastro no portal eletrônico, será necessário imprimir o boleto bancário para o recolhimento da taxa de R$ 100. O edital completo e as atualizações estão no site da Fundação.

Provas

A prova de títulos, de caráter eliminatório e classificatório, será composta por duas fases concomitantes:

Fase 1 – identificação do candidato; comprovação de escolaridade; e apresentação da Carteira do Conselho de Classe.

identificação do candidato; comprovação de escolaridade; e apresentação da Carteira do Conselho de Classe. Fase 2 – análise dos documentos pertinentes à comprovação de atividade acadêmica complementar e de experiências profissionais.

Não serão computados os pontos nos itens do barema que não tiverem sido anexados mediante upload no site da Fundação. Havendo empate na nota global, terá preferência o candidato que tiver idade igual ou superior a 60 anos ou que obtiver maior quantidade de pontos em experiência profissional.