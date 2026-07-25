Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > SAÚDE

SAÚDE

Confira 5 dicas para preservar a saúde dos rins

Especialistas alertam que na terceira idade, o cuidado deve ser redobrado

Alice Paulilo
Por
População idosa cresce na Bahia; veja como cuidar dos rins
População idosa cresce na Bahia; veja como cuidar dos rins - Foto: Magnific

Com o avanço da idade, o organismo passa por alterações naturais, como o envelhecimento dos órgãos. Entre eles estão os rins, responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas e controlar o equilíbrio de líquidos e minerais no corpo.

Na Bahia, esse cuidado se torna cada vez mais importante, porque dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a população com 60 anos ou mais já representa 16,6% dos moradores do estado. Entre 2024 e 2025, esse grupo cresceu 7,2%, ultrapassando 2,4 milhões de idosos.

Tudo sobre Saúde em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia – Regional Bahia (SBN-BA), Ana Flávia Moura, embora a função dos rins diminua gradualmente ao longo da vida, nem toda perda da capacidade renal deve ser considerada uma consequência normal do envelhecimento.

A idade não é a única responsável por doenças renais

A especialista, Ana Flávia, explica que hipertensão arterial e diabetes, doenças mais frequentes na terceira idade, aumentam significativamente o risco de desenvolver alguma doença renal crônica.

Para que isso não aconteça, é necessário acompanhar regularmente a saúde dos rins, assim é possível prevenir complicações e iniciar o tratamento precocemente quando necessário.

De acordo com a nefrologista, o principal desafio é diferenciar as alterações naturais do envelhecimento da doença renal crônica, que necessita de diagnóstico, acompanhamento e tratamento. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as chances de retardar sua progressão e preservar a função dos órgãos.

Na Bahia, aproximadamente 10 mil pessoas realizam sessões de hemodiálise em 42 unidades distribuídas pelo estado. Dados da Secretaria da Saúde (Sesab) também mostram que o estado passou da 14ª para a 9ª posição no ranking nacional de mortalidade por doença renal crônica entre 2012 e 2023.

Outro fator que preocupa é que a doença costuma evoluir de forma silenciosa. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, nove em cada dez pessoas com doença renal não sabem que convivem com o problema, já que os sintomas normalmente aparecem apenas em estágios mais avançados.

Cinco cuidados para proteger os rins

Além de um acompanhamento regular depois dos 60 anos, há cuidados importantes que ajudam a preservar a saúde renal ao longo do envelhecimento.

Por isso, o portal A TARDE reuniu cinco hábitos para você manter antes mesmo da terceira idade:

  • Beba água regularmente: A hidratação adequada facilita o trabalho dos rins na eliminação de toxinas. Uma urina muito escura pode indicar que o organismo precisa de mais água.
  • Reduza o consumo de sal: O excesso de sódio favorece o aumento da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para doença renal. Temperos naturais, ervas e especiarias ajudam a substituir parte do sal nas refeições.
  • Consuma proteínas com equilíbrio: O excesso de proteínas, principalmente de carnes vermelhas, aumenta o esforço dos rins para eliminar resíduos do metabolismo. É importante variar as fontes proteicas com peixes, frango e grão-de-bico para uma alimentação mais equilibrada.
  • Controle o açúcar: O diabetes está entre as principais causas da doença renal crônica. Manter os níveis de açúcar no sangue sob controle reduz o risco de lesões nos rins e outras complicações da doença.
  • Faça exames periodicamente: Exames simples, como creatinina e análise de urina, ajudam a identificar alterações ainda nas fases iniciais.

Prevenção faz diferença

Leia Também:

SAÚDE

Nova insulina do SUS reduz picos de glicemia e marca volta da produção nacional após 20 anos
Nova insulina do SUS reduz picos de glicemia e marca volta da produção nacional após 20 anos imagem

SAÚDE

Remédio vencido pode agravar doenças? Saiba quais oferecem mais riscos
Remédio vencido pode agravar doenças? Saiba quais oferecem mais riscos imagem

SAÚDE

Ozempic pode reduzir risco de câncer de mama, aponta estudo
Ozempic pode reduzir risco de câncer de mama, aponta estudo imagem

A nefrologista Ana Flávia Moura reforça que além de manter hábitos saudáveis, o acompanhamento precoce é a melhor opção.

"A melhor estratégia continua sendo a prevenção. Exames simples, como dosagem da creatinina no sangue e exame de urina, ajudam a identificar alterações precocemente. Quanto antes a doença é descoberta, maiores são as chances de retardar sua progressão e preservar a saúde renal ou retardar a progressão da doença", ressalta a médica.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

dicas idosos Saúde dos rins

Relacionadas

Mais lidas