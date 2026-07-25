Confira 5 dicas para preservar a saúde dos rins

Com o avanço da idade, o organismo passa por alterações naturais, como o envelhecimento dos órgãos. Entre eles estão os rins, responsáveis por filtrar o sangue, eliminar toxinas e controlar o equilíbrio de líquidos e minerais no corpo.

Na Bahia, esse cuidado se torna cada vez mais importante, porque dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mostram que a população com 60 anos ou mais já representa 16,6% dos moradores do estado. Entre 2024 e 2025, esse grupo cresceu 7,2%, ultrapassando 2,4 milhões de idosos.

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Segundo a presidente da Sociedade Brasileira de Nefrologia – Regional Bahia (SBN-BA), Ana Flávia Moura, embora a função dos rins diminua gradualmente ao longo da vida, nem toda perda da capacidade renal deve ser considerada uma consequência normal do envelhecimento.

A idade não é a única responsável por doenças renais

A especialista, Ana Flávia, explica que hipertensão arterial e diabetes, doenças mais frequentes na terceira idade, aumentam significativamente o risco de desenvolver alguma doença renal crônica.

Para que isso não aconteça, é necessário acompanhar regularmente a saúde dos rins, assim é possível prevenir complicações e iniciar o tratamento precocemente quando necessário.

De acordo com a nefrologista, o principal desafio é diferenciar as alterações naturais do envelhecimento da doença renal crônica, que necessita de diagnóstico, acompanhamento e tratamento. Quanto mais cedo o problema for identificado, maiores são as chances de retardar sua progressão e preservar a função dos órgãos.

Na Bahia, aproximadamente 10 mil pessoas realizam sessões de hemodiálise em 42 unidades distribuídas pelo estado. Dados da Secretaria da Saúde (Sesab) também mostram que o estado passou da 14ª para a 9ª posição no ranking nacional de mortalidade por doença renal crônica entre 2012 e 2023.

Outro fator que preocupa é que a doença costuma evoluir de forma silenciosa. Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia, nove em cada dez pessoas com doença renal não sabem que convivem com o problema, já que os sintomas normalmente aparecem apenas em estágios mais avançados.

Cinco cuidados para proteger os rins

Além de um acompanhamento regular depois dos 60 anos, há cuidados importantes que ajudam a preservar a saúde renal ao longo do envelhecimento.

Por isso, o portal A TARDE reuniu cinco hábitos para você manter antes mesmo da terceira idade:

Beba água regularmente: A hidratação adequada facilita o trabalho dos rins na eliminação de toxinas. Uma urina muito escura pode indicar que o organismo precisa de mais água.

Reduza o consumo de sal: O excesso de sódio favorece o aumento da pressão arterial, um dos principais fatores de risco para doença renal. Temperos naturais, ervas e especiarias ajudam a substituir parte do sal nas refeições.

Consuma proteínas com equilíbrio: O excesso de proteínas, principalmente de carnes vermelhas, aumenta o esforço dos rins para eliminar resíduos do metabolismo. É importante variar as fontes proteicas com peixes, frango e grão-de-bico para uma alimentação mais equilibrada.

Controle o açúcar: O diabetes está entre as principais causas da doença renal crônica. Manter os níveis de açúcar no sangue sob controle reduz o risco de lesões nos rins e outras complicações da doença.

Faça exames periodicamente: Exames simples, como creatinina e análise de urina, ajudam a identificar alterações ainda nas fases iniciais.

Prevenção faz diferença

A nefrologista Ana Flávia Moura reforça que além de manter hábitos saudáveis, o acompanhamento precoce é a melhor opção.

"A melhor estratégia continua sendo a prevenção. Exames simples, como dosagem da creatinina no sangue e exame de urina, ajudam a identificar alterações precocemente. Quanto antes a doença é descoberta, maiores são as chances de retardar sua progressão e preservar a saúde renal ou retardar a progressão da doença", ressalta a médica.