Remédio vencido pode agravar doenças? Saiba quais oferecem mais riscos

O prazo de validade de um medicamento vai muito além de uma data impressa na embalagem. Depois desse período, o remédio pode deixar de agir como esperado e comprometer o tratamento de doenças, especialmente quando se trata de antibióticos, insulinas, colírios e medicamentos de uso contínuo.



Em entrevista ao portal A TARDE, a farmacêutica Keyte Barros alerta que a eficácia dos medicamentos é garantida apenas dentro do período estabelecido pela indústria farmacêutica. Após o vencimento, não há como assegurar que o produto continuará oferecendo o efeito terapêutico esperado.



"Pode comprometer todo o tratamento do paciente e pode também estar contaminado, se for algum antibiótico que é feito com micro-organismo vivo. No organismo paciente ele pode ter algum outro efeito, sem ser os efeitos adversos que é trazido pelo fabricante", explica.

Quais medicamentos preocupam mais?

Embora nenhum medicamento vencido deva ser utilizado, alguns grupos exigem atenção especial por causa das consequências da perda do efeito terapêutico. Entre eles estão os antibióticos, as insulinas, os colírios e medicamentos usados no tratamento de doenças como Parkinson.



"Os antibióticos são mais preocupantes por conta de serem fabricados com microrganismos vivos, as insulinas, os medicamentos controlados, principalmente para Parkinson, que pode agravar os sintomas da doença", explica.



No caso dos colírios, o risco também está relacionado ao agravamento da doença tratada. "Se a pessoa, por exemplo, está com algum caso de conjuntivo de bacteriana e o medicamento está vencido, não fará efeito. Pode agravar o caso do paciente, se for glaucoma ou se for um medicamento com pressão ocular. Ele pode correr o risco de um derrame ou algo relacionado", pontua.

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Calor, umidade e luz também afetam os medicamentos

A validade impressa na embalagem considera que o medicamento foi armazenado corretamente durante todo o período.



Segundo a farmacêutida, exposição ao calor, à umidade ou à luz pode acelerar a degradação de determinadas substâncias, reduzindo sua eficácia antes mesmo do vencimento.

Outro hábito comum é retirar comprimidos do blister (embalagem para remédios) para colocá-los em porta-comprimidos ou carregá-los soltos na bolsa. A farmacêutica explica que isso também pode comprometer a conservação.



"Quando tira do blister também perde o prazo de validade porque pode comprometer a qualidade do medicamento e pode se degradar. Eu já vi casos de pacientes trazer essa caixinha e o medicamento estar esfarelando", relata.



Ela também lembra que alguns medicamentos passam a ter um novo prazo de validade depois de abertos. "Xaropes e colírios, por exemplo, depois de aberto tem um prazo de validade porque a indústria faz teste com o medicamento e determina aquele prazo de validade do produto", detalha.

O que fazer com medicamentos vencidos?

Guardar remédios vencidos em casa ou descartá-los no lixo comum, na pia ou no vaso sanitário também pode causar problemas. Segundo a profissional, o descarte incorreto pode contaminar o solo, a água e representar riscos para animais.

"Hoje as drogarias são obrigadas a ter um caixa de descarte e essa caixa tem o local onde descarta o blister, onde descarta o medicamento e onde se descarta também a embalagem", explica.

Como evitar problemas

Antes de utilizar qualquer medicamento, a orientação é verificar a data de validade e observar se houve mudanças na cor, no cheiro ou na textura do produto.

Também é importante manter os remédios na embalagem original, armazená-los em local seco e protegido da luz e respeitar o prazo de uso informado para medicamentos após a abertura.